Moderatorin Collien schockt mit Coronavirus-Outfit - Fans zeigen sich von Anblick entsetzt 

Berlin - Seit Wochen verbreitet das Coronavirus Angst und Schrecken in der Welt, auch in Deutschland steigt die Zahl der infizierten Personen weiter an. Nun zeigt sich Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes in einem fragwürdigen Outfit. Ihre Fans zeigen sich entsetzt von dem Anblick.

Coronavirus: Moderatorin zeigt sich mit Maske und erntet heftige Reaktionen

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus dürfte einigen Menschen Sorgen bereiten. Wie kann man sich nun noch richtig vor einer Ansteckung schützen? Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes scheint für sich die richtige Methode im Kampf gegen das Virus gefunden zu haben. Auf einem Foto zeigt sich die 38-Jährige nun mit einer speziellen Maske gegen das Virus.

„Auf dem Weg zum Flughafen. Corona-Schutz-Style“, erklärt die Moderatorin unter dem veröffentlichten Schnappschuss. Darauf zu sehen: die hübsche Mama einer Tochter in einem lässigen Outfit neben ihrem Gepäck. Im Gesicht trägt die 38-Jährige deutlich sichtbar eine Maske.

Coronavirus auf Instagram: Collien Ulmen-Fernandes mit schockierendem Bild

Doch was will die Moderatorin ihren Fans damit sagen? Das fragen sich auch einige ihrer Follower, viele von ihnen drücken ihren Unmut über die Aufnahme prompt aus. „Bist du chronisch krank, dass du diese, durchaus wertvolle, Maske tragen musst?“, „Zuhause bleiben wäre effizienter“ und „Schön, dass uns in den Krankenhäusern die Ressourcen ausgehen“ ist dort unter anderem zu lesen.

Einige andere Fans loben hingegen die Vorsichtsmaßnahme der hübschen Schauspielerin. „Safety First“, bestätigt ein Follower die 38-Jährige in ihrem Vorhaben. Wieso Collien Ulmen-Fernandes die Maske tatsächlich trägt, und ob sie die Maske vielleicht doch nur für das Foto getragen hat, ist nicht bekannt.

Coronavirus macht auch vor Promis nicht Halt

Auch Topmodel Heidi Klum sorgt sich vor dem Virus. Die hübsche Jurorin zeigt sich nun mit ersten Symptomen. Hat sich die Frau von Tom Kaulitz infiziert?

Gewissheit hat hingegen ein beliebter deutscher TV-Moderator. Johannes B. Kerner ist am Coronavirus erkrankt.

Coronavirus breitet sich weiter aus - Zustände in Italien dramatisch

Die Coronavirus-Ausbreitung hat das öffentliche Leben in Italien nahezu stillgelegt: Läden, Bars und Schulen sind geschlossen. Eine Aktion vieler Bürger bewegt währenddessen das Netz. Hunderte Zettel tauchen seit kurzem in deutschen Wohnhäusern auf.