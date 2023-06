„Dafür kommt ihr in die Hölle“: „Immer wieder sonntags“-Fans zerreißen Cover-Song von Stefan Mross

Teilen

Zum Tag der Beatles gab “Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross mit einigen Schlagerkollegen ein Beatles-Medley zum Besten. Die gewünschten Reaktionen ließen aber auf sich warten – in den sozialen Medien wird das Medley von Mross sogar verrissen.

Rust – Zum Tag der Beatles wollte wohl auch „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47) etwas ganz Besonderes beisteuern. Für die ARD-Sendung am 25. Juni gab er ein auf Deutsch gesungenes Medley mit einigen bekannten Songs der britischen Band zum Besten. Unterstützung erhielt Mross dabei von Isabell Varell (61), Daniel Lopes (46) und Ramon Roselly (29). Nur bei den Zuschauerinnen und Zuschauern kam das deutsche Beatles-Medley nicht ganz so gut an. „Dafür kommt ihr in die Hölle“, sind sich die Fans einig.

“Wie Seiten aus der Bibel reißen”: “Immer wieder sonntags“-Zuschauer reagieren empört

So hat sich “Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross die Reaktionen zu seinem Medley sicherlich nicht vorgestellt. Während die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort höflich für die Musikerinnen und Musiker applaudieren, hagelt es in den sozialen Medien Kritik für die deutschen Beatles-Cover.

Bettgeschichten, Liebestattoo und Glatzen-Outing: „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross vom 25. Juni in Bildern Fotostrecke ansehen

“Freunde, bei den Beatles hört der Spaß aber auf. Das ist reinster Frevel“, kommentiert ein Twitter-User den Auftritt von Mross. Auch andere Nutzer und Nutzerinnen können dem nur zustimmen. Von „Grabschändung“ ist die Rede, einige wären auch nicht verwundert, wenn gleich “John Lennon aus dem Grab“ springt. „Jetzt gehören sie weggesperrt. Welthits zu verwursten, ist wie Seiten aus der Bibel reißen“, vergleicht ein weiterer User.

“Immer wieder sonntags“ legt eine Pause ein

Nach so viel Kritik wird Stefan Mross die bevorstehende Pause sicherlich gut bekommen. Kommenden Sonntag (2. Juli) dürfen sich Fans der ARD-Sendung noch einmal auf eine Ausgabe von “Immer wieder sonntags“ freuen. Am darauffolgenden Sonntag (9. Juli) pausiert die Sendung. Stattdessen strahlt Das Erste von 10 bis 20 Uhr das Multi-Sportevent „Rhein-Ruhr“ aus.

Bei „Immer wieder sonntags“ trug Stefan Mross mit einigen Schlagerkollegen ein Beatles-Medley auf Deutsch vor. Bei den Zuschauern kam das aber nicht gut an. © Screenshot / ARD / „Immer wieder sonntags“ vom 25. Juni 2023 & Screenshot / ARD / „Immer wieder sonntags“ vom 25. Juni 2023

Der Star-Trompeter sorgte in der vergangenen Sendung aber noch für reichlich Aufsehen. Weil Isabel Varell einen Spruch über seine Frauengeschichten riss, wollte Stefan Mross das Interview sogar abbrechen. Verwendete Quellen: Twitter; ARD / „Immer wieder sonntags“ vom 25. Juni 2023