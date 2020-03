Coronavirus: Lena Meyer-Landrut tut das einzig Richtige

Aufgrund des Coronavirus scheint Lena Meyer-Landrut auch ihr Instagram-Verhalten umgestellt zu haben. Und sie macht das einzig Richtige.

Das Coronavirus* beschäftigt auch Lena Meyer-Landrut*.

Sie scheint ihren üblichen Instagram-Betrieb eingestellt zu haben.

Stattdessen appelliert sie an ihre Mitmenschen.

Hannover - Das Coronavirus* und dessen Ausbreitung ist wohl Gesprächsthema Nummer eins weltweit. Das ist bei weniger prominenten Menschen genauso der Fall wie bei Stars. Einige sind sogar unmittelbar betroffen. Tom Hanks und seine Ehefrau haben sich infiziert. Ebenso Johannes B. Kerner. Heidi Klum und Tom Kaulitz stehen unter Verdacht. Unterdessen schockt Collien Ulmen-Fernandes mit ihrem Outfit.

Lena Meyer-Landrut*, eine der bekanntesten Sängerinnen Deutschlands, reagiert auf ihre eigene Art. Üblicherweise versorgt die 28-Jährige ihre 3,3 Millionen Follower bei Instagram* regelmäßig mit Fotos. Die fallen sehr oft freizügig aus. Auch mal kurios. Oder zeigen Lena Meyer-Landrut privat hinter den Kulissen.

Doch offenbar infolge des Coronavirus hat sich auch bei Lena Meyer-Landrut* etwas geändert. Stand 15. März 2019 hat sie sechs Tage lang kein neues Foto gepostet. Das aktuellste Foto zu dem Zeitpunkt war ein - ja, freizügiges - Bikini-Foto. In den sechs Tagen darauf: nichts.

Coronavirus: Lena Meyer-Landrut meldet sich über Instagram-Story

Stattdessen hat sie sich am 14. März über ihre Instagram-Story zu Wort gemeldet. Mit zwei Bildern. Das eine ist eine Grafik, in der die Symptome* erklärt werden. Das zweite hat sie von Autor Veit Lindau übernommen. Es sind Tipps, wie man mit der Corona-Krise umgehen soll. Zusammengefasst: Keine Panik! Kein unnötiger physischer Kontakt zu Mitmenschen*! Geistige Hygiene! Und nicht zu vergessen: Solidarität und Unterstützung für alle anderen Menschen, vor allem ältere und schwächere! Und all jene, die gerade besonderen Einsatz leisten!

+ Lena Meyer-Landrut nahm diese Anleitung mit Verhaltenstipps in ihre Instagram-Story auf. © Screenshot

Lena Meyer-Landrut* tut das wohl einzig Richtige: An ihre Mitmenschen appellieren, auf sich und andere aufzupassen. Dafür nutzt sie ihre Prominenz und stellt auch gern die Eigen-PR etwas hintenan. Leicht bekleidete Fotos sind derzeit schließlich wirklich fehl am Platz.

Evelyn Burdecki hat einen Weg gefunden, alles zu verbinden - im Bikini reimte sie gegen das Coronavirus an.

*tz.de und Merkur.de sind Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks