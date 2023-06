Von: Kevin Drewes

Am 22. Juli um 20.15 Uhr strahlt das ZDF die nächste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ aus. Und das aus der legendären Dortmunder Westfalenhalle, wo auch Florian Silbereisen traditionell den „Schlagerbooom“ präsentiert. Nach dem Vorverkaufsstart gibt es jetzt auch endlich die ersten Gäste.

Große Plattform für einen großen Namen. Ikone und ZDF-Hitparaden-Veteran Michael Holm wird genau eine Woche vor seinem 80. Geburtstag erstmals in der „Giovanni Zarrella Show“ auftreten. Der Schlagerstar, der sein Jubiläum feiert, bringt zudem pünktlich zur Sendung genau einen Tag zuvor sein neues Album „Holm 80“ raus - wenn sich da nicht mal das eine oder andere Duett bei Zarrella abzeichnet...

Erstmals mit dabei ist auch Ballermann-Star Anna-Maria Zimmermann. Die einstige „DSDS“-Kandidatin ist längst eine der beliebtesten Schlagersängerinnen - ihr Hit „1000 Träume weit“ darf auf keiner guten Party fehlen. Ob sie diesen auch bei Giovanni singen wird? Wir sind gespannt.

Sicher mit dabei sind zudem Schlagersängerin Claudia Jung und Heinz-Rudolf Kunze. Beide waren noch nie bei der Show des Italieners und feiern somit ebenfalls Premiere. Schön, dass auch hier wieder große Stars eingeladen werden, die in den Feste-Shows viel zu selten oder gar nicht vertreten sind.

„Die Giovanni Zarrella Show“ fast ausverkauft

Die nächste Sendung wird am 22. Juli 2023 live aus der Dortmunder Westfalenhalle gesendet. Die Show ist allerdings wirklich so gefragt, dass die meisten Tickets in allen Kategorien bereits vergriffen sind. Nur durch Stornierungen können eventuell wieder Plätze frei werden (Stand 12.06.23). Außerdem gibt es noch einige vereinzelte Tickets für Plätze mit eingeschränkter Sicht.