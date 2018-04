Christian Ulmen über Sexismus: „Was ist denn mit dir los?“

Schauspieler Christian Ulmen (42, „Tatort“) fühlt sich als Vater zuweilen von Mitmenschen sexistisch behandelt.

Berlin - „Wenn ich zu einem Meeting nicht kommen konnte, weil das Kind krank war, wurde mir schon signalisiert, dass das doch der Job der Frau sei und was denn mit mir los sei“, sagte Ulmen in einem Interview für das Zeit Spezial mit dem Titel „Arbeit. Liebe. Geld.“ Ulmen ist seit 2011 mit der Moderatorin und Buch-Autorin Collien Ulmen-Fernandes (36) verheiratet und hat mit ihr eine Tochter.

Auch zum Sexismus in der Unterhaltungsbranche äußerte er sich dort: „Wenn ich höre, in welcher Form männliche Produktionsverantwortliche oder Chefs kleiner Sender über weibliche Kollegen reden, dann realisiere ich mitunter schon, dass Sexismus immer noch alltäglich ist. Das muss sich ändern.“ Dies sei aber nicht allein ein Thema dieser Branche. „Sexismus findet sicher auch in einem Getränkediscounter statt. Aber da stehen die Beteiligten nicht im Rampenlicht.“

dpa