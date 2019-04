Dieter Bohlen: „Popo tut weh“ - DSDS-Star gesteht, was er mit Carina getan hat

Dieter Bohlen hat Schmerzen am Po. Mit Freundin Carina hat der DSDS-Juror es bei einer körperlichen Aktivität übertrieben und nimmt bei Instagram Stellung.

Dieter Bohlen ist mittlerweile sehr präsent auf Instagram

In einem Video erzählt der DSDS-Juror seinen Fans, dass er Schmerzen habe

Der Grund: Eine schweißtreibende Aktivität mit seiner Carina

Die Fans feiern den Pop-Titan dafür

Hamburg/Mallorca - Eine neue Folge von "Dieters Tagesschau" sorgt für anzügliche Gedanken bei den Fans von Dieter Bohlen. Auf Instagram verrät der Pop-Titan, zusammen mit seiner Freundin Carina, dass ihm ein besonderer Körperteil weh tut. Die zahlreichen Fans feiern ihn dafür, wie nordbuzz.de* berichtet.

Dieter Bohlen hat Schmerzen am Po: DSDS-Star übertreibt es bei körperlicher Aktivität mit Carina

Seit einigen Tagen befindet sich Dieter Bohlen mit seiner Familie auf Mallorca. Auch aus der spanischen Insel versorgt der DSDS-Juror seine Fans täglich mit seiner "Tagesschau", in der er Einblicke in das Alltagsleben von Familien Bohlen ermöglicht. Meistens kommen die kurzen Aufnahmen bei den Usern gut an, doch manchmal stoßen sie auf Kritik.

Vor einigen Wochen hat der 65-jährige Musiker sogar auf der Toilette eines Fliegers gedreht, wodurch unter seinen Followern eine Debatte ums "große Geschäft" entbrannte, wie nordbuzz.de* berichtet. Jetzt meldet sich Dieter Bohlen wieder, um seinen Followern ein wichtiges Gesundheitsproblem mitzuteilen.

Er hat es mit Freundin Carina übertrieben: DSDS-Juror Dieter Bohlen hat Schmerzen am Hintern

"Hallo bei Dieters Tagesschau", schreibt der gebürtige Hamburger auf Instagram. "... kleine Fahrradtour, der Popo tut weh!" Dazu postet er ein Video, in dem er erklärt, was genau passiert ist. Zu sehen sind der Hit-Produzent und seine Carina, wie sie in einem Garten in der Sonne Mallorcas sitzen. "Kater Karlo und Dietlinde sind gerade Fahrrad gefahren, und zwar 25 Kilometer." Dass sich der ehemalige "Modern-Talking"-Sänger gerne fit hält, ist bekannt: Anfang der Woche hatte Dieter Bohlen ein Video beim Joggen gepostet, in dem er eine überraschende Botschaft ankündigte, wie nordbuzz.de* berichtet. Doch diesmal könnte es der DSDS-Juror vielleicht ein bisschen übertrieben haben, denn wie er selbst im Video erklärt, tut ihm nicht nur der Po weh, sondern auch die Beine.

Fitter DSDS-Juror Dieter Bohlen trainiert Beine und Po kaputt - Geständnis im Video auf Instagram

Zum Glück versuchen die Fans von Dieter Bohlen ihn aufzumuntern. Ein User findet, dass 25 Kilometer "eine starke Leistung" seien und findet, der Musiker könne stolz auf sich sein. Ein anderer findet, Dieter Bohlen und seine Carina seien "ein super Paar." Ein Fan versteht das Problem offensichtlich gut: "Ist schlimm Dieter, wenn der Popo mal weh tut", schreibt er. Doch zum Glück ist sich der User sicher: "Das vergeht wieder."

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

