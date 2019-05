Dieter Bohlen hat für seine Fans traurige Nachricht - doch es gibt ein Trostpflaster

Dieter Bohlen macht gerade mit einem Musik-Comeback von sich reden. Doch nun hat der Poptitan eine überraschend traurige Nachricht für seine Fans.

Update vom 27. April 2019: Ein kleines Trostpflaster hat der Pop-Titan aber dann doch. Zwar bringt er kein neues Album heraus, wie zunächst viele seiner Fans gehofft hatten, aber immerhin eine Single wird kommen. Das verkündete Dieter Bohlen auf Instagram. „Danke für Euer Verständnis ! Eine Single kommt : Oh Mamacita als Duett von Kay One und mir !!! @kayone. Das ist NICHT der alte Song von Mark Medlock. Sondern ein komplett neuer Song und ich das erste Mal in deutsch !!!!“ schreibt er.

Ob er diese gleich im heute imDSDS Finale 2019 zum Besten gibt, hat er allerdings nicht verraten.

Dieter Bohlen: DSDS-Juror überbringt seinen Fans traurige Nachricht

München - Dieter Bohlen wollte mit einer Tour und einem Album richtig durchstarten. Doch aus den Plänen wird wohl nichts. Via Instagram verkündet der 65-Jährige eine Botschaft an seine Fans. Der DSDS-Chef-Juror macht einen Hammer-Rückzieher. Dieter Bohlen wollte auf Tour gehen und gleichzeitig sein neues Album „DB1“ herausbringen.

Vor einer Woche hat Bohlen ganz stolz Album-Cover und Titel in den sozialen Netzwerken präsentiert. Fans konnten das neue Meisterwerk sogar schon vorbestellen. Doch daraus wird nun nichts.

Dieter Bohlen verkündet traurige Nachricht

Dieter Bohlen wird kein neues Album herausbringen. Via Instagram wendet sich der Musiker in einem Clip an seine Follower.

„Ja, Leute - ich habe heute mal nicht so schöne Nachrichten für euch. Ich will es kurz machen. Es kommt doch kein Album raus. Leute, ich schaffe es nicht“, sagt Dieter Bohlen in dem Instagram-Clip. „Entweder Album oder Tour“, erklärt 65-Jährige weiter.

Dieter Bohlen: Steckt Carina dahinter?

Ungewöhnlich ist es schon. Dieter Bohlen gilt als Workaholic. Außerdem ist er ein echter Profi im Musikbusiness; hat Jahrzehnte Erfahrung.

Vergangenes Jahr sorgte Bohlen mit einer Auszeit von TV und Musik für Schlagzeilen. Damals wollte er einfach mehr Zeit mit seiner Frau Carina und seinen Kindern verbringen. Auch diesmal scheinen Carina und seine Familie eine Rolle bei seiner Entscheidung zu spielen.

„Es gibt leider kein !!!!!!Album! Zeitlich krieg ich es nicht hin. Sorry! Family First“, schreibt Dieter Bohlen mit vielen Ausrufezeichen zum Instagram-Post. Im Video sagt er: „Es gibt noch eine Familie, ich hab meine Kinder“ und bittet seine Fans um Verständnis.

Video: Dieter Bohlen sagt sein Album ab

Dieter Bohlen: Das halten seine Fans von dem Album-Aus

Seine Follower reagieren verständnisvoll auf die Nachricht. In den Kommentaren stellen sich fast alle hinter ihr Idol.

„Kann ich super gut verstehen, du hast doch alles erreicht, was man erreichen kann...Das Album läuft ja nicht weg und wer weiß, was so im Jahr 2020 passiert“, schreibt ein Nutzer.

„Mit der Zeit wird die Zeit immer wichtiger.... Die Prioritäten werden anders gesetzt und manchmal kann es plötzlich zu spät sein ... also alles richtig gemacht, wenn du selbst damit glücklich bist!!“ findet ein anderer.

Einige sehen Dieter Bohlen sogar als ein gutes Vorbild. „Sehr gute Entscheidung. An Dir sollten sich viele Menschen ein Beispiel nehmen.“

Das neue Album „DB1“ wollte Dieter Bohlen am 5. Juli herausbringen. Ein Song mit DSDS-Jurykollege Pietro Lombardi (26) sollte dazugehören. Ein kleines Trostpflaster gibt es jedoch. Der Pop-Titan hat einen Plan B auf Instagram verkündet: „Der Pietro-Titel kommt dann auf dem Album von Pietro“. Bohlen habe nach seinen eigenen Worten alles mit Pietro besprochen und es wäre alles kein Problem.

Dieter Bohlen: So sollte das neue Album „DB1“ aussehen

Seit 2003 hatte Bohlen kein neues Album herausgebracht. Sein musikalisches Comeback mit Tour und Album wurde als Sensation gefeiert.

Vor kurzem war die Familie von DSDS-Juror Dieter Bohlen völlig aus dem Häuschen: Es gibt Nachwuchs! Nur der Name will so gar nicht passen ...

Und wussten Sie, dass Carina gar nicht Carina heißt?

