ESC 2011: Diese Schnittchen singen für Österreich und die Schweiz

Düsseldorf - Unsere Nachbarn Österreich und die Schweiz schicken zwei Schnittchen zum Eurovision Song Contest, die Lena optisch Konkurrenz machen: Nadine Beiler und Anna Rossinelli. Die sexy Bilder:

Mit Mega-Ballade und Mireille-Mathieu-Look zieht Nadine Beiler ins Finale: Die Castingshow-Entdeckung vertritt Österreich beim Eurovision Song Contest in Düsseldorf. Die 20-jährige Tirolerin setzte sich am Donnerstag im zweiten Halbfinale mit ihrem Song “The Secret Is Love“ durch - im engen Glitzerkleid und mit dunklem Pagen-Haarschnitt.

Anders als in Deutschland, wo Vorjahressiegerin Lena von Anfang an feststand, durften sich die Fernsehzuschauer im Nachbarland in der Endrunde per Telefon-Voting zwischen zehn Beiträgen entscheiden. Beiler wurde als Siegerin der Fernseh-Castingshow “Starmania“ in Österreich bekannt - und gewann den Vorentscheid. Mit ihrer natürlich-naiven Art und starken Stimme erinnert sie ein wenig an das Erfolgskonzept, mit dem Lena Meyer-Landrut im vegangenen Jahr den Sieg für Deutschland holte.

Österreich nimmt das erste Mal seit 2007 wieder am Song Contest teil. Sie sei so glücklich und dankbar, “das ist so großartig für mich und Österreich“, sagte Nadine Beiler.

Auch die Schweiz schickt einen Blickfang nach Düsseldorf: Anna Rossinelli (24) erinnert vom Aussehen her ein wenig an Kylie Minogue. Mit ihrem Lächeln und ihrer Stimme hat Anna bereits Millionen Schweizer verzaubert.

Für die Vorausscheidung des Schweizer Fernsehens für den Startplatz der Schweiz am Eurovision Song Contest 2011 bewarb sie sich mit der von schlichten Gitarrenklängen untermalten Ballade "In Love for a While". Zunächst galt die Baslerin als Außenseiterin. Im Laufe der Show bekam Anna von der Jury aber die besten Kritiken. Was zeigt: Man sollte die schöne Schweizerin keinesfalls unterschätzen.

Der Leiter der deutschen ESC-Delegation, Torsten Amarell, zählt die beiden Alpen-Schönheiten Nadine und Anna auch schon zu den Favoritinnen des diesjährigen Song Contests. “Ich finde zum Beispiel ganz stark, was unsere Nachbarländer Österreich und Schweiz dieses Jahr ins Rennen schicken“, sagt er. Beide seien junge Frauen mit starker Stimme. Folgt auf Lena also ein neues Fräuleinwunder? Heißt es am Samstag vielleicht mehrfach "Austria twelve Points!" oder "La Suisse douze points?" Lassen wir uns überraschen! Wir können uns immerhin - neben Lena - auf zwei weitere optische Höhepunkte beim ESC freuen.

Eurovision-Finale: Lena und ihre Konkurrenten Seit Donnerstagabend stehen alle Finalisten für den Eurovision Song Contest am Samstag in Düsseldorf fest. Hier lernen Sie alle Teilnehmer kennen: © www.eurovision.tv Aserbaidschan: Ell/Nikki (die beiden rechts) mit "Running Scared" © dpa Bosnien-Herzegowina: Dino Merlin mit "Love In Rewind" © dpa Dänemark: A Friend In London mit "New Tomorrow" © dpa Deutschland: Lena Meyer-Landrut mit "Taken By A Stranger" © dpa Estland: Getter Jaani mit "Rockefeller Street" © dpa Finnland: Paradise Oskar mit "Da Da Dam" © dpa Frankreich: Amaury Vassili mit "Sognu" © dpa Georgien: Eldrine mit "One More Day" © dpa Großbritannien: Blue mit "I Can" © dpa Griechenland: Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike mit "Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike" © dpa Irland: Jedward mit "Lipstick" © dpa Island: Sjonni's Friends mit "Coming Home" © dpa Italien: Raphael Gualazzi mit "Madness Of Love" © dpa Litauen: Evelina Sašenko mit "C'est Ma Vie" © dpa Moldawien: Zdob și Zdub mit "So Lucky" © dpa Österreich: Nadine Beiler mit "The Secret Is Love" © dpa Rumänien: Hotel FM mit "Change" © dpa Russland: Alexej Vorobjov (Mitte) mit "Get You" © dpa Schweden: Eric Saade mit "Popular" © dpa Schweiz: Anna Rossinelli mit "In Love For A While" © dpa Serbien: Nina (2. v. r.) mit "Čaroban" © dpa Slowenien: Maja Keuc mit "No One" © dpa Spanien: Lucía Pérez mit "Que Me Quiten Lo Bailao - They Can't Take The Fun Away From Me" © dpa Ukraine: Mika Newton mit "Angel" © dpa Ungarn: Kati Wolf mit "What About My Dreams?" © dpa

