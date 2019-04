Dieter Bohlen: "Meine Fresse, stinkt das hier" - DSDS-Juror dreht Live-Video auf Klo

Dieter Bohlen dreht bei Instagram live ein Video von der Toilette in einem Flugzeug. Der DSDS-Juror spricht im Video über das "große Geschäft".

Dieter Bohlen sendet Live-Video von Flugzeug-Toilette

Der DSDS-Juror nimmt seine Fans in "Dieters Tagesschau" wirklich überhall mit hin

Fans von Poptitan Dieter Bohlen feiern ihr Idol dafür, dass er übers "große Geschäft" spricht

Hamburg - Seit Poptitan Dieter Bohlen Instagram für sich entdeckt hat, lässt er in "Dieters Tagesschau" seine Follower an allem teilhaben, was den 65-Jährigen bewegt. Wie nordbuzz.de* berichtet, gibt sich der DSDS-Juror extrem "volksnah" und nimmt seine Fans per Handy-Kamera einfach überall mit hin - sogar auf die Flugzeug-Toilette.

Dieter Bohlen: DSDS-Juror nimmt Fans mit aus Klo - Live-Video von der Flugzeug-Toilette

Wer denkt, Dieter Bohlen würde "Dieters Tagesschau" nur dafür nutzen, mit seinem Vermögen zu prahlen, der irrt. Statt seine Fans mit dem neusten Sportwagen oder der teuren Uhr neidisch zu machen, filmt sich der Best-Ager, der übrigens vor Kurzem bekannt gab, wieder auf große Deutschlandtour gehen zu wollen, bei ganz alltäglichen Dingen wie beim Einkaufen, im Fitnessstudio oder im Restaurant. Da liegt es doch nahe, dass der Poptitan seine Follower auch mit auf die Flugzeug-Toilette nimmt, oder?

Dieter Bohlen schickt Grüße von der Flugzeug-Toilette in "Dieters Tagesschau" bei Instagram

Tatsächlich schickt Dieter Bohlen seinen Fans Grüße von einer Flugzeug-Toilette und will damit demonstrieren vor allem demonstrieren, dass er als Vielfach-Millionär dennoch am Boden geblieben ist: "Wollte euch nur zeigen: nix mit Privatjet und immer nur 'dicke Hose'. Ich steh hier auf ner normalen Toilette", erläutert Bohlen seinen ungewöhnlichen Drehort, auf dem es nicht gerade nach Veilchen duftet. Meine Fresse stinkt das hier vielleicht", stöhnt der 65-Jährige. "Vor mir glaub ich war hier so ein 90-Jähriger. Boaaaar!".

"Meine Fresse stinkt das hier": Dieter Bohlen spricht übers "große Geschäft" - Fans begeistert

Dieter Bohlens Follower feiern ihr Idol für seine "Volksnähe": "Hallo Dieter, vielen Dank, wir dürfen aber auch fast überall dabei sein" oder "Du bist echt mega. Auf'm Klo und alle sollen es wissen", lauten nur zwei der vielen Kommentare. Darüber hinaus entbrennt unter den Nutzern aber auch eine regelrechte Debatte ums "große Geschäft" und öffentliche Toiletten. "Öffentliche Toiletten, besonders im Flieger oder der Bahn meide ich möglichst, wie der Teufel das Weihwasser", berichtet ein Fan. "Ich frage mich immer was so manche Leute essen, dass es sooo stinkt", rätselt ein anderer. das Video ist jedenfalls ein heiterer Beweis, dass Dieter Bohlen aus Sch... Gold spinnen kann und sich für nichts zu schade ist.

