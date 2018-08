„Normalerweise geht das gar nicht“: Cathy Hummels schockiert auf Instagram - Baby Ludwig schaut Film

Mama Cathy Hummels teilt gerne Fotos und Clips auf Instagram, Kritik von Fans ist die Spielerfrau dabei gewohnt. Nun darf Baby Ludwig einen lustigen Video-Film sehen.

München - Kein Tag ohne Neuigkeiten von Spielerfrau Cathy Hummels. Während sich die 30-Jährige in den vergangenen Tagen vor allem in der Sonne räkelte und ihre Follower mit heißen Schnappschüssen versorgte, verbrachte die frisch gebackene Mama den Donnerstag mit Söhnchen Ludwig lieber im Haus. Dabei filmt Mama Cathy ihren ganzen Stolz und zeigt ihren Fans selbstverständlich, was die beiden den lieben Tag so treiben.

Cathy Hummels vertreibt Schmerzen bei Ludwig durch Musikfilm

Während Hummels dabei penibel auf die Privatsphäre ihres Sohnes achtet und vermeidet, das Gesicht des Babys zu zeigen, wendet die Jung-Mama nun jedoch eine fragwürdige Erziehungsmethode an. Nachdem Baby Ludwig durch eine Impfung scheinbar gesundheitlich angeschlagen zu sein scheint, versucht ihn Mama Cathy mit einem lustigen Kinderfilm abzulenken. In der Instagram-Story sehen Fans, wie der kleine Ludwig vor den Laptop gesetzt wird. Im Hintergrund ist dabei ein Kinderfilm mit lustiger Musik zu hören.

+ Baby Ludwig darf hier ein lustiges Video anschauen. © Screenshot Instagram Cathy Hummels

Um einen möglichen Shitstorm abzuwenden, beschwichtigt die Ehefrau von Mats Hummels die ganze Aktion im gleichen Atemzug: „Normalerweise geht das gar nicht, aber nach dem Impfen und schmerzenden Zähnen ist dieses Lied das einzige, wobei er lacht. Also warum nicht?“ In einer weiteren Story erklärt sich die hübsche Spielerfrau dann noch weiter: „Manchmal ist das erlaubt, oder? Immerhin alles auf Englisch. Wenn man solche Schmerzen hat ...“, versucht Hummels nach Zustimmung bei ihren Fans zu fragen.

Experten raten von TV und Filmen ab

Während Spielerfrau Cathy Hummels einen kurzen Film als gute Methode der Schmerzbewältigung ansieht, empfehlen Experten dagegen eher, Kinder unter zwei Jahren komplett vom TV und Bildschirmen fernzuhalten, viel zu groß sei das Risiko von nachfolgenden Reiz-Überforderungen und anschließenden Schlafstörungen. Baby Ludwig erblickte im Januar dieses Jahres das Licht der Welt, wäre somit also viel zu jung für den TV-Konsum.

Obwohl Cathy für weitaus harmlosere Posts bereits heftigeren Gegenwind bekam, schienen Fans bei der neuesten Instagram-Story keine Gefahr für Sohnemann Ludwig zu sehen. Währenddessen zanken sich Userinnen lieber über die neue Designer-Tasche von Frau Hummels, sei diese doch völlig überteuert und unbrauchbar für eine junge Mutter.

Erst vor wenigen Tagen erntete Cathy Fischer den letzten Shitstorm. Fans verglichen das Aussehen der Spielerfrau dabei mit einem Horrorfilm.