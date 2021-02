Porsche 911 Cabrio von Fußball-Ikone (†) kommt in Paris unter den Hammer

In Paris kommt demnächst ein elegantes Porsche 911 Carrera 2 Cabrio (Baujahr 1992) unter den Hammer. Es gehörte einer inzwischen verstorbenen Fußball-Legende.

Paris – Es gibt Autos, die werden erst durch ihren Besitzer zu etwas Besonderem. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Rummel um das Ex-Fahrzeug eines gewissen Joseph Ratzinger: Dessen ziemlich profaner VW Golf 4 erzielte im Jahr 2005 bei eBay den schier unglaublichen Preis von knapp 190.000 Euro – der Grund ist klar: im selben Jahr wurde der inzwischen 93-Jährige als Benedikt XVI. zum Papst gewählt. Dann wiederum gibt es fahrbare Untersätze, die sind auch ohne prominente Unterstützung ein Vermögen wert: Wie zum Beispiel ein Mercedes-Benz AMG G 63 6x6, der aktuell für rund eine Million Euro in Baden-Württemberg zum Verkauf steht. Die dritte Möglichkeit ist eine Mischung aus beidem: Ein attraktives Auto samt bekanntem Vorbesitzer – und genau das ist jetzt bei einem Porsche 911 Cabrio aus dem Jahr 1992 der Fall, das demnächst in Paris versteigert wird.

Der Porsche, der nun bald beim Auktionshaus Bonhams unter den Hammer kommt, gehörte niemand Geringerem als der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona (60, † 2020), wie 24auto.de berichtet. Ausgeliefert wurde das silberfarbene 964 Cabrio im November 1992 – da kickte der damals 32-Jährige Weltstar beim spanischen Erstligisten FC Sevilla. Unvergessen auch sein Zitat anlässlich der Partie Argentinien gegen England bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986: „Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes.“ Den Herbst seiner Karriere versüßte sich Diego Maradona mit einem von nur rund 1.200 gebauten Porsche 911 Carrera 2 Cabrio im Werksturbolook. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks