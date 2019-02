Promi-Tochter postet mega-freizügiges Bild und erntet frechen Kommentar: „Zieh das Höschen doch ...“

Sie hat nicht nur berühmte Eltern, sondern ist auch selbst ein gefragtes Model: Cheyenne Ochsenknecht. Via Instagram verdreht sie ihren Followern regelmäßig den Kopf. Doch nun erntete sie für ein freizügiges Bild einen frechen Kommentar.

München - Wer ihr ins Gesicht sieht, erkennt sofort, wer ihre Eltern sind: Cheyenne Ochsenknecht ist besonders ihrem Vater Uwe wie aus dem Gesicht geschnitten. Dumm nur, dass bei diesem Foto wohl niemand in ihr Gesicht schauen wird - sondern viel mehr auf all das, was vom Gesicht abwärts zu sehen ist. Denn das Bild, das die 19-Jährige unlängst auf Instagram postete, lässt nur wenig der Fantasie übrig.

Auf dem Bild ist zu sehen, wie Cheyenne Ochsenknecht vor einem Spiegel steht, frech die Zunge herausstreckt, sich selbst fotografiert - und dabei ein Oberteil trägt, das aussieht, als wäre es von sich aus schon ein Zensurbalken. Weniger geht aber bekanntlich immer - und so trägt sie untenrum ein Höschen mit Mega-Beinausschnitt, das wirklich nur das Nötigste bedeckt.

Cheyenne Ochsenknecht mit sexy Foto: User finden es einfach „heiß“

Natürlich heimst Ochsenknecht für dieses Foto zahlreiche Positiv-Kommentare ein. „Bombe“, „heiß“ und unzählige Flammen-Emojis finden sich in der Kommentarspalte.

Doch einige User sehen diesen Look auch kritisch. „Die Unterhose sieht nicht mehr schön aus“, schreibt eine Userin. Eine andere findet das Höschen ebenfalls viel zu gewagt und appelliert an die junge Frau: „Bitte nicht, du bist auch so wunderhübsch.“

Video: Mama Ochsenknecht hat Schmerzen nach der OP

Kommentar zu heißem Ochsenknecht-Foto: „Zieh das Höschen doch ...““

Ein anderer wiederum hat einen ganz besonderen Tipp parat: „Zieh das Höschen doch noch über die Schultern“, schreibt derjenige rotzfrech - wohl in Anspielung auf den mittlerweile schon legendären Borat-Mankini. Bei wem es sich um den Kommentator handelt? Um niemand Geringeren als Wilson Gonzales, dem Bruder von Cheyenne. Und dem kontert die junge Frau keck: „Geht nicht, sonst leiert das Höschen aus.“

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das Model seinen Fans mit einem heißen Foto den Kopf verdreht. Vor nicht allzu langer Zeit zeigte Cheyenne Ochsenknecht ihren Po - und die Fans rasteten aus.

Cheyenne Savannah Ochsenknecht ist die Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und dem ehemaligen Model Natascha Ochsenknecht. Während ihr Vater in zahlreichen erfolgreichen Filmen mitspielte, geriet ihre Mutter 2018 wegen ihrer Teilnahme am Dschungelcamp in die Schlagzeilen. Dort verriet sie nicht nur intime Details über ihre Beziehung zu Uwe - sondern auch, wie sie auf die ungewöhnlichen Namen ihrer Kinder kam.

mes