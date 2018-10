Cathy Hummels spielt Scrabble und postet Foto - die Fans streiten sich über ein pikantes Detail

Cathy Hummels spielt Scrabble und teilt anschließend ein Bild bei Instagram - ein Detail sorgt dabei für eine hitzige Diskussion.

Berlin - Es ist wie so oft bei Cathy Hummels: Sie postet ein Bild bei Instagram - und ihre Fans streiten sich über ein bestimmtes „Detail“. Diesmal sieht man sie hinter einem grünen Tisch sitzen, vor ihr liegen Spielsteine mit großen Lettern. Eindeutig: Cathy Hummels spielt Scrabble, dabei lächelt sie und kneift die Augen etwas zusammen.

Der Blick der Instagram-Unser richtet sich aber vielmehr auf das, was sie anhat. Ein schwarzes Kleid mit glitzernden Pailletten, die Arm-Partie ist transparent. Besonders auffallend aber: Der tiefe, tiefe Ausschnitt, in dem der Brustansatz klar zu sehen ist.

„Beim nächsten Mal zieht sie eine Burka an“, meint ein Nutzer ironisch über Cathy Hummels

Manch einen empören die schlüpfrigen Einblicke bei dem doch so unschuldigen Gesellschaftsspiel: „Zum Spielen die Brüste zeigen? Geht's noch?“, schreibt ein Nutzer. Und: „Hat was mit Feingefühl und me too zu tun.“ Viele Fans von Cathy können die Kritik aber nicht wirklich nachvollziehen: „Guck‘ weg, wenn es dich stört“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint ironisch: „Ja, die hängen quasi auf dem Spieltisch! Beim nächsten Mal zieht sie eine Burka an beim Zocken, versprochen.“

Über Cathys Outfit lässt sich also streiten. Eines ist aber eigentlich viel wichtiger: Der Anlass für das fröhliche Wörter-Raten. Bei der Charity-Veranstaltung im Berliner Hotel Zoo ging es nämlich um den guten Zweck.

