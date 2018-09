Einsatzleiter erklärt Abbruch der Suche: „Schwerste Entscheidung, die man sich vorstellen kann“

Daniel Küblböck wird weiter vermisst, seitdem er von einem Kreuzfahrtschiff verschwunden ist. Inzwischen wurde die Suche eingestellt.

Seit Sonntagmorgen wird der Sänger Daniel Küblböck vermisst.

Küblböck befand sich auf einer Kreuzfahrt und ging dabei offenbar über Bord.

Die Reederei teilte mit, dass eine Person vom Schiff gesprungen sei.

Die Unglücksstelle liegt 100 Seemeilen von Neufundland entfernt auf offener See.

Die Küstenwache hatte kurz darauf die Suche nach Küblböck aufgenommen, die inzwischen eingestellt ist.

Hinweis der Redaktion: Eine Berichterstattung über den Verdacht auf Selbstmord-Absichten findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111.

Einsatzleiter erklärt Abbruch der Suche nach Daniel Küblböck

13.42 Uhr: In einem Interview mit der Bild-Zeitung hat der Einsatzleiter der Rettungsaktion den Abbruch der Suche nach Daniel Küblböck erklärt. „Es ist die schwerste Entscheidung, die man sich vorstellen kann“, wird Major Mark Norris, der Einsatzleiter im Kommandozentrum des „Joint Rescue Coordination Centre“ (JRCC) zitiert. Demnach wäre „alles Menschenmögliche“ unternommen worden, um den Sänger zu finden. In dem eiskalten Wasser und den rauen Bedingungen gebe es allerdings nur wenige Stunden eine Chance auf ein Überleben, so Norris weiter. Zur Frage, ob die Möglichkeit bestünde, dass der vermisste 33-Jährige übersehen wurde, sagte der Einsatzleiter: „Wir sind uns mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sicher, dass wir nichts übersehen haben.“ Küblböcks Eltern hätten sich bei den Einsatzkräften bedankt, „das war sehr bewegend“, so Norris. Nun sei der Vermisstenfall an die Polizei der Provinz Neufundland und Labrador übergeben worden.

Indes ist das Kreuzfahrtschiff AIDAluna im Hafen von Halifax eingelaufen.

Die Suche nach Daniel Küblböck wurde eingestellt. In diesem Moment legt die #AIDAluna ohne ihn in Halifax an. #BILDLive https://t.co/l6d98ddTY7 — BILD (@BILD) 11. September 2018

„DSDS“-Wegbegleiter schreiben Botschaft an Daniel Küblböck

11.45 Uhr: Mit einer emotionalen Botschaft haben sieben „DSDS“-Wegbegleiter Abschied von Ex-TV-Star Daniel Kaiser-Küblböck (33) genommen. „Mit großer Bestürzung hat jeder einzelne von uns die traurigen Nachrichten der vergangenen Tage über Dich verfolgt! Es tut uns unendlich leid, auf diese Weise zu erfahren, welche grausame Traurigkeit Dich die letzten Monate umgeben haben muss“, schreiben Küblböcks Mitstreiter aus der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ in einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Manche Menschen, die Dich nicht kannten und vor allem nicht „erkannten“, empfanden Dich möglicherweise als Clown. Jedoch auch Clowns weinen“, heißt es in der Botschaft.

Reiseexperte will dramatische Details kennen: Sprang Daniel Küblböck vor Augenzeugen über Bord?

9.47 Uhr: Kurz bevor Daniel Küblbock auf dem Kreuzfahrtschiff AIDAluna über Bord stürzte, sollen sich dramatische Szenen abgespielt haben. Darüber hat Reiseexperte Ralf Benkö in der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“ gesprochen. Zwar gebe es weder offizielle Informationen noch Bestätigungen, aber seinen Informationen zufolge, könnten die letzten Augenblicke relativ dramatisch gewesen sein. „Was ich jetzt gehört habe ist, dass er möglicherweise, als er zur Reling gegangen ist, vielleicht schon verletzt gewesen sein könnte. Einiges was ich gehört habe, spricht dafür, dass es auch Augenzeugen gegeben haben müsste“. Alles soll sehr schnell und sehr dramatisch abgelaufen sein, so Benkö weiter. Außerdem seien auf derartigen Kreuzfahrtschiffen hunderte Kameras platziert. „Wenn es sich bestätigen sollte, dass es dort Zeugen gab, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das auch auf irgendwelchen Kameras zu sehen gewesen sein müsste“, erklärt der Reiseexperte.

