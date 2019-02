Radikal neuer Look: So sieht ESC-Sieger Conchita Wurst nicht mehr aus 

ESC-Sieger Tom Neuwirth bekannt als Conchita Wurst (29), überrascht mal wieder mit einem völlig neuen Look.

Update vom 24. Februar 2019: Neuer Look für Conchita Wurst: Der österreichische Sänger und Travestiekünstler Tom Neuwirth (30), überraschte beim Grazer „Tuntenball“ mit neuem Styling. Statt langer Wallemähne trägt er nun Glatze, der dichte, dunkle Bart ist jedoch geblieben. Fotos seines neuen Looks veröffentlichte der Sänger auf seinem Instagram-Account.

Was ist los? Conchita Wurst sagt Deutschland-Konzerte ab

München - Conchita Wurst (29), ESC-Sieger von 2014, hat völlig überraschend seine Auftritte in Deutschland abgesagt. Via Facebook verbreitet der Künstler, der mit bürgerlichen Namen Tom Neuwirth heißt, diese Nachricht.

„Meine Deutschland Termine wurden vom Veranstalter abgesagt“, sagt Conchita Wurst in einem Facebook-Video. Und weiter: „Ich kann euch nicht sagen, wie enttäuscht und wie traurig ich bin, und wie sehr ich mich darauf gefreut hätte, für Euch zu spielen.“

Conchita Wurst sagt Konzerte der "So weit so gut"-Tour in Deutschland ab

In Hamburg, Berlin und Köln waren Konzerte geplant. Nun die große Absage. Der Künstler wirkt sichtlich geknickt. Warum genau die Auftritte gecancelt wurden, bleibt allerdings unklar. Gründe nannte Wurst nicht.

Seine Auftritte in Österreich sind von der Absage allerdings nicht betroffen. In Deutschland bleibt nur ein Termin bestehen. Am 18. November tritt Conchita Wurst beim Jazz-Festival in Dresden auf.

In dieser Woche erscheint das neue Album von Conchita Wurst „From Vienna With Love“. Auf seinem Instagram-Account veröffentlicht der Musiker vorab Snippets von verschiedenen Songs, die er gemeinsam mit den Wiener Symphonikern im Wiener Konzerthaus aufgenommen hat.

Kleiner Trost für Conchita Wurst Fans

Im Kommentar unter der Video-Botschaft hat Conchita Wurst noch eine Info für seine Fans gepostet: „Karten können dort zurück gegeben werden wo sie gekauft wurden und die Eintrittsgelder werden erstattet“, ist dort zu lesen. Ein kleiner Trost für alle Conchita-Wurst Fans.

Kürzlich wurde bekannt, dass Conchita Wurst seine/ihre weibliche Identität hinter sich lassen und nicht mehr als Frau wahrgenommen werden will.

