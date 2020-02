Cathy Hummels bestätigt schmerzhafte Trennung - es geschieht zum Wohle ihres Sohnes

Um ihren Sohn Luwdig zu schützen, muss sich Cathy Hummels von einem geliebten Familienmitglied verabschieden. Was steckt hinter der Entscheidung?

Cathy Hummels muss sich von einem Familienmitglied trennen

Die Trennung ist nötig, um ihren zweijährigen Sohn Ludwig zu schützen

Cathy Hummels‘ Sohn leidet an Asthma

Dortmund - Cathy Hummels musste schweren Herzens ihre Labradorhündin Coco in Familienobhut geben. Der dpa sagte die 32-jährige Ehefrau von Mats Hummels: "Unser Hund wohnt tatsächlich bei meiner Schwester. Ludwig hat eine Allergie gegen Hunde und auch Asthma. Deshalb ist es sehr schwierig. Es ist leider nicht schön, aber was soll ich machen." Von den Umstände im Leben mit der Krankheit des Sohnes erzählte sie der Gala: "Wir müssen stets zwei verschiedene Sprays griffbereit haben und waren schon häufig mit ihm im Krankenhaus."

Auch Cathy Hummels litt an Asthma

Cathy Hummels hat die Krankheit möglicherweise an ihren Sohn weitergegeben, denn sie litt früher selbst an Asthma, wie sie der Gala in einem früheren Interview berichtete: "Ich hatte früher auch Asthma, wäre mit sechs Jahren fast daran gestorben." Ihre Erfahrung helfe ihr im Umgang mit der Krankheit von Ludwig: "Das Gute ist: Durch meine eigene Krankheitsgeschichte weiß ich damit einigermaßen umzugehen. Aber es ist nicht schön, das eigene Kind leiden zu sehen."

Cathy Hummels: Mamabilder auf Instagram

Auf Instagram lässt Cathy ihre Fans am Mamaleben mit Sohn Ludwig teilhaben:

„Küssen kann so schön sein. Und wenn er nicht will, dann lass ich mir was einfallen. Gut, dass es Chips gibt und Kinder bestechlich sind. Vor allem mein Ludwig. Egal wie : Mama will einen KUSS.“

Zuletzt gab es aber weniger Content, denn Cathy Hummels hatte sich eine Norovirus-Infektion eingefangen und lag daher sogar im Krankenhaus:

„Never been so sick - Gott sei Dank gehts heute bergauf. Immerhin ist die Übelkeit weg. Wollte euch nur wissen lassen, warum es im Moment so wenig content gibt.“

Auch mit Herpes hat die schöne Spielerfrau und Moderatorin zu kämpfen:

„Hallo von meinem Freund dem Herpes und mir. Das tut halt echt sauweh. Vor allem am Lippenherz ist es sehr ungünstig, weil ich nicht mal lachen kann. Und ich glaube ihr wisst: ICH LIEBE LACHEN, aber es geht schon wieder fast gut, weil sich alle so lieb kümmern. Papa hat gerade sogar gekocht.“

Viel um die Ohren hat Cathy Hummels aktuell in Sachen Mode: Für eine großes Mode-Unternehmen bewirbt sie ihre erste eigene Schmuck-Kollektion. Einen Vorgeschmack zeigte sie ebenfalls auf ihrem Instagram-Account.

Als sie zuletzt auch eine Dirndl-Kollektion vorstellte, sorgte sie mit der Art und Weise, wie sie ihre Schleife band, für Aufsehen. Das richtige Binden der Schleife* am Dirndl hat in Bayern Tradition.

Für Sorge bei den Fans sorgte zuletzt ein Post von Cathy aus New York.