So viele Menschen verschwinden jedes Jahr von Kreuzfahrtschiffen

9.02 Uhr: Jedes Jahr verschwinden rund 20 Menschen wie Daniel Küblböck von Kreuzfahrtschiffen, und fast nie werden diese Menschen gefunden, wie tz.de* berichtet.

Ab wann werden vermisste Passagiere eigentlich für tot erklärt?

Wann der Sänger für tot erklärt wird, ist offen. Geht jemand über Bord eines Schiffes und wird vermisst, kann ein Gericht auf Antrag den Tod erklären oder die Todeszeit feststellen. Dies regelt das Verschollenheitsgesetz. Das Gesetz sieht für eine Todeserklärung unterschiedliche Fristen vor, die verstrichen sein müssen. Als verschollen gilt jemand, von dem es seit längerer Zeit kein Lebenszeichen gibt und ernstliche Zweifel an seinem Fortleben bestehen. Allgemein kann jemand für tot erklärt werden, wenn er seit zehn Jahren als verschollen gilt. Wenn Menschen bei einer Fahrt auf See verschwinden - bei einem Schiffsuntergang oder durch einen Sturz vom Schiff - dann gilt eine kürzere Frist von sechs Monaten.

Oliver Kalkofe über Daniel Küblböck: „Habe sehr oft über ihn gespottet. Jedoch nicht über ihn als Person“

8.00 Uhr: Der Comedian und TV-Kritiker Oliver Kalkofe hat dem verschwundenen Casting-Star Daniel Küblböck um 2 Uhr morgens einen Facebook-Post gewidmet. Kalkofe gibt zu, dass er sich sehr oft über Küblböck lustig gemacht habe, „jedoch nicht über ihn als Person, sondern nur über seine Aktionen und Auftritte. Am Ende richtet sich Kalkofe wieder an Küblböck.

Schauspielschüler über Daniel Küblböck: „Er war ein Sonderling“

6.33 Uhr: Noch immer ist unklar, ob Daniel Küblböck wirklich an der Europäischen Theaterinstitut in Berlin gemobbt wurde. Ein nicht namentlich genannter Mitschüler widerspricht im Gespräch mit der Bild-Zeitung: „Daniel hat sich selber den Schaden zugefügt.“ Die Schule habe erklärt, dass es Überwachungsvideos gebe, „auf denen zu sehen ist, wie Daniel am Ende selber seine Kostüme beschädigt hat oder etwa auch wie er vor einer Probe etwas an der Elektronik verändert hat.“ Er habe Küblböck als sensiblen Menschen, als „Sonderling“ erlebt. Daniel Küblböck soll laut Bild-Informationen Proben wegen starker Bauchschmerzen geschwänzt haben. Weil er sich doch gemobbt fühlte? Die Sängerin Kristina Bach, die mit Küblböck eng befreundet gewesen sein soll, ist davon überzeugt. Der Bild sagte sie: „Dieses Mobbing hat Daniel zermürbt. Dass die Schule das offenbar geduldet hat, war höchst fahrlässig. Der Fürsorgepflicht der Ausbildungsstätte wurde nicht Genüge getan.“

Ex-Lebensgefährte und Ex-DSDS-Moderator äußern gleiche Theorie

Meldungen von Montag, 21.52 Uhr:

Daniel Küblböck und Robin Gasser waren ein Paar, laut t-online.de von 2014 bis 2017. Gasser hat sich nicht nur bei Instagram zu Wort gemeldet (siehe unten), sondern auch im Interview mit t-online.de. Den Instagram-Account, auf dem sich Küblböck offenbar als Frau gezeigt hat, kann sich Gasser auch nicht erklären: „Ich habe Daniel nicht als Frau kennengelernt, ihn nie so erlebt. Keine Ahnung, wie er dazu kommt, aber es ist etwas ganz Legitimes und auch in Ordnung.“

