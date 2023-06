Deftige Niederlage im Quotenkrieg zwischen „Die Bergretter“ und Bundesliga-Relegation

Von: Florian Schwartz

Teilen

Am Donnerstagabend herrschte große Konkurrenz zwischen der Bundesliga-Relegation auf Sat.1 und den „Bergrettern“ im ZDF. Doch wer holte die bessere Quote?

Mainz/Stuttgart – Zwar erfreuen sich die Privatsender immer wieder hoher Einschaltquoten, doch häufig werden ihre TV-Formate von Sendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens übertrumpft. Am Donnerstagabend (1. Juni) lieferten sich jetzt Sat.1 und das ZDF einen erbitterten Quotenkrieg. Während der HSV in der Bundesliga-Relegation um seinen Aufstieg kämpfte, zeigten „Die Bergretter“ im Zweiten vollen Einsatz. Am Ende musste sich ein TV-Format geschlagen geben, wie dwdl.de jetzt ermittelt hat.

Sat.1 gewinnt den Quotenkrieg: Bundesliga-Relegation sorgt für Top-Quote

Das Duell ist entschieden. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Denn der Hamburger Sportverein kämpfte wie schon im letzten Jahr um seinen Aufstieg in der Bundesliga. 2022 war der HSV bereits an Hertha BSC gescheitert. Nun zogen sie gegen den VfB Stuttgart ins Duell. Alles live übertragen von Sat.1 und Sky. Allerdings mit einem herben Ausgang für die Hamburger. Mit einem 3:0 gewannen die Schwaben das Hinspiel.

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Die HSV-Niederlage verhalf Sat.1 zum finalen Quotensieg. Allein in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten bereits 25,4 Prozent die erste Hälfte. In der zweiten Hälfte kletterte die Quote sogar auf 31,1 Prozent hoch. Mit einer Spitzenquote von 5,49 Millionen Zuschauern wurde Sat.1 am Donnerstag zum Marktführer. Die Übertragung von „ran“ war sogar die meistgesehene Sendung des Tages.

„Die Bergretter“ kassieren Niederlage beim Quotenkrieg

Aber auch die Unterhaltungssendungen der Öffentlich-Rechtlichen hatten ab 20:15 Uhr richtig Gas gegeben. So gab es am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem „Usedom-Krimi“ im Ersten und den „Bergrettern“ im ZDF. Letztere konnten zwar noch mit 3,45 Millionen Zuschauern ein relativ gutes Ergebnis erzielen. Allerdings erlitten sie im Quotenkrieg gegen die deutlich bessere Fußballkonkurrenz eine deftige Niederlage.

Am Donnerstagabend waren im ZDF „Die Bergretter“ im Einsatz, während auf Sat.1 das Bundesliga-Relegation-Spiel Hamburger SV gegen VfB Stuttgart lief. Wer holte die bessere Quote? © ZDF / Barbara Bauriedl & IMAGO / Sven Simon

Besonders hart traf es diesmal das Polit-Magazin „Panorama“, das im Ersten ab 21.45 Uhr ausgestrahlt wurde. Das Format konnte gerade mal 1,6 Millionen Zuschauer für sich gewinnen. Ein insofern fatales Ergebnis, weil die Sendung damit ihre niedrigste Reichweite seit Jahren aufwies. Jedoch gibt es ein Format in der ARD, das den Privatsendern regelmäßig haushoch überlegen ist. Verwendete Quellen: dwdl.de