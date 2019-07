Daniela Katzenberger ruft neue Challenge ins Leben - es geht um ihre Oberweite

Daniela Katzenberger gewinnt allmählich ihren Humor zurück. Auf Instagram rief die Blondine eine neue - nicht ganz jugendfreie - Challenge ins Leben.

Update vom 28. Juli 2019, 14.24 Uhr: Daniela Katzenberger weiß, wie man die heißen Sommer-Temperaturen so richtig genießen kann und nimmt wie immer ihre Instagram-Follower dabei mit. Der Schnappschuss, den die Katze am Samstag mit ihren Fans geteilt hat, zeigt die 32-Jährige beim Eisessen in der Sommersonne. Dabei hat der Inhalt ihrer Waffel Daniela Katzenberger wohl an etwas erinnert, was nicht mehr so ganz unschuldig und jugendfrei ist wie eine Kugel Eis.

Die 32-Jährige präsentiert auf Instagram zwei Kugeln Eis, die jeweils mit einer Schoko-Linse gekrönt wurden und deshalb stark an die Oberweite einer Frau erinnern. Die Katze dachte sich wohl dasselbe und nutzte die Situation kurzer Hand, um eine neue Challenge ins Leben zu rufen. Unter dem Foto, das sie mit den „Eis-Brüsten“ vor ihrer tatsächlichen Oberweite zeigt, ruft Katzenberger zur #iceboobschallenge auf und fordert ihre Fans mit einem Augenzwinkern auf, ihr Bild nachzustellen.

Unter dem Hashtag kursieren bis jetzt noch keine weiteren Bilder von Nachahmern, aber das könnte sich ändern, sobald die Temperaturen wieder die 30 Grad durchbrechen. Ihre Follower feiern die Katze aber für ihre unverkrampfte Art und ihren Humor. „Auf was für Ideen ihr immer kommt“, wundert sich eine Userin. Der Schnappschuss erhielt in einem Tag knapp 70.000 Likes.

Daniela Katzenberger oben ohne am Pool - „Bikini vergessen“

Palma/Mallorca - Daniela Katzenberger bringt ihre rund 1,6 Millionen Instagram-Follower ein weiteres Mal zum Schmunzeln. Auf dem aktuellen Foto, das die TV-Blondine gepostet hat, präsentiert sie sich in einem recht eigenwilligen Outfit. Am Rande eines Pools steht die 32-Jährige in einer Yoga-Pose oben ohne mit dem Rücken zu Kamera. Doch die Überraschung ist nicht etwa, dass sie laut Hashtag ihren Hüftspeck wegretuschiert habe. Sondern die knallbunte Badehose, die nicht ihre eigene ist. Ihren Bikini hat die Katze nämlich vergessen, wie sie selbst verrät.

Daniela Katzenberger oben ohne: „Lucas Badehose gemopst und in den Hintern gezogen“

„Sind gerade bei Freunden zu Besuch und ich habe meinen Bikini vergessen... wollte aber unbedingt dieses Foto machen“, schreibt die ehemalige Teilnehmerin der Vox-Sendung „Auf und davon“. „Also habe ich die Badehose von Lucas gemopst und mir sie in den Hintern gezogen“, scherzt sie.

Auf einem zweiten Foto ist Lucas Cordalis selbst in seiner Badehose zu sehen. Wem das gute Stück besser steht, darüber sind sich viele Fans einig. Kommentare wie „Ich muss sagen, bei dir sieht es besser aus als bei @lucascordalis“ oder „Dir steht sie eindeutig besser“ sind mehrfach unter dem Foto zu lesen. Andere wünschen sich den Bademoden-Tausch auch andersrum. „Und morgen bitte Lucas in deinem Bikini“, schlägt ein Follower vor.

Die Blondine sorgte schon zuvor mit Bikini-Bildern für Lacher bei ihren Fans. So präsentierte sich die Daniela Katzenberger bereits mit XXL-Hintern oder vergrößerter Oberweite.

Nach Tod von Costa Cordalis: Daniela Katzenberger kann wieder scherzen

Zu ihrem gewohnten Humor hat Daniela Katzenberger erst vor einigen Tagen zurückgefunden. Der Tod von Sänger Costa Cordalis, dem Vater von Lucas, ging der Familie sehr nah. Auch auf Instagram drückte Daniela Katzenberger die Trauer um ihren „geliebten Schwiegervater“ aus.

Costa Cordalis war am 2. Juli im Alter von 75 Jahren auf Mallorca gestorben. Der Schlagerstar hatte seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