+ Daniel Küblböck (r.) mit seinem Ex-Freund Robin Gasser. © Robin Gasser bei Instagram Der ehemalige Lebensgefährte des DSDS-Stars ist überzeugt: „Er wollte sich nicht umbringen.“ Er ergänzt: „Gehen wir doch mal davon aus, er hat sich entschieden, eine Frau zu werden – gerade dann bringt man sich doch nicht um, weil man sich psychisch darauf einstellt und sich darauf freut, endlich so sein zu können, wie man will.“

Gasser meint, einen Suizid hätte Küblböck „seiner Oma nie angetan“ - damit ist Küblböcks Adoptivmutter gemeint. Gasser: „Für mich ist es ein Unfall und ein kleiner Funken Hoffnung bleibt. Und solange mir dieser Funke nicht genommen wird, lebt er und egal, was passiert, er wird in mir weiterleben.“

Auch Carsten Spengemann glaubt nicht daran, dass Küblböck selbst gesprungen ist. Er moderierte DSDS, als der damals 17-jährige Küblböck den dritten Platz belegte. „Vielleicht ist er ausgerutscht und über Bord gegangen“, glaubt Spengemann. „Er hat doch mit seinen Solarparks die Kurve bekommen, sich ein Leben abseits des Showgeschäfts aufgebaut und bei allem, was er gemacht hat, vollen Einsatz und Herzblut gezeigt.“

Ihr vertraute er sich an: Olivia Jones wusste von Daniel Küblböcks Problemen

Montag, 20.08 Uhr:

Olivia Jones kennt Daniel Küblböck seit vielen Jahren. Ihr vertraute er sich an - jetzt hat sie sich in einem Interview geäußert. Auch über ihre letzte Begegnung.

Daniel Küblböck: Freund aus München äußert sich

Update von von Montag, 18.36 Uhr:

Peter Panzer aus München kennt Daniel Küblböck gut, war schon oft mit ihm im Nachtleben unterwegs. Er sprach mit der tz* nun über dessen Verschwinden. Demnach weinte er „den ganzen Tag“, als er die Nachricht bekam. Ein Detail der Kreuzfahrt macht ihn stutzig.

„Man schaut in keinen Menschen hinein. Aber ich kenne keine aktuellen Sorgen, die Daniel in den Selbstmord getrieben haben könnten. Finanziell ging es ihm gut, er hatte Pläne, er hatte Zukunft und Menschen um sich, die ihn liebten“, erklärt der Freund zudem.

Daniel Küblböck: Suche eingestellt

Montag, 17.59 Uhr:

Die kanadische Küstenwache hat die Suche nach Daniel Küblböck eingestellt. Das teilte der Sprecher der Küstenwache im kanadischen Halifax, Mark Cough, am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Insgesamt vier Schiffe und zwei Flugzeuge hätten zusammengerechnet 80 Einsatzstunden lang eine Fläche von 1227 Quadrat-Seemeilen abgesucht. „Leider wurde kein Anzeichen von Herrn Küblböck gefunden“, sagte Cough. Wegen der kurzen Überlebenszeit in dem kalten Wasser sei die schwere Entscheidung getroffen worden, die Suche einzustellen.

Eine traurige Nachricht - es besteht also wohl keine Hoffnung mehr, Küblböck lebend im Meer zu finden.

