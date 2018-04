Daniela Katzenberger schockt mit Instagram-Foto

Daniela Katzenberger schockiert ihre Fans mit einem gruseligen Instagram-Foto. Doch man hat sich an ihre Social-Media-Eskapaden gewöhnt.

Ludwigshafen am Rhein - Man musste sich in den vergangenen Tagen und Wochen ja schon so manches Mal über die pfälzische Ulknudel Daniela Katzenberger wundern. Sei es nun wegen ihres Hinterns oder aber ihrer Oberweite, die „Katze“ sorgt auf dem sozialen Netzwerk Instagram regelmäßig für Furore. Keine Ausnahme macht da einer ihrer neuesten Posts.

„Man würde im ersten Augenblick nicht unbedingt darauf kommen, aber ich habe wunderbar geschlafen“, schreibt die 31-Jährige zu ihrem Instagram-Foto. Was sie sich dabei gedacht hat ist nicht ganz offensichtlich. Jedenfalls hat sie ein Grusel-Foto von sich selbst mit dem Hashtag #ichpostewasichwill versehen, was vielleicht andeuten soll, dass sie sich keiner Konvention unterordnen will, die Frauen vorschreibt, wie sie sich der Öffentlichkeit zu präsentieren haben. Die Katzenberger eine Feministin also?

Großes Lob für die mutige Katze

So zumindest scheinen es ihre Fans und Follower zu interpretieren. „Ich finde es klasse, denn diese Authentizität fehlt in den Medien und fördert das Selbstbewusstsein aller Mädels. Du machst das schon richtig“, findet etwa Userin venus_maida. Und gebauchpinselt fühlt sich auch doppel_mami_1990: „Ich seh jeden verdammten Morgen genauso aus und finde es immer lustig. Sehr geil @danielaktzenberger, dass Du so dazu stehst, dazu gehört Mut, den hab ich nicht! Bleib wie Du bist, Du bist toll. Alles Liebe.“

Die Kommentare sind durchweg positiv und Katzenbergers Fans gratulieren ihr für den Mut, ein Foto zu veröffentlichen, auf dem sie sehr mitgenommen aussieht. Eine Kommentatorin wird geradezu philosophisch: „Schön, dass man Mal diese Seite von jemandem zeigt, die man nicht gerne vor der Kamera zeigen will. So sehen die Leute, die denken, dass nur der Reichtum und das Geld wichtig ist ein, dass auch andere Dinge in der Welt zählen;) super Post! Siehst auch ohne Schminke sehr hübsch aus:).“

Ist da etwa was geplant?

