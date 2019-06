Daniela Katzenberger auf einmal nur im BH in Flugzeug: Mitreisende sind sprachlos

Deutschlands Kultblondine sorgt einmal mehr für Aufsehen: dieses Mal in luftiger Höhe und in ebenso luftigem Outfit. Denn mitten im Flugzeug ließ die Katze nun ganz unverfroren die Hüllen fallen.

München - Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein: Was schon Reinhard Mey besang, scheint sich auch Daniela Katzenberger zur Brust genommen zu haben - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn als die Kultblondine letztens mit ihrer Familie im Flugzeug saß, fühlte sie sich offensichtlich so frei, dass sie sich prompt entkleidete und vor den Augen aller Passagiere ihr Dekolleté entblößte. So saß die Katze, sehr zum Erstaunen aller, ganz plötzlich nur noch in ihrem hautfarbenen BH im Flieger. Doch ihr plötzlicher Striptease hat einen ganz speziellen Grund.

Video: Daniela Katzenberger nur mit BH im Flieger

Daniela Katzenberger sitzt im BH im Flieger

Mit hochgezogenen Schultern und angespannter Miene sitzt sie neben ihrem Ehemann Lucas Cordalis. Keine Frage, die Katze friert. Das scheint auch nicht besonders verwunderlich, denn Daniela trägt außer ihrer dunklen Hose und der beigefarbenen Cap nichts weiter als einen hautfarbenen BH. Den Rest ihres Outfits hat sie bereits abgelegt - aber nicht etwa, weil sie das Kommando „Ready for take off“ zu wörtlich genommen hat, sondern ihrem Töchterchen zuliebe.

+ Frierend im BH: So fliegt eine Daniela Katzenberger. © instagram/ Daniela Katzenberger

Neulich ging Daniela allerdings noch einen Schritt weiter und zeigte sich oben ohne - und mit gewachsener Oberweite.

Die Katze friert für ihre Tochter

So erklärt Daniela Katzenberger ihren Fans auf ihrem Instagram-Account, warum sie mitten im Flieger so plötzlich blank zog: „Sophia war kalt, Mama hilft aus.“

So nimmt die Löwenmutter Katzenberger also lieber selber ein bisschen Gänsehaut in Kauf, als dass sie den Nachwuchs frieren ließe.

Generell hat Daniela aber scheinbar kein Problem damit, sich leicht bekleidet zu zeigen - beispielsweise postet sie sich auf Instagram des Öfteren nur im knappen Bikini, beweist mit ihrem Posts aber oft auch Selbstironie.

Genau dafür wird sie von ihren Fans gefeiert - von einer anderen allerdings wahrscheinlich nicht: So soll die Stimmung zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Schwester Jenny Frankhauser immer noch sehr angespannt sein. Kann möglicherweise Frankhausers neuer Freund, Fitness-Model Hakan Akbulut, die Wogen zwischen den beiden glätten?