Daniel Küblböck: Die Familie hofft auf ein Wunder - die Suche wird eingestellt

Montag, 17.18 Uhr:

Auf der offiziellen Homepage von Daniel Küblböck äußert sich nun seine Familie zu dem Vorfall. Auch sie können derzeit nicht mehr sagen, als in den Medien berichtet wird. Daniel sei in den frühen Morgenstunden des 9. September auf dem Schiff der AIDAluna von Bord ins Wasser gestürzt. „Wir, die Familie, Angehörige und engen Freude, hoffen auf ein Wunder!“, schreibt die Familie zu der Suchaktion des heutigen Tages, denn „ab morgen wird die Suche vorerst eingestellt.“ Lediglich „die Schiffe in diesem Gebiet werden informiert weiterhin Ausschau zu halten.“ Die Polizei ermittle derzeit, wie es zu dem tragischen Unglück kam. Die Familie und engen Freunde wollen keine weiteren Angaben machen: „Wir sind tief bestürzt und haben derzeit keine Kraft die Vorfälle zu kommentieren.“

Dieter Bohlen entschuldigt sich für Küblböck-Video

Montag, 16.48 Uhr:

Dieter Bohlen hat sich für sein Instagram-Video entschuldigt, bei dem er sich zu den tragischen Ereignissen rund um Daniel Küblböck äußert. Dort trug er einen pietätlosen Pullover. Nun entschuldigte er sich mit den Worten: „Das ist völlig falsch rübergekommen“. Die ganze Geschichte dazu lesen Sie hier: Dieter Bohlen entschuldigt sich für seinen Auftritt.

Daniel Küblböck: Kaum noch Hoffnung bei Suche

Montag, 15.34 Uhr:

Kaum noch Hoffnung: Die Suche nach dem vor Kanada in den Atlantik gestürzten Sänger und früheren TV-Star Daniel Kaiser-Küblböck ist am Montag erwartbar ergebnislos geblieben.

Seenotrettungsexperte: „Viel hängt vom psychischen Überlebenswillen ab“

Montag, 15.29 Uhr:

Zur Situation eines über Bord gegangenen Menschen sagte Christian Stipeldey, Seenotrettungsexperte bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), der Deutschen Presse-Agentur: „Eine Mensch-über-Bord-Situation stellt immer eine lebensgefährliche Situation dar.“ Es gehe um den körperlichen Zustand - also darum, wieviel Energie man habe, die man dringend brauche. Zudem hänge alles auch vom psychischen Überlebenswillen ab - also etwa davon, ob die Situation abgeklärt eingeschätzt werden könne, ob Erfahrung mit der See vorliege oder ob man besonders hektisch reagiere und denke, man müsse sich mit Schwimmbewegungen krampfhaft warmhalten. „Das wäre nämlich der erste Trugschluss und man würde sehr viel Energie verbrennen, die man vielleicht später noch braucht.“

Rührende Worte von Daniel Küblböcks Ex-Freund

Montag, 13.32 Uhr:

Auf Instagram hat sich jetzt auch Daniel Kübelböcks Ex-Freund zu Wort gemeldet. „Sei Stark, hab‘ Kraft und komm zurück... Wir brauchen dich!“ schrieb Robin Gasser auf Instagram zu einem Foto, das die beiden zusammen zeigt. Auch wenn die Partnerschaft zwischen den beiden „seit geraumer Zeit nicht mehr besteht“, werde Küblböck immer ein wundervoller Teil seines Lebens sein, so Gasser weiter.

Schauspielschule von Daniel Küblböck weist Mobbing-Vorwürfe zurück

Montag, 12.24 Uhr:

Nachdem im Internet ein angeblich von Daniel Küblböck verfasster Eintrag kursierte, in dem von monatelangem Mobbing an seiner zuletzt besuchten Schule die Rede ist, wies die ETI Schauspielschule Berlin die Vorwürfe zurück. „Die Behauptung über Mobbing an unserer Schule weisen wir strikt zurück“, hieß es in einer Erklärung am Montagvormittag in Berlin. „Wir sind zutiefst bestürzt und geschockt über das Verschwinden unseres Schülers Daniel Kaiser-Küblböck. Die ETI Schauspielschule Berlin möchte zum Schutz der Privatsphäre von Daniel zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zu den im Internet kursierenden Gerüchten tätigen“, so das Statement weiter.

