Daniela Katzenberger: Hier zeigt sie Ehemann Lucas Cordalis den Mittelfinger

Lügen haben kurze Beine: Das merkt auch Lucas Cordalis, der von Daniela Katzenberger beim Schwindeln erwischt wird. Sie bestraft ihn sofort - mit einer eindeutigen Geste.

Palma de Mallorca - Seit 2014 gehen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis gemeinsame Wege, die beiden scheinen unzertrennlich. Das Paar wirkte gemeinsam in mehreren TV-Sendungen mit, 2016 ließen sie sogar ihre Hochzeit im Fernsehen übertragen. Doch in letzter Zeit sorgen Katzenberger und Cordalis auch mit kleinen Streitereien für Schlagzeilen. Nachdem Daniela ihren Mann bei der TV-Show „Global Gladiators“ am Telefon einfach abgewürgt hatte, erwischt sie ihn jetzt beim Schwindeln. Hängt der Haussegen etwa schief?

Lucas Cordalis schwindelt: Daniela Katzenberger zeigt ihm den Mittelfinger

Eigentlich scheint beim Ehepaar Katzenberger-Cordalis alles harmonisch zu sein. Der Instagram-Account der Blondine sprudelt geradezu über vor idyllischen Familienbildern mit ihrem Mann Lucas Cordalis und der gemeinsam Tochter (3). Die Kommentarfunktion bei solchen Bildern ist aber durchweg deaktiviert.

Auf ihrem Account sind aber auch Beiträge ganz anderer Art zu finden. Daniela Katzenberger und ihr Mann gehen regelmäßig gemeinsam ins Fitnessstudio, woran sie ihre Fans natürlich teilhaben lassen. Auch am Donnerstag war es wieder so weit und die beiden beanspruchten ihre Bauchmuskeln. Doch dann belügte Lucas Cordalis seine Frau und die 32-Jährige reagierte eindeutig. Sie zeigte ihm den Mittelfinger.

Offenbar braucht „die Katze“ beim Sport jemanden, der sie anfeuert. Wer eignet sich da besser als der eigene Ehemann? Daniela Katzenberger mühte sich auf einem Trainingsgerät ab, ihr Mann zählte die Wiederholungen. Schon zum fünften Mal krümmte sich die Blondine, Wiederholung sechs sollte folgen. Doch was machte ihr Mann? Der fing einfach wieder bei drei zu zählen an!

Trotz Mittelfinger: Daniela Katzenberger bekommt Lachkrampf

Dass ihr einfach so drei Wiederholungen unterschlagen wurden, fand Daniela Katzenberger gar nicht gut und zeigte ihrem Mann Lucas kurzerhand den Mittelfinger. Doch lange konnte sie ihm nicht böse sein. Sofort bekam die 32-Jährige einen Lachkrampf. Unter das Video, das den ganzen Vorfall zeigt, meint die TV-Blondine nur: „Ich halte sowieso nichts von Sport vor der Weihnachtszeit“, zwei Tränen lachende Smileys inklusive.

Auch ihre Fans finden es richtig lustig, dass Lucas Cordalis seine Frau derart veräppelt. Mit Zwinker-Smileys stimmen sie dem 51-Jährigen zu und meinen auch, dass Daniela die vierte Wiederholung schon noch machen könnte. „Du bist einfach authentisch“, „Du bist die Beste“ und „Ihr seid so herrlich“, meinen die User weiter.

Nichts Neues: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis veralbern sich regelmäßig

Seit 2009 sorgt Daniela Katzenberger mit ihren Sprüchen im deutschen Fernsehpublikum für Gelächter. Dass sie sich selbst dabei nie zu ernst nahm, machte sie womöglich erst so populär. Bekannt durch „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ bekam die Blondine bereits 2010 ihre eigene Doku-Soap „Daniela Katzenberger - Natürlich blond“ auf Vox.

Vier Jahre später lernte sie dann Lucas Cordalis kennen, den Sohn des Schlager-Stars Costa Cordalis. Von ihrer Verlobung, über die Hochzeit, über die Schwangerschaft zu Töchterchen Sophia wurden die beiden immer von Kameras begleitet. Schon von Anfang an veräppelten sich die beiden immer wieder, besonders wegen Daniela Katzenbergers Ähnlichkeit zu Barbie klopfte Cordalis regelmäßig Sprüche. Der Beliebtheit der TV-Blondine hat das ganz und gar nicht geschadet: Ihrem Instagram-Account folgen mittlerweile 1,2 Millionen Abonnenten.

mef

