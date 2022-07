Cathy Hummels teilt emotionale Nachricht auf Instagram: „Ich bin wütend“

Teilen

Cathy Hummels teilt wütenden Post: Neue Flirt-News um Mats schuld? © C. Hardt/Future Image/Imago; Langer/Imago; Collage: Sabrina Wagner/RUHR24

Cathy Hummels hat in ihrer Insta-Story eine lange, wütende Nachricht veröffentlicht. Worüber sie sich dabei aufregt? Mehr lesen sie hier:

München – Cathy Hummels hat eine Insta-Story veröffentlicht, in der die Moderatorin einen Einblick in ihr Seelenleben gibt und verrät: „Ich bin wütend“. RUHR24 weiß, was die Frau von Mats Hummels sonst noch verraten hat.

Aufregung gab es zuletzt genug bei der 34-Jährigen: Einerseits gab es Neuigkeiten zum Liebesleben von Mats Hummels, andererseits gab es für sie Kritik wegen eines Fotos mit ihrem Sohn Ludwig.