+ In diesem Gebäude in einem Berliner Hinterhof ist die Schauspielschule untergebracht, die TV-Star Daniel Küblböck besucht hat. © dpa / Paul Zinken

Hinweis der Redaktion

So äußern sich prominente Weggefährten von Daniel Küblböck

Montag, 12.02 Uhr:

Dieter Bohlen (siehe Update von 10.53 Uhr) ist nicht der einzige prominente Weggefährte, der sich nach dem Verschwinden von Daniel Küblböck zu Wort meldet. „Let‘s Dance“-Jurorin Motsie Mabuse, DJane Giulia Siegel (Komplett hüllenlos! Freizügige Fotos von Giulia Siegel im Netz aufgetaucht, wie extratipp.com* berichtet)und zahlreiche weitere Prominente reagierten in Sozialen Medien entsetzt, wie hier zusammengefasst ist.

„Ernsthaft?“: Dieter Bohlen sorgt mit Video zu Daniel Küblböck für großes Entsetzen

Update von Montag, 10.53 Uhr:

Dieter Bohlen sorgt mit einem Statement zum Verschwinden von Daniel Küblböck für einen Sturm der Entrüstung. „BE ONE WITH THE OCEAN“, übersetzt „Sei eins mit dem Ozean“ war auf dem Schriftzug seines Pullovers zu lesen.

Postete Daniel Küblböck hier noch kurz vor seinem Verschwinden?

Montag, 10.33 Uhr:

Ein Instagram-Account mit dem Namen „rosa-luxem“, auf dem Selfies von Daniel Küblböck in Frauenkleidung gepostet wurden, sorgt für Spekulationen. Die Bilder sind offenbar kurz vor seinem Verschwinden entstanden.

Keine Spur von Daniel Küblböck: Kreuzfahrtschiff „aus Suchaktion entbunden worden“

Montag, 9.47 Uhr:

Nach Angaben von Aida Cruises am Montagmorgen weiterhin gibt es weiterhin keine Spur von Daniel Küblböck. „Die Suche blieb bislang erfolglos“, teilte der Kreuzfahrtveranstalter mit. Die beiden an der Suche beteiligten Kreuzfahrtschiffe seien am Sonntagabend (Ortszeit) nach Einbruch der Dunkelheit von der kanadischen Küstenwache „aus der Suchaktion entbunden worden“. Das Schiff „Aidaluna“, von dem Küblböck verschwunden ist, befinde sich jetzt auf dem Weg nach Halifax.

Im Gebiet der Unfallstelle der Titanic: Daniel Küblböck wohl von Kreuzfahrtschiff gesprungen

Update vom 10. September, 8.04 Uhr:

Nach dem Verschwinden von Daniel Küblböck vom Kreuzfahrtschiff Aida werden weitere tragische Details bekannt: Der EX-DSDS-Kandidat stürzte offenbar im Gebiet der Unfallstelle der Titanic in den Atlantik. Küblböck ging etwa 100 Seemeilen (etwa 185 Kilometer) nördlich von Neufundland über Bord. Auf dem Weg zur Ostküste der Vereinigten Staaten sank im April 1912 die RMS Titanic ebenfalls im Gebiet vor Neufundland.

Daniel Küblböck vermisst: Hoffnung schwindet

Montag, 10. September, 6.29 Uhr:

Nach fast einem Tag intensiver Suche schwinden die Hoffnungen, den vor Kanada vermissten Popsänger Daniel Küblböck noch lebend zu retten. Der 33-Jährige war nach Angaben des Anbieters Aida Cruises bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York am Sonntagmorgen (Ortszeit) in der Labrador See, ungefähr 100 Seemeilen (etwa 185 Kilometer) nördlich von St. John's/Neufundland, über Bord gegangen. Die Wassertemperatur betrage dort etwa 10,5 Grad, hieß es. Ohne Hilfe liege die Überlebenschance bei nur wenigen Stunden.

