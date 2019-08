Cathy Lugner hat neuen Freund - Unfassbar, wie ihr Maurice ausschaut

Neues Liebes-Glück bei Cathy Lugner, Ex von Baulöwe Richard „Mörtel“ Lugner (86) . Doch wie ihr Freund aussieht, dürfte dann doch viele überraschen.

München - Viele Menschen bleiben jahrelang ihrem Beuteschema treu. Wenn das auch für Cathy Lugner (29) gelten würde, hätte sie sich nach der Scheidung von Richard „Mörtel“ Lugner (86) und langem Single-Dasein wohl einen ähnlichen Mann geschnappt. Doch weit gefehlt. Ihr Neuer ist äußerlich so ziemlich das genaue Gegenteil von „Mörtel“.

Cathy Lugner: Neuer Freund Maurice ist Marine-Offizier

Das fängt beim Alter an und geht beim Beruf weiter. „Er heißt Maurice, ist 28 Jahre alt und hauptberuflich als Offizier in der Deutschen Marine tätig“, umreißt Cathy Lugner via Bild (Bezahlinhalt) die wichtigsten Fakten zu ihrem neuen Freund. Heißt: Der Herzbube von Cathy Lugner ist nicht etwa Jahrzehnte älter, sondern sogar jünger als die hübsche Blondine. Obwohl sie doch eigentlich auf ältere Männer steht.

„Wir haben uns vor ein paar Monaten zufällig auf einer Geburtstagsparty von Freunden in Düsseldorf getroffen. Wir kannten uns aber zuvor auch schon via Instagram. Schlagartig hat es dann geknallt“, schwärmt Cathy Lugner weiter.

Die äußerlichen Unterschiede enden nicht beim Alter. Auch äußerlich ist Maurice ein ganz anderer Typ. Wenn man Fotos wie dieses sieht, dürfte manchem der Begriff „Traummann“ in den Sinn kommen. Wer weniger wohlgesinnt ist, könnte vielleicht auch „Schönling“ denken.

Keine zwei Meinungen dürfte es jedenfalls über den Körper von Cathy Lugners Maurice denken. In diesem steckt eine ganze Menge Arbeit. Und er scheut sich auch nicht, seinen Mega-Sixpack via Instagram der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Mehr als 190.000 Menschen folgen ihm dort.

Cathy Lugner bereit für neuen Mann in ihrem Herzen

Cathy Lugner war also nach der bitteren Scheidung von „Mörtel“ endlich wieder bereit, einen neuen Mann in ihr Leben zu lassen. „Nach dem Überwinden meiner Scheidung fiel es mir vorerst schwer, jemanden Neuen an mich heran zu lassen. Ich bin jetzt seit so langer Zeit Single gewesen. Natürlich habe ich Männer kennengelernt, ich bin ja nicht Mutter Theresa, aber es hatte bislang einfach leider nie wirklich geklappt.“ Man kann dem jungen Glück nur alles Gute wünschen.

Ob Maurice seine Cathy Lugner auch schon nackt gesehen hat? Die meisten, die sie verfolgen, jedenfalls schon ziemlich freizügig - etwa auf diesem oder jenem Foto. Und sogar schon im Fernsehen.

Video: Cathy Lugner frisch verliebt