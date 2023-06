Comeback von Michael Wendler als Schlagerstar: Neues Album fast fertig

Nach knapp zwei Jahren Funkstille meldet sich Michael Wendler wieder zurück. Auf Facebook kündigt er ein neues Studioalbum und eine Tour an.

Florida – Knapp zwei Jahre lang war es musikalisch gesehen ruhig um Schlagersänger Michael Wendler (51). Der letzte Comeback-Versuch, die Schwangerschaft seiner Ehefrau Laura Müller (22) in einer Dokumentation auf RTLzwei zu vermarkten, stieß auf heftigen Gegenwind der Öffentlichkeit. Der Sender distanzierte sich letzten Endes von dem Projekt. Nun versucht der Wendler wieder, als Schlagerstar durchzustarten und kündigt auf Facebook nicht nur sein neues Studioalbum an, sondern auch eine, für 2024 geplante, Tournee.

Michael Wendler: Studioalbum mit „14 brandneuen Tracks“

„Die Produktion meines neuen Studioalbum in den USA wurde soeben erfolgreich abgeschlossen“, schreibt der 51-Jährige auf dem Social-Media-Portal, dabei seien „14 brandneue Tracks“ herausgekommen. Fans des „Sie liebt den DJ“-Sängers dürfen sich auf „druckvollen starken Discofox“ freuen. In dem Post dankt Wendler zudem „Jack Price für die professionelle Zusammenarbeit“ und postet dazu einen Schnappschuss mit dem Musikproduzenten.

Doch damit nicht genug: In einem Post Anfang Juni kündigte der Schlagersänger bereits eine Konzerttour für 2024 an. Der Ticketverkauf solle noch vor Weihnachten 2023 starten, so Wendler. Den Post schloss der Sänger siegesgewiss: „Nichts kann aufhalten, was kommt… Die Rückkehr des Königs“.

Michael Wendler: Der Absturz eines Schlagerstars Lange zählte Michael Wendler zu den größten Namen in der deutschen Schlagerlandschaft und platzierte sich mit Liedern wie „Egal“ und „Was wäre wenn“ regelmäßig in den Charts. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie machte der gebürtige Nordrhein-Westfale jedoch mit fragwürdigen und verschwörungstheoretischen Aussagen auf sich aufmerksam. Nachdem er Deutschland im Januar 2021 aufgrund neuer Corona-Regelungen auf Telegram mit einem „KZ“ verglichen hatte, kündigte RTL an, ihn aus der damaligen DSDS-Staffel zu schneiden. Einen Monat später wurde außerdem sein Instagramaccount gelöscht. Heute betreiben Michael Wendler und Laura Müller einen OnlyFans-Account. Die geplante Show mit RTL2 ist der erste TV-Auftritt des Sängers in mehr als zwei Jahren. (Verwendete Quelle: dwdl.de)

Michael Wendler: Vom Schlagerstar zum Verschwörungstheoretiker

Mit seinem Song „Sie liebt den DJ“ wurde Michael Wendler zum Schlagerstar. Doch seit seinen kritischen Äußerungen bezüglich der Corona-Politik der Bundesregierung und seinen Verschwörungstheorien liegt die Karriere des 51-Jährigen auf Eis. Im Februar dieses Jahres verkündeten Wendler und Ehefrau Laura Müller, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Eine geplante Sendung zur Schwangerschaft der 22-Jährigen, wurde nach öffentlicher Kritik gegen Wendler abgesagt.

Auch in der deutschen Promiwelt scheint man von den Wendlers alles andere als begeistert zu sein. Erst vergangenen Monat bezeichnete Thomas Gottschalk Michael Wendler als „Lurch des Jahres“. Verwendete Quellen: Promiflash, Facebook/Michael Wendler, dwdl.de