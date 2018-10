Cathy Lugner freizügig auf Instagram - Beim öffentlichen Shooting hupten die Autofahrer

Knapp zwei Jahre nach der Trennung von Bauunternehmer Richard Lugner zeigt sich die 28-Jährige Cathy Lugner nun ganz freizügig auf Instagram. In Unterwäsche posiert die Blondine auf einer Straße in Berlin.

Berlin - Obwohl Model Cathy Lugner bislang noch nie mit ihren Reizen geizte, überraschte die 28-Jährige nun mit einem weiteren freizügigen Schnappschuss. Auf Instagram präsentierte sich die Blondine nur in Unterwäsche bekleidet und vermittelt ihren Fans dabei auch eine eindeutige Botschaft. Die sind von den freizügigen Fotos mehr als begeistert.

Cathy Lugner: Freizügiger Schnappschuss sorgt für viel Zuspruch auf Instagram

Trotz kühler Temperaturen und vielerorts einsetzendem Bodenfrost zeigt sich Model Cathy Lugner auch im Oktober alles andere als zugeknöpft. Auf dem von Fotograf Martin Strauß geknipsten Foto ist Lugner lediglich in aufreizender Unterwäsche auf einer viel befahrenen Straße in Berlin zu sehen, die Haare fallen der Blondine offen über die Schultern. Ihren Mantel öffnet die 28-Jährige und gibt somit noch zusätzlich den Blick auf ihren traumhaften Körper frei. Als Bildunterschrift macht die ehemalige „Promi Big Brother“-Kandidatin eine eindeutige Kampfansage: „Sei die heißeste und erfolgreichste Ex, die sie jemals hatten“.

Für viele Fans kein ungewohnter Anblick, zeigt sich die 28-Jährige in letzter Zeit doch des öfteren sexy auf Bildern. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch diesmal das Feedback für den Schnappschuss überwiegend positiv ausfällt. „Atemberaubend, du hast dich mal wieder selbst übertroffen!“, schwärmt ein User auf Instagram. Ein weiterer findet: „Warum sollte sich eine sexy wunderschöne Frau nicht zeigen?“

Wie Lugner gegenüber „Bild“ verriet, scheint auch das Feedback vorbeifahrender Zuschauer während des Shootings durchweg positiv gewesen zu sein. „Die Leute waren ganz locker, als wir die Fotos gemacht haben, einige haben sogar gehupt.“ Bereits einen Tag nach dem geteilten Foto versorgte das ehemalige „Playboy-Model“ seine Fans mit einem weiteren Einblick in ihren Alltag. Diesmal halbnackt auf einem Fahrrad.

Erst vor wenigen Monaten zeigte sich Cathy Lugner freizügig im TV. Bei „Naked attraction“ ließ das Model alle Hüllen fallen.

