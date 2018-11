„Er wirkte müde und abgekämpft“: Enge Vertraute enthüllt Küblböcks dramatischen Zustand vor AIDA-Sturz

Beinahe drei Monate ist es her, seit Daniel Küblböck in der Labradorsee verschollen ist. Jetzt wird eine Biografie des Ex-DSDS-Stars veröffentlicht - mit neuen Enthüllungen.

Daniel Küblböck: Neues Buch nach Sturz von der AIDA

Update vom 27. November 2018: Rund drei Monate nach Daniel Küblböcks AIDA-Sturz wird Mitte Dezember eine Biografie des schrillen Sängers erscheinen. Nicole Prylutzki machte es sich zur Aufgabe, zu zeigen, „wie Daniel abseits des Rampenlichts war, wie es im Showgeschäft wirklich zugeht“ und wie das reale Leben eines Superstars aussehe. Das gibt die Autorin in einer Pressemitteilung bekannt.

Dabei gehe es ihr um Unterhaltung, denn niemand sei unterhaltsamer als Daniel Küblböck. Außerdem würden sich die Leute für ihn interessieren, weil er ein ungemein stark polarisierender und faszinierender Charakter gewesen sei, so die Autorin weiter. Prylutzki begleitete Küblböck offenbar schon lange vor dem Drama im September auf Partys oder TV-Drehs, lernte den Sänger dabei auch besser kennen.

Daniel Küblböcks Biografie: Eindrücke der Autorin

Das erste Mal trafen sich die beiden am Flughafen. Ihren ersten Eindruck von Küblböck beschreibt die Autorin so: „Er war viel dünner und schmächtiger als er im Fernsehen rüberkam, aber das ist bei den meisten so. Er wirkte müde und abgekämpft von den vielen Terminen auf mich. Fast tat er mir leid, denn ich wusste, wie gnadenlos das Showgeschäft Menschen ausquetschte.“

Auch auf Partys im Backstage-Bereich einiger „legendärer Clubs“ begleitete Prylutzki den Sänger. Im Buch beschreibt sie jedoch besonders eindringlich, wie solche VIP-Lounges aussehen würden. „Besonders apart war der oft direkt angrenzende Sanitärbereich, der bei jeder öffentlichen Schule zur sofortigen Schließung geführt hätte und die sind mittlerweile Kummer gewohnt“, urteilt sie und meint weiter: „Da ist ja die Hundedusche auf einem Sylter Campingplatz empfehlenswerter und das nicht nur für den Hund!“

Mehr nach dem Geschmack der Autorin waren wohl Küblböcks etliche TV-Drehs. Doch bei einem ging offenbar ein Outfit des Sängers kaputt, wofür Prylutzki verantwortlich war. Sie beschreibt die Szene so: „Und jetzt war es meine Schuld, dass wir nicht weiter drehen konnten. Jedenfalls nicht die Konzert-Szene. Dafür gab es kein Ersatz-Outfit. Das ist nicht üblich.“ Auch die folgenden drei Sätze handeln von ihrem Gefühlszustand, nachdem das Outfit zerstört wurde.

Ihr Fazit nach der gemeinsamen Zeit mit Daniel Küblböck: „Wie kaum ein anderer Künstler spaltete er die Nation. Daniel wurde geliebt oder gehasst. Kalt ließ er die Wenigsten“. Deswegen schrieb sie das Buch „Daniel Küblböck. So war er wirklich“, das am 17. Dezember 2018 erscheint.

Daniel Küblböck meldete sich Tage vor AIDA-Sturz auch bei Markus Söder und RTL zu Wort

Update vom 28. Oktober 2018: Wo war Daniel Küblböck mit seinem neuen Instagram-Profil unter dem Namen rosa_luxem noch aktiv? Das erste Foto dort postete er am 2. September, also genau eine Woche, bevor er von der AIDA gestürzt ist. Aber offenbar plante er, länger damit unterwegs zu sein - wie sonst wäre es zu erklären, dass er immerhin schon 235 andere Seiten abonniert hat? Darunter befinden sich eine Instagram-Seite, die krasse Veränderungen dokumentiert ebenso wie Promis, zum Beispiel Jared Leto, Sebastian Kurz, Markus Söder, Emma Watson, Michelle Obama oder Frauke Ludowig.

Dass sich Küblböck einen derart breiten Stamm an Seiten ins Instagram-Abo holt, könnten manche auch als Beleg gegen einen geplanten Suizid werten. Diese Spekulation würde aber vielleicht zu weit gehen.

