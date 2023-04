Dieter Bohlen: Alle Infos zu Leben und Karriere des Poptitans

Er gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Songwritern: Dieter Bohlen produzierte bereits viele Nummer-1-Hits. Doch wie wurde er eigentlich zum „Poptitan“?

Er schrieb unzählige Songs und mischt seit vielen Jahren in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ mit: Bei Dieter Bohlen gehen die Meinungen klar auseinander. Die einen lieben ihn, die anderen wiederum verachten ihn.

Dieter Bohlen: Kindheit, Beginn der Karriere und „Modern Talking“

Dieter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 als Dieter Günter Bohlen in Berne, einer Gemeinde im Norden Niedersachsens geboren. Er wuchs dort auf einem Bauernhof auf. Nach seinem Abitur studierte er an der Georg-August-Universität in Göttingen Betriebswirtschaftslehre, schloss sein Studium im Jahr 1975 als Diplom-Kaufmann ab. Doch bereits während seiner Schul- und Unizeit komponierte er erste eigene Lieder.

Nach seinem Studium war er schließlich bei einem Hamburger Musikverlag als Komponist für Schlagersänger tätig. Bohlen schrieb unter anderem Lieder für Bernhard Brink, Katja Ebstein und Bernd Clüver. Genug schien ihm das aber nicht gewesen zu sein: Er wurde Teil verschiedener Musikformationen und veröffentlichte eigene Songs. Der Erfolg blieb allerdings zunächst aus, bis er Thomas Anders traf. Mit ihm gründete er 1984 das Duo „Modern Talking“. Die Single „You‘re My Heart You‘re My Soul“ belegte prompt Platz eins der deutschen Singlecharts. Es folgten Hits wie „You Can Win If You Want“, „Cheri, Cheri Lady“, „Brother Louie“ – alle aus der Feder von Bohlen.

1987 trennte sich „Modern Talking“ nach einem Streit. Nachdem sie 1998 für eine kurze Zeit wieder zueinander gefunden hatten, scheiterte das Projekt aber 2003 erneut. Bohlen konzentriert sich seitdem hauptsächlich auf das Komponieren. 2010 und 2011 erreichten die von Bohlen produzierten Alben „Schwerelos“ und „Abenteuer“ für Sängerin Andrea Berg jeweils Platz 1 der deutschen Albumcharts und bekamen Platin-Auszeichnungen. Darüber hinaus schrieb er Popballaden für Yvonne Catterfeld.

Dieter Bohlen als DSDS-Juror und Produzent

Ab 2002 trat Dieter Bohlen regelmäßig als Juror in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) auf, die seit jeher auf RTL ausgestrahlt wird. Bis auf eine Staffel in 2022 nahm er jedes Jahr dort auf dem Sessel hinter dem Jurypult Platz. Besonderes Aufsehen erweckt er dort mit negativen Bewertungen der Teilnehmer und provokativen Sprüchen. Doch von da an kam seine Karriere als Songwriter und Produzent erneut in Fahrt.

Er schrieb Lieder für den ersten DSDS-Gewinner Alexander Klaws und den Drittplatzierten Daniel Küblböck. Als Mark Medlock 2007 die vierte Staffel der Castingshow gewann, schrieb Bohlen für ihn gleich mehrere Alben. Mehrere Siegersongs der folgenden Staffeln erreichten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz hohe Chartplatzierungen. Ab 2007 saß Bohlen ebenfalls für 14 Staffeln in der Jury der Talentshow „Das Supertalent“.

Die erfolgreichsten DSDS-Songs von Dieter Bohlen

„We have a Dream“ – DSDS-Cast (2002)

„Take Me Tonight“ – Alexander Klaws (2003)

„Now or Never“ – Mark Medlock (2007)

„You Can Get It“ - Mark Medlock (2008)

„Summer Love“ – Mark Medlock (2008)

„Don‘t believe“ – Mehrzad Marashi (2010)

„Call my Name“ – Pietro Lombardi (2011)

„Don‘t think about me“ – Luca Hänni (2012)

„Mein Herz“ – Beatrice Egli (2013)

„Glücksmoment“ – Prince Damien (2016)

„Eine Nacht“ – Ramon Roselly (2020)

Liebe und Hochzeiten: Dieter Bohlens Privatleben

Dieter Bohlen heiratete 1983 seine langjährige Freundin Erika Sauerland, mit der er zwei Söhne (*1985, *1988) und eine Tochter (*1990) hat. 1989 trennte sich das Paar. Bohlen begann anschließend eine Beziehung mit Nadja Abd el Farrag, genannt „Naddel“, doch diese ging 1996 in die Brüche. Kurze Zeit später heiratete er Verona Feldbusch, die Ehe hielt allerdings nur einen Monat. Von 1997 bis 2002 war er erneut mit Naddel zusammen.

Estefania Küster wurde seine nächste Partnerin. Die beiden waren bis 2006 liiert und haben einen gemeinsamen Sohn (*2005). Nach der Trennung von Estefania lernte er die 30 Jahre jüngere Carina Walz kennen, mit der er bis heute zusammen lebt. Das Paar hat zwei Kinder, eine Tochter (*2011) und einen Sohn (*2013).