Eurovision Song Contest: Die Favoriten - und wer besonders schräg oder sexy ist Lena will's wissen! Am 14. Mai tritt sie mit dem Song "Taken by a stranger" in Düsseldorf zur "Mission Titelverteidigung" an. © NDR/Sandra Ludewig Doch die Konkurrenz schläft nicht: 42 andere Länder schicken ihre Songs ins Rennen. Viele davon müssen sich in zwei Halbfinals für das Finale am 14. Mai qualifizieren. © NDR/Sandra Ludewig Wir stellen Ihnen die Konkurrenz vor: die Favoriten und die schrägsten sowie die sexiesten Teilnehmer © dpa Kommen wir zunächst zu den Favoriten: Amaury Vassili aus Frankreich mit dem Song "Sognu" wird in den Wettbüros am heißesten gehandelt. Der Beau tritt mit einem Opern-Song an. Seine Quote: 4,0:1 (Alle Quoten Stand 4.5.11, Quelle bwin) © France 3 Platz 2 in der Wettquoten-Rangliste: Getter Jaani aus Estland 8,0:1 © ERR/Kalle Veesaar Ebenfalls Platz 2 in der Wettquoten-Rangliste: Blue aus Großbritannien 8,0:1 © BBC Platz 4 in der Wettquoten-Rangliste: Lena aus Deutschland 9,0:1 © dpa Platz 5 in der Wettquoten-Rangliste: Kati Wolf aus Ungarn 10,0:1 © MTV/Gergely Holtzl Das waren die Favoriten - kommen wir nun zu den schrägsten Teilnehmern © RTÉ IRLAND: Diese zwei Herren heißen Jedward und kommen aus Irland © RTÉ Die Hairstyling-Industrie zählt zu ihren größten Fans - schließlich sind sie Großabnehmer © RTÉ Auch unsere Lena ist begeistert von dem schrägen Duo © RTÉ Optisch sind sie auffällig - doch ihr eher gesichtsloser Song "Lipstick" dürfte es sehr schwer haben © RTÉ ISLAND: Jetzt wird es familiär! Die große Runde aus Island namens Sjonni's Friends ist genauso harmlos wie ihre Outfits. © RÚV/Gassi Freundliche Zeitgenossen würden ihren Song "Coming home" mit Travis vergleichen. Andere würden ihn einfach nur "langweilig" nennen. © RÚV/Gassi MOLDAWIEN: Jetzt wird es richtig schräg! Zdob Si Zdub aus Moldawien treten mit Marge-Simpson-Frisuren auf. © TRM/Arina Cretu Bei ihren Auftritten fährt gerne mal eine Frau im Einrad auf die Bühne. © TRM/Arina Cretu Den Krawall-Popsong hat ein alter Grand-Prix-Bekannter geschrieben. Wer es war, steht am Ende dieser Fotostrecke. © TRM/Arina Cretu SLOWAKEI: Der favorisierte Beitrag der Redaktion - in optischer Hinsicht. © STV Hinter dem Namen "Twiins" verbergen sich echte Zwillinge - Daniela und Veronika, die am Tag nach dem Grand-Prix-Finale 25 Jahre alt werden. © STV Mit einem Sieg würden sie sich gerne ein Geburtstagsgeschenk machen. © STV Doch leider kann die nette, aber harmlose Pop-Ballade "I'm still alive" nicht mit der optischen Präsentation mithalten. © STV UKRAINE: Wie süß! © NTU Diese Dame heißt Mika Newton - und ihr Song passt zu diesen Fotos. © NTU "Angel" heißt der Titel. © NTU Solche Fotos dürften manchen männlichen Beschützerinstinkt wecken. Bei den Wettquoten liegt die Guteste aber nur im Mittelfeld. © NTU Bei rund zwei Minuten in ihrem Song braucht es gute Ohren - da setzt die Blondine zu einem sehr schrillen langen Ton an. © NTU ALBANIEN: P!nk? Nee, nur Aurela Gace aus Albanien. Außer der Ähnlichkeit ist bei ihr aber nicht viel erwähnenswert - sie wird wohl eher unter dem "Dabeisein ist alles"-Motto dabei sein. © RTSH BOSNIEN-HERZEGOWINA: Hach, sieht der nett aus! © BHRT/Almin Zrno Mit Dino Merlin würde man schon mal einen Kaffee trinken können. © BHRT/Almin Zrno Seinem netten Akustikgitarrensong werden zumindest Außenseiter-Chancen