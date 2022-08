Daniela Katzenberger lässt sich „Schlabberhaut“ entfernen

Daniela Katzenberger © Henning Kaiser/dpa

Kult-Blondine Daniela Katzenberger hat in ihrem Leben schon die ein oder andere Beauty-OP über sich ergehen lassen. Lesen Sie hier, welche „Schlabberhaut“ sie sich hat entfernen lassen:

Auf ihrem Instagram-Kanal hat Daniela Katzenberger vor kurzem ihre über 2,1 Millionen Follower überrascht. Denn die Kult-Blondine aus Ludwigshafen hat sich heimlich einer Schönheits-OP unterzogen, ohne ihren Fans etwas davon zu erzählen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen – zumindest, wenn es einem auffällt. Denn die 35-Jährige hat sich die „Schlabberhaut“ an den Augen wegmachen lassen.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wo genau sich Daniela Katzenberger hat operieren lassen.

Die Liste der Beauty-Eingriffe an Daniela Katzenberger ist lang: Zwei Brust-OPs, Hyaluron in die Nasolabialfalte und die „Zornesfalte“, Botox in die Achseln – für die gebürtige Ludwigshafenerin ist Schönheit ihr Leben