Soundgarden-Sänger Chris Cornell ist tot

Trauer in der Musikwelt! Eine der prägendsten Figuren der Grunge-Zeit ist tot: Soundgarden-Legende Chris Cornell ist im Alter von 52 Jahren überraschend gestorben.

Los Angeles - Er sang bei Soundgarden, schrieb den Titelsong zum „James Bond“-Film „Casino Royal“, war Teil des legendären Projekts Temple Of The Dog, veröffentlichte später auch solo Alben und mit der Band Audioslave. Jetzt ist Chris Cornell tot. Er wurde nur 52 Jahre alt. Und jeder, der auch nur ein bisschen etwas vom Grunge-Zeitalter der beginnenden Neunziger mitbekommen hat, ist in Trauer.

Sein Agent Brian Bumbery bestätigte den Tod gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Demnach starb Cornell „plötzlich und unerwartet“ am Mittwochabend.

Weitere Informationen folgen.

Hier sehen Sie das Video zum größten Soundgarden-Hit „Black Hole Sun“:

lin