Es gebe Grund zu der Annahme, dass der inzwischen als Daniel Kaiser-Küblböck auftretende Sänger und Entertainer („Deutschland sucht den Superstar“) absichtlich gesprungen sei. „Das ist unsere Vermutung“, sagte Aida-Sprecher Hansjörg Kunze der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Daniel Küblböck: Passagiere schildern das Drama

Update vom 9. September, 22.51 Uhr:

Ein Passagier bestätigt gegenüber der tz*, dass Daniel Küblböck an Bord Frauenkleider getragen habe. tz.de* zeigt auch ein Foto, das am Freitag an Bord von ihm entstanden ist. Zudem gibt es neue Details zu den dramatischen Stunden.

Daniel Küblböck: Bericht über angeblich aggressives Verhalten an Bord

9. September, 21.45 Uhr:

Wie die Bild in ihrer Montagsausgabe schreibt, sei Daniel Küblböck an Bord aufgefallen. Zum einen durch aggressives Verhalten, zum anderen, da er die meiste Zeit Frauenkleider getragen haben soll. Dem Bericht zufolge sei Küblböck privat auf der Kreuzfahrt gewesen sein, in Begleitung seiner Adoptivmutter.

Daniel Küblböck: Foto soll ihn vor dem Boarding in Frauenkleidern zeigen

9. September, 21.15 Uhr:

Die Seite Promiflash hat am Abend ein Exklusiv-Foto veröffentlicht. Es soll den Angaben des Portals zufolge am 29. August kurz vor dem Boarding zeigen und von Nico P. aus der RTL-Show „Das Supertalent“ aufgenommen worden sein. Zu sehen sei Daniel Küblböck in Frauenkleidern - einer weißen Bluse, hohen Schuhen und einem Rock, dazu trage er einen Dutt.

Verschiedene prominente Weggefährten haben sich öffentlich zu Wort gemeldet. „Was für traurige Nachrichten von Daniel Küblböck... Ich bete für ihn, seine Familie und Freunde, dass doch noch alles gut ausgeht“, schreibt Gina-Lisa Lohfink bei Instagram. Schauspielerin Katy Karrenbauer äußerte sich bei Facebook: „Was ist da nur passiert?????? Ich bete, dass Daniel lebend gefunden wird! Ich habe ihn kennengelernt, als lustigen, schrägen DSDS Kandidaten und später wiedergetroffen, als aus ihm schon langsam ein junger, erwachsener Mann geworden war und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er einfach so von der AIDA gesprungen sein soll. Aber man weiß ja nie, was einen Menschen möglicherweise dazu bewegt hat, so etwas Irrsinniges zu tun, oder war es vielleicht ein furchtbarer, tragischer Unfall? Ich sende meine Hoffnung und Zuversicht an seine Familie und seine Freunde!“

Vater von Daniel Küblböck äußert sich

Update vom 9. September, 18.15 Uhr:

Jetzt hat sich der Vater von Daniel Küblböck geäußert. „Ich klammere mich jetzt nur an die Hoffnung, dass irgendwie doch noch alles gut wird!“, so Günther Küblböck zur Bild.

Das Blatt zitiert auch einen Passagier: „In jeder Kabine wurde nach ihm gesucht.“

Daniel Küblböck wird in der Labradorsee vermisst

9. September, 16.28 Uhr:

Aida Cruises hat über die Unglücksstelle, an der Daniel Küblböck über Bord gegangen ist, weitere Informationen veröffentlicht. Sie liegt demnach in der Labradorsee, ungefähr 100 Seemeilen (etwa 185 Kilometer) nördlich von St. John's/Neufundland. Die Wassertemperatur betrage in dem Gebiet etwa 10,5 Grad.

Küblböck ist am frühen Morgen (Ortszeit) vor Neufundland über Bord gegangen. Laut Informationen, die die Nachrichtenagentur AFP erhalten hat, wurde um diese Zeit ein Mensch beim Sprung von Bord beobachtet. Ein Kabinencheck hat bestätigt, dass es sich bei dem Vermissten um Küblböck handelt.

Auch Stunden nach dem Unglück wurde der Sänger von den Rettungsmannschaften noch nicht gefunden.

Reederei äußert Verdacht: Küblböck vom Schiff gesprungen?

