Danni Büchner veröffentlicht Bauchfrei-Schnappschuss: Fans ziehen heißen US-Star-Vergleich - „Was für eine Ähnlichkeit!“

Mallorca - Zuerst hatte Danni Büchner Deutschland den Rücken gekehrt. Dann wurde sie Mutter von Zwillingen und eröffnete mit ihrem bereits verstorbenen Mann Jens Büchner ein Café auf Mallorca. Schließlich zog sie zuletzt ins Dschungelcamp* ein und ging dort als dritte Gewinnerin heraus.

Doch es gab auch eine Danni vor diesen ganzen Abenteuern und Schicksalsschlägen, die die „Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin und Witwe von Jens Büchner bereits erlebt hat. Auf Instagram beweist sie es und postete ein Bild von sich als Teenager.

So sah Danni also mit ihren süßen 18 Jahren aus. Ein ganz schön „heißer Feger“, wie mancher Fan in den Kommentaren bemerkt. Doch Sekunde: Ist da nicht eine krasse Ähnlichkeit zu einem berühmten US-Teeniestar zu erkennen?

Danni Büchner packt Teenie-Foto aus - und ähnelt heißem US-Star

Das Foto in etwas schlechter Qualität lässt sofort erkennen, dass es sich hierbei um ein Relikt aus einem anderen Jahrzehnt handeln muss. Und so ist es auch:Danni Büchner als 18-jähriges Teeniegirl steht da bauchfrei mit blonden Ponyfransen im Gesicht und dunkel, wahrscheinlich mit extra viel Kajal, geschminkten Augen an einen Türrahmen gelehnt.

So, wie es eben Mode war: „Damals mit 18 Jahren...ach, diese Lampen #wahnsinn, noch #bauchfrei. Der Delfin auf dem Bauch war damals schon da“ schreibt sie unter ihr Foto. „Typisch 90er Dein Style“ bemerkt eine Followerin. Und dann ist da diese krasse Ähnlichkeit, die auch ihren Fans nicht verborgen bleibt.

Danni Büchner packt Teenie-Foto aus - und sieht darauf aus wie Britney Spears

“Das ist Britney!“ tönt es in den Kommentaren. „Wie Britney Spears! Dachte gerade echt, sie hätte das gepostet, dann sehe ich Danni Büchner. Geil, was für eine Ähnlichkeit!“ Die Fans sind hin und weg von der wirklich verblüffenden Ähnlichkeit zu dem 90er-US-Teenistar.

„Wahnsinn, wie Britney Spears“, so kriegen sich die Fans fast nicht mehr ein und überschlagen sich mit virtuellen „Wie Britney“-Ausrufen. Aber es ist tatsächlich so: man muss schon zweimal hinschauen, um der Verwechslung nicht auf den Leim zu gehen.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Jens Kalaene