Fakt hingegen ist, dass Küblböck als rosa_luxem auch bei anderen Beiträgen kommentiert hat. Neben dem Statement unter dem Foto von Heidi Klum und Tom Kaulitz (siehe unten) hat unsere Onlineredaktion auch noch zwei weitere Beiträge entdeckt.

Einer fällt alles andere als rätselhaft aus: Küblböck meldete sich unter einem Beitrag von RTL zu Wort, in dem der Sender dem Moderator Daniel Hartwich (u.a. Dschungelcamp) zum Geburtstag gratuliert. „Happy birthday nachträglich“, schreibt Küblböck alias rosa_luxem, ohne dass klar ist, wann der Kommentar abgegeben wurde. Womöglich kannten sich Küblböck und Hartwich also.

Ganz sicher kannten sich Otlile „Oti“ Mabuse und der Ex-DSDS-Star: Küblböck tanzte mit ihr zusammen 2015 in der achten Staffel von „Let‘s Dance“. Am 3. September postete Mabuse ein schräges Foto bei Instagram, bei dem sie stolz ihre Afro-Frisur zeigte, mit Hashtags wie #freehairday und #naturalhair.

Darunter kommentierte Küblböck als rosa_luxem gleich zweimal. „Me“ mit einem Tiger-Emoji. Und „Tu“ mit einem Gorilla. Was Küblböck damit meinte? Auf die #MeToo-Bewegung bezieht er sich wohl weniger - vielleicht meint er die Sache mit dem #freehairday?

Und auch bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder meldete sich Küblböck als rosa_luxem zu Wort. „Besten Hunde“, schrieb er zu einem Foto, das Söder mit einem Tier zeigt.

Nicht nur das Verschwinden von Daniel Küblböck von der AIDA am 9. September gibt Rätsel auf. Sondern auch seine Instagram-Aktivitäten in der Woche zuvor.

Video: Die Ungereimtheiten im Fall Daniel Küblböck

Daniel Küblböck: Kommentar unter Bild von Heidi Klum und Tom Kaulitz - Artikel vom 11.10.2018

München - Was an Bord der AIDA wirklich passiert ist, bleibt vielleicht für immer ein Rätsel. Wo Fakten fehlen, ist viel Platz für Fantasie. Daniel Küblböck (33) wird seit dem 9. September vermisst. Das Verschwinden von Daniel Küblböck als sogenannter „Vermisstenfall“ behandelt, wie die Polizei exklusiv unserer Onlineredaktion mitteilte.

Vor kuruem ist ein Kommentar von Daniel Küblböck auf Instagram unter dem Foto entdeckt worden. Der Sänger hat sich scheinbar einige Tage vor seinem Verschwinden auf der AIDA zu einem Foto von Topmodel Heidi Klum (45) und ihrem Freund Tom Kaulitz (28) geäußert.

Dabei nutzte Küblböck allerdings seinen Instagram-Account mit dem Namen „rosa_luxem“. Mit diesem Pseudonym hatte der 33-Jährige Sänger einige Selfies gepostet, die ihn geschminkt auch als Frau zeigen. Darunter finden sich Schnappschüsse von Daniel Küblböck an Bord der AIDA.

+ Daniel Küblböck kommentier als „rosa_luxem“ ein Foto von Heidi Klum und Tom Kaulitz. © Screenshot Instagram

„Zu jung“, schreibt Daniel Küblböck alias „rosa_luxem“ unter das Foto von Heidi Klum und Tom Kaulitz. Ob Küblböck mit seiner Bemerkung auf den Altersunterschied zwischen den beiden anspielt? Die GNTM-Chefin und den Musiker trennen 17 Jahre. Das passt nicht jedem. Klum und Kaulitz lassen Kritik und Lästereien scheinbar kalt. Sie posten die negativen Vibes einfach mit Knutsch-und Kuschel-Selfies weg.

Die Aufnahme, unter der die Worte von Küblböck zu finden sind, entstand auf dem Burning-Man-Festival in den USA im September. Das Festival in der Black-Rock-Desert-Wüste zieht Paradiesvögel und Hippies aus der ganzen Welt an. Heidi Klum und Tom Kaulitz genießen diese Freiheit. Die Aufnahme der Turteltäubchen begeistert die Followerschaft. Allerdings finden einige, dass sich die Vierfache-Mutter gerade ein bisschen zu locker gibt.

Video: Krass: So hatte Daniel Küblböck dieses Foto von Heidi und Tom kommentiert

Übrigens hat Heidi Klum das Instagram-Foto am 3. September 2018 auf ihrem Account gepostet. Daniel Küblböck stürzte am 9. September 2018 von der AIDA ins kalte Meer. Weggefährten und Freunde zweifeln an einem Suizid.

