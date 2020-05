Sängerin stirbt mit nur 30 Jahren - ihr Bruder spricht über die Todesursache

Eine junge Singer-Songwriterin ist überraschend gestorben. Ihre Familie hat sofort ein Anliegen an ihre Anhänger - denn die spekulieren offenbar.

Nashville/Tennessee - Die Country-Musikerin Cady Groves ist gestorben. Sie wurde nur 30 Jahre alt. Bekannt war sie unter anderem für den Song „This Little Girl“.

Ihr Bruder Cody Groves gab ihren Tod am 3. Mai auf Twitter bekannt - und richtete sich an die Fans. „Cady Groves hat diese Welt verlassen. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar, aber unsere Familie bemüht sich um sie und wird euch auf dem Laufenden halten. Ruhe in Frieden, kleine Schwester. Ich hoffe, du bist jetzt wieder mit Kelly und Casey vereint“, schrieb Cody Groves zu einem Foto, das ihn mit Cady zeigt.

In einer Pressemitteilung von Groves Plattenfirma Vel Records hieß es: „Sie scheint eines natürlichen Todes gestorben zu sein. Der finale Bericht des Gerichtsmediziners steht allerdings noch aus. Ein Verbrechen oder eine Selbstverletzung wurden von ihm aber ausgeschlossen.“

Country-Sängerin Cady Groves stirbt mit nur 30 Jahren - zwei ihrer Brüder wurden nur 28 Jahre alt

Groves wuchs im US-Bundesstaat Oklahoma auf. Bereits im Alter von vier Jahren zeigte sich ihr musikalisches Interesse. Sie hatte sechs Geschwister. Ihr Bruder Casey starb im Jahr 2007 mit nur 28 Jahren, ihr Bruder Kelly starb 2014, auch er wurde nur 28 Jahre alt. Diese Schicksalsschläge hatten erheblichen Einfluss auf die Musik von Cady Groves. Ihr letzter Instagram-Post stammte vom 23. April:

30 Jahre alte Musikerin plötzlich tot - Plattenfirma mit eindringlicher Bitte

Ihre Plattenfirma bezeichnete Groves in ihrem Statement als „unverwüstliche“ Künstlerin, die „Ironie, Humor und eine positive Einstellung“ mitbrachte. Ihre „Ausgelassenheit“ und ihre „einnehmende Bühnenpräsenz“ hätten das Publikum sogleich überzeugt.

Groves Angehörige und Freunde äußern in der offiziellen Mitteilung zudem eine ernste Bitte an die Fans: sich nicht in Spekulationen über die Todesursache zu verlieren. Auch Cody Groves thematisierte auf Twitter „verdrehte Fehlinformationen“ und betonte in einem langen Tweet den natürlichen Tod seiner Schwester. Allerdings habe sie vergangenen Herbst gesundheitliche Probleme gehabt.

Selbst-Isolation wegen Corona-Krise: Country-Sängerin äußerte sich auf Instagram

Wie das News-Portal Yahoo berichtet, soll Cady Groves in den vergangenen Wochen mehrere Instagram-Posts zur Corona-Krise veröffentlicht haben. Ihn ihnen habe sie ihren Followern berichtet, dass sie mit der verordneten Selbst-Isolation zu kämpfen habe - aber sich selbst und die Fans zum Schluss der Einträge Mut zugesprochen.

Groves Familie bat die Fans über ihre Plattenfirma statt Kondolenz-Blumen zu schicken das Geld lieber an zwei gemeinnützige Organisationen (“Music Health Alliance“ und „MusiCares“) zu spenden, die sich mit psychischer Gesundheit befassen.

