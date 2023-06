„Cover aus der Hölle“: Anna-Maria Zimmermann für Fernsehgarten-Auftritt zerrissen

Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann präsentierte am Sonntag im „ZDF-Fernsehgarten“ ihren neuen Song. Doch der kam nicht bei allen gut an, vor allem im Netz wurde gelästert.

Mainz – Unter dem Motto „Schlagerparty“ hat auch am vergangenen Sonntag (25. Juni) Moderatorin Andrea Kiewel (58) wieder zum ZDF-Fernsehgarten eingeladen. Neben Ross Antony, Die Amigos, voXXclub sowie Claudia Jung, trat ebenfalls Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (34) auf. Doch ihre neue Single „Zusammen sind wir eins“, kam nicht bei allen gut an. Einige Zuschauer stellten sogar Vergleiche zu einem weiteren beliebten „ZDF-Fernsehgarten“-Gast an.

„Spirit of the Hawk“: Neuer Text für alten Hit

Für ihren neuen Song holte sich die Schlagersängerin Inspiration bei der schwedischen Band Rednex. Deren Song, „Spirit of the Hawk“, schaffte es 2000 nicht nur auf Platz eins, sondern hielt sich sogar ganze 27 Wochen lang in den Charts. An dieses Erfolgskonzept wollte nun scheinbar auch Zimmermann anknüpfen, indem sie einen neuen Text auf Deutsch zur Musik des Rednex-Hits sang.

„Schlagerparty" mit Andrea Kiewel: Der ZDF-Fernsehgarten vom 25. Juni in Bildern

Auf Twitter hagelte es für das Rednex-Cover von Zimmermann viel Kritik. „Cover aus der Hölle“, schreibt beispielsweise ein User zu Anna-Marias Interpretation des 2000er-Hits. „Warum quält man uns?“, fragt ein anderer Twitter-Nutzer, der mit dem Originalsong sogar Kindheitserinnerungen verbindet. „Also ‚Spirit of the Hawk‘ hab ich geliebt damals. Das hier? Not so much“, findet auch eine andere Zuschauerin.

Anna-Maria Zimmermann: „Die deutsche Antwort auf“ Giovanni Zarrella

Einige Zuschauer gehen sogar so weit, Zimmermann mit dem Sänger Giovanni Zarrella (45) zu vergleichen. Der aus einer italienischen Familie stammende Musiker und Moderator ist ein gern gesehener Gast im „ZDF-Fernsehgarten“, wo er häufig bekannte Hits auf Italienisch zum Besten gibt.

Unter den Kommentaren finden sich aber auch positive Stimmen. „Mega Lied von Anna-Maria Zimmermann“, findet ein User. Eine andere Zuschauerin schreibt: „Darum mag ich Anna-Maria, sie ist kein Megastar, aber sie beeindruckt einfach durchs Singen und ihre Art, trotz ihrer Verletzung.“

Die 34-jährige Anna-Maria Zimmermann war im Oktober 2010 in einen schweren Helikopterunfall verwickelt. Die Sängerin erlitt lebensgefährliche innere Verletzungen sowie zahlreiche Knochenbrüche. Als Folge bliebt ihr linker Arm gelähmt. Zimmermann nahm 2005 an der dritten Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil und belegte den dritten Platz.

Am Sonntag lieferten sich die ARD und das ZDF mit „Immer wieder sonntags" und dem „Fernsehgarten" einen erbitterten Quotenkampf. Andrea Kiewel oder Stefan Mross – wer ist der Sieger im Kampf um die Schlagerfans?