eingeräumt. © BHRT/Almin Zrno ÖSTERREICH: Ein Blick zu unseren Nachbarn - die schicken Nadine Beiler ins Rennen. Für Aufsehen dürfte das Intro sorgen. Es ist ohne Musikunterlegung gesungen und erinnert an "I will always love you" von Whitney Houston. © ORF Eine große Ballade im typischen Eurovision-Song-Contest-Stil - aber reicht das 2011 noch für vordere Plätze? © ORF BULGARIEN: Ein süßes Foto einer süßen Teilnehmerin! © BNT Poli Genova versucht mit einem offensiven Rocksong zu punkten - und denkt gleich gar nicht daran, in "Na inat" Englisch zu singen. © BNT ESTLAND: Noch mal zurück zu der jungen Frau aus Estland, die zu den Topfavoriten zählt. Dass sie so heiß gehandelt wird, liegt sicherlich nicht nur am Song. Doch das flotte Popstück im Katy-Perry-Stil hat durchaus Hitqualitäten. © ERR Allerdings: Das Aussehen der 18-Jährigen dürfte ihr nicht gerade schaden. © ERR POLEN: Schräge Frisuren gehören bei unseren Nachbarn von "Magdalena Tul" zum guten Ton. © TVP Auf diese Performance können wir uns freuen. © TVP PORTUGAL: Homens Da Luta nennt sich diese schräge Combo. © RTP Da ist Spaß garantiert - aber auch Erfolglosigkeit: "Bwin" sah die Band Anfang Mai mit den geringsten Chancen (Quoten 201,0:1 wie einige andere Acts) © RTP SCHWEIZ: Süß! Die Eidgenossen probieren es bodenständig mit Anna Rossinelli. © SRG SSR idée suisse/Montague Fendt Anna Rossinelli Die 23-Jährige aus Basel kann singen, sieht hübsch aus, wirkt ein wenig wie die schweizerische Lena, nur folkiger. Fraglich, ob der Song "In love for a while" wirklich stark genug ist. © SRG SSR idée suisse/Montague Fendt Anna Rossinelli ISRAEL: Diese Dame kennen Grand-Prix-Fans bestens! © IBA/Ido Lavi Dana International gewann 1998 den Song Contest. Die Transsexuelle war früher ein Mann. © IBA/Ido Lavi Jetzt will sie es noch mal wissen. Allerdings ist ihr Song "Ding dong" fast schon erschreckend schwach. © IBA/Ido Lavi 5 FAKTEN ZUM SCHLUSS: Hier noch die fünf wichtigsten Fakten zu den Teilnehmern, mit denen Sie bei Ihren Mit-Guckern am 14. Mai punkten können. FAKT 1: Der Top-Favorit Amary Vassili aus Frankreich singt nicht Französisch, sondern Korsisch. © France 3 FAKT 2: Alexey Vorobyov bekam seinen Song von "Red One" geschrieben. Der Hitmacher arbeitete zuvor schon für Lady Gaga, Shakira und Jennifer Lopez. © ESC FAKT 3: Die britischen Blue zogen sich unlängst für ein Schwulen-Magazin aus. © BBC FAKT 4: Getter Jaani aus Estland belegte den vierten Platz bei der estnischen "DSDS"-Variante. © ERR FAKT 5: Den Song für Moldawien schrieb ... © TRM ... Ralph Siegel. © dpa

Eurovision Song Contest: Das war das zweite Halbfinale Das Moderatoren-Trio: Anke Engelke, Stefan Raab und Judith Rakers . © dapd Dino Merlin aus Bosnien-Herzegowina singtsein Lied "Love In Rewind". © dapd Nadine Beiler aus Oesterreich) singt ihr Lied "The Secret Is Love". © dapd Die Band 3JS aus den Niederlande singt ihr Lied "Never Alone". © dapd Die Band Witloof Bay aus Belgien singt Lied "With Love Baby". © dapd Die Band TWiiNS aus der Slowakei singt ihr Lied "I'm Still Alive". © dapd Saengerin Mika Newton aus der Ukraine singt ihr Lied "Angel". © dapd Die Band Zdob si Zdub aus Moldawien singt Lied "So Lucky". © dapd Die Saengerin Poli Genova aus Bulgarien singt ihr Lied "Na Inat". © dapd Die Saengerin Dana International aus Israel singt ihr Lied "Ding Dong". © dapd

fro/dpa/dapd