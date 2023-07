„Das ist die Realität“: „Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers auf Hof von Unwetter überrascht

Teilen

„Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers ist auf ihrem Hof von einem Unwetter überrascht worden. Klitschnass offenbarte sie ihren Followern auf Instagram ihre Gefühlswelt und bilanzierte die Schäden.

Hamburg - Auf Instagram lässt „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers (47) ihre Follower in regelmäßigen Abständen wissen, was auf ihrem Hof bei Hamburg so los ist. Am Montag (24. Juli) wurde der TV-Star nun von einem kräftigen Unwetter überrascht – und sendete ihren Fans ein ungeschöntes Update.

Bei starkem Unwetter: Stute von Judith Rakers bei Hagel „fast umgekippt“

Bei den „Tagesschau“-Aufnahmen können Judith Rakers auch Tonpronleme nicht aus dem Konzept bringen, daher ist es nicht überraschend, dass sie auch während eines Unwetters die Ruhe bewahrt. „Hier in Hamburg ist gerade Weltuntergangsstimmung“, erklärte sie am Montag in ihrer Instagram-Story. In dem Video trägt die beliebte Moderatorin ein weißes Shirt, reibt sich verwischtes Make-up aus dem Gesicht und ist komplett durchnässt.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Innerhalb von kürzester Zeit hat es hier so geregnet, dass riesige Pfützen entstanden sind“, berichtete Judith Rakers. Deshalb habe sie die Küken in Sicherheit bringen müssen, die noch im Gluckenstall gewesen seien, als „das Wasser hochgedrückt“ habe. Ihre Stute Sazou sei „fast umgekippt“, als es plötzlich zu hageln begonnen habe, erzählte Rakers weiter. Als sie das „panische Pferd“ in den Stall bugsieren wollte, sei das Halfter abgerissen. An all jene, die sich mehr Realität auf Instagram wünschen, richtete die Journalistin eine eindeutige Botschaft: „Das ist die Realität!“

Judith Rakers: Längst nicht mehr nur „Tagesschau“ Einem breiten Publikum ist Judith Rakers mit Sicherheit durch ihre Tätigkeit als „Tagesschau“-Sprecherin (seit 2005) bekannt, doch die am 6. Januar 1976 in Paderborn geborene Journalistin mischt längst auch anderweitig im TV-Geschäft mit: 2011 moderierte sie an der Seite von Stefan Raab und Anke Engelke den „Eurovision Song Contest“ in Düsseldorf, 2014 bekam sie im NDR eine eigene Reportage-Reihe, die sich mit sozialkritischen Themen wie Obdachlosigkeit oder Armut auseinandersetzte. 2016 spielte sie im „Tatort: Fegefeuer“ eine Nachrichtensprecherin, 2021 belegte sie in der vierten „The Masked Singer“-Staffel den sieben Platz (von zehn).

Judith Rakers erleichtert: Die Tiere der „Tagesschau“-Moderatorin sind wohlauf

In weiteren Bildern gab Judith Rakers jedoch Entwarnung: Allen Beteiligten gehe es gut, erläuterte sie ihren Followern. Ihr Nachbar habe nicht ganz so viel Glück gehabt: Auf seinem Grundstück sei ein Baum umgestürzt, berichtete die Journalistin und zeigte ein Bild des abgeknickten Stammes.

Judith Rakers wurde auf ihrem Hof nahe Hamburg von einem Unwetter überrascht. Komplett durchnässt zeigt die „Tagesschau“-Sprecherin ihren Instagram-Followern die Schäden. © Instagram/judith_rakers & IMAGO / APress

Bei einer abendlichen Runde dokumentierte Judith Rakers dann etwas später, dass der Regen inzwischen versickert sei. Zudem hätte die verängstigte Sazou eine Extraportion Heu als Mitternachtssnack und eine kleine Streicheleinheit bekommen. Für die Küken ginge es dagegen das erste Mal in den großen Stall, wie die Moderatorin in einem weiteren Video erklärte. Vor einigen Tagen teilte die Blondine schon einmal einen besonderen Moment mit ihren Fans: Auf der Ostseeinsel Rügen ging Judith Rakers mit Klamotten baden. Verwendete Quellen: Instagram/judith_rakers