9. September, 15.40 Uhr:

Die Reederei AIDA Cruises hat bestätigt, dass es Grund zu der Annahme gibt, Daniel Küblböck sei am frühen Sonntagmorgen von einem Kreuzfahrtschiff gesprungen. „Das ist unsere Vermutung“, sagte AIDA-Sprecher Hansjörg Kunze der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Durchsagen und einem Kabinencheck sei festgestellt worden, dass der Sänger und Entertainer, der inzwischen als Daniel Kaiser-Küblböck auftritt, verschwunden sei. Er sei privat an Bord des Kreuzfahrtschiffes gewesen.

Küstenwache sucht nach Daniel Küblböck

Die Küstenwache suche mit Flugzeugen und Hubschraubern nach dem 33-Jährigen. Das Kreuzfahrtschiff AIDAluna mit rund 2200 Gästen und etwa 600 Crewmitgliedern sei an die mutmaßliche Unglücksstelle zurückgekehrt und versuche ebenfalls, den aus der RTL-Castingshow bekanntgewordenen Sänger zu finden.

„Der Kapitän und die Crew von Aidaluna haben umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet“, erklärte AIDA Cruises. Sprecher Kunze betonte: „Es läuft eine intensive Suche.“

Daniel Küblböck muss über Bord gegangen sein

9. September, 14.40 Uhr

Erste Meldungen, wonach der Sänger Daniel Küblböck im Atlantik vermisst wird, haben sich bestätigt. Die Reederei AIDA Cruises bestätigte inzwischen der Deutschen Presse-Agentur, dass Küblböck am frühen Morgen bei einer Kreuzfahrt nach Neufundland über Bord gegangen ist. Seitdem wird er vermisst. Es gebe Grund zur Annahme, dass Küblböck gesprungen sei, sagte ein Sprecher am Sonntag zur Deutschen Presse-Agentur.

Das Kreuzfahrtschiff AIDAluna sei an die mutmaßliche Unglücksstelle zurückgekehrt. Die Küstenwache suche ebenfalls mit Flugzeugen und Hubschraubern nach dem 33-Jährigen, bestätigte AIDA Cruises demnach weiter. Das Management des Musikers, der durch seine Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ deutschlandweit bekannt wurde, war zunächst nicht erreichbar.

+ Das Kreuzfahrtschiff AIDAluna, auf dem sich Daniel Küblböck befand. © dpa / Carsten Rehder

Erstmeldung: Daniel Küblböck auf offener See vermisst

München - Daniel Küblböck wird vermisst. Der Sänger hatte sich an Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDAluna aufgehalten und ist nicht mehr auffindbar. Das bestätigte der Reiseveranstalter AIDA Cruises gegenüber Bild. Dort heißt es unter Berufung auf ein Crewmitglied, dass Daniel Küblböck selbst von Deck 5 des Schiffes gesprungen sei.

Daniel Küblböck auf AIDA-Kreuzfahrtschiff vermisst

AIDA Cruises teilte mit, dass das Schiff zum Ort des möglichen Unglücks zurückgekehrt sei und Rettungsmaßnahmen der Küstenwache laufen. Die Küstenwache sucht mit Hubschraubern nach dem Vermissten.

Das Kreuzfahrtschiff fuhr von Hamburg nach New York und hatte sich auf diesem Weg kurz vor Neufundland befunden. Gegen 6 Uhr Ortszeit soll sich das Unglück ereignet haben. Die Insel liegt an der Ostküste Kanadas. Am frühen Vormittag (Ortszeit) bewegten sich die Temperaturen auf Neufundland nur um ca. 13 Grad.

Die Karriere von Daniel Küblböck

Kaiser-Küblböck, geboren im bayerischen Hutthurm, wurde 2002/2003 bekannt, als er an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teilnahm. 2014 bewarb er sich vergeblich mit dem Lied „Be A Man“ um die Teilnahme am Eurovision Song Contest in Kopenhagen.

Zuletzt nahm er 2015 als Kandidat an der achten Staffel der RTL-Show „Let's Dance“ teil (tz.de* berichtete). Er machte eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin. Zuletzt lebte Kaiser-Küblböck in Berlin und Palma de Mallorca.

