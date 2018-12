Cathy Hummels mit transparentem Top in Produktionswerk - Was sagten da wohl die Arbeiter?

Vor ihrem Besuch bei einem Produktionswerk für Babynahrung postete Cathy Hummels für ihre Instagram-Fans. Sie zeigt sich in einem roséfarbenen Top, das leicht durchsichtig ist.

Cathy Hummels zeigt sich in leicht durchsichtigem Top

Update vom 19. Dezember, 9.43 Uhr:

Im leicht durchsichtigen Top zeigte sich Cathy Hummels am Dienstag ihren Instagram-Fans. Glücklich strahlt sie in die Kamera, wobei man bei genauerem Hinsehen ein wenig ihren BH unter dem roséfarbenen Top durchscheinen sieht.

Das Foto entstand, als die 29-Jährige auf dem Weg zu einem Besuch bei einem Produktionswerk für Babynahrung war. Cathy führte dort ein Interview mit dem medizinischen Direktor.

Was bei diesem Outfit wohl die Arbeiter in dem Werk dachten?

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Cathy Hummels arg sexy präsentiert (siehe unten).

Cathy Hummels zeigt sich im Bikini am Pool

Unser Artikel aus dem Jahr 2017:

Beverly Hills - Cathy Hummels scheint ihren Körper gerade neu zu entdecken! Bei Instagram postete die 29-Jährige nun innerhalb von wenigen Tagen das nächste Foto mit tiefen Einblicken. Dabei staunt das Netz noch immer über ihren Tag am Pool im blau-weißen Bikini, den sie auf einem Selfie für ihre Follower festhielt.

Enjoying the ☀️ in my @calzedonia Flamingo Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 27. Mai 2017 um 13:45 Uhr

Die Frau von FC-Bayern-Star Mats Hummels fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper. Eigentlich sahen wir das Model bisher eher zugeknöpft. Cathy macht mehr mit ihren stylishen Looks von sich reden anstatt freizügiger Fotos. Zufall oder Absicht, dass es jetzt das nächste Bild mit hohem „Sexyness-Faktor“ gibt? Oder liegt es an Bevery Hills, der sonnigen Stadt in Kalifornien, wo sich Cathy gerade die Sonne auf den Po scheinen lässt? Ihr neuestes Foto macht jedenfalls Lust auf Urlaub.

Bye bye Beverly Hills - next city ❤️ Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 1. Jun 2017 um 12:37 Uhr

Cathy überschlägt die Beine, possiert mit einem leichten Lächeln auf einer weißen Bank liegend. Ihr kleines Schwarzes betont die schönen Beine der Moderatorin, auch ihr Dekolleté lässt wieder tief blicken. Die 29-Jährige ist nicht mehr wiederzuerkennen. Woher kommt der Sinneswandel? Die vielen Spekulationen um eine Brust-OP ließ Cathy ganz cool unkommentiert. Viel wahrscheinlicher: Die Hummels freuen sich riesig über die Sommerpause in der Fussball-Bundesliga. Jetzt dürfte Mats endlich wieder mehr Zeit für Heimspiele mit Cathy haben ...

Update: Am Wochenende postete Cathy erneut ein Foto, über das die Fans heiß diskutieren (hier geht es zum Artikel).

