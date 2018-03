Über diese Frage zu Kates Körper scherzt das Netz

Im Netz kursiert aktuell eine Frage zu Herzogin Kates Körper. Was die Fans hier beschäftigt, ist aber nicht ihr Babybauch.

Oxford - Ein Bild von Herzogin Kate wirft im Netz momentan eine Frage auf. Die Daily Mail hatte von Kates Besuch einer Grundschule in Oxford berichtet und ein ganz bestimmtes Körperteil dabei in den Fokus gerückt: die Finger der Herzogin. Die hochschwangere Kate, dieim April ihr drittes Kind erwartet, hielt während ihres Aufenthaltes in Oxford eine schwarze Clutch in der Hand. Schaut man genauer hin, scheinen ihre drei mittleren Finger auf dem Foto genau gleich lang zu sein.

+ Herzogin Kate bei einem Besuch in Oxford. © dpa / Arthur Edwards

Und genau deshalb fragen sich viele im Netz: “Why are Kate‘s fingers all the same length?“ (“Warum sind Kates Finger alle gleich lang?“). Zumindest auf Twitter machen sich Nutzer einen Spaß daraus und stellen verschiedene Fotos mit dieser Frage online. Auf einem Tweet will Prinz William von einem kleinen Mädchen die Antwort wissen:

“WHY ARE KATE’S FINGERS ALL THE SAME LENGTH?” pic.twitter.com/fHvMcQu9bO — Ricardo Autobahn (@ricardoautobahn) 11. März 2018

Hier ist es US-Präsident Donald Trump, der sich über Kates Fingerlänge wundert:

“WHY ARE KATE’S FINGERS ALL THE SAME LENGTH?” pic.twitter.com/StrJJIUjE5 — Ian McDougall (@IanMcDougall1) 11. März 2018

