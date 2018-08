Daniela Katzenberger in der Badewanne – ihr Gesicht wirft Fragen auf

Daniela Katzenberger (31) hat es sich in der Badewanne bequem gemacht und postet ein Foto davon auf ihrem Instagram-Account. Die Fans dürften sich über ihr Gesicht wundern.

Palma de Mallorca - Dass Daniela Katzenberger immer mal wieder merkwürdige Fotos auf ihrem Instagram-Account postet, ist nichts Neues. Die 31-jährige Kultblondine zeigt sich gerne mal ungeschminkt, in Schlabberlook sowie frisch nach dem Aufstehen. Außerdem hat sie kein Problem damit, auf Instagram ihre Problemzonen hervorzuheben...

Daniela Katzenberger stellt die Kommentarfunktion ab

Jetzt schockt „Katze“ ihre Fans aber mal wieder mit einem ganz ungewöhnlichen Erscheinungsbild. Das TV-Sternchen liegt mit Tiger-Maske in der Wanne. Dazu schreibt sie „Tiger-Time“ und versieht ihren Post mit den Hashtags „#timeforme #justchill und #tigermaske“. Ihren Senf dazugeben können die Fans leider nicht, denn die Ehefrau von Lucas Cordalis (51) hat, wie so oft, die Kommentarfunktion unter diesem Bild ausgeschaltet. Vermutlich will sie negative Kommentare vermeiden.

Tiger-Time #timeforme #justchill #tigermaske Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Aug 16, 2018 um 12:35 PDT

Hat Daniela einen schweren Sonnenbrand?

Dabei wirkt die Tiger-Maske richtig süß. Womöglich hat Daniela Katzenberger die Maske auch zum Kühlen benutzt, denn auf dem Foto hat sie eindeutig einen Sonnenbrand auf den Schultern und im Dekolleté.

