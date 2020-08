Dieter Bohlen (RTL): Regenschirm-Panne auf Mallorca - Kamera-Kind verwackelt Instagram-Shot

Dieter Bohlen (RTL) macht Urlaub im Corona-Risikogebiet Mallorca. Bei den Werbevideos auf Instagram hilft die ganze Familie mit. Doch das Kamera-Kind hat den Shot vermasselt.

Mallorca - Allen Warnungen zum Trotz gönnt sich Dieter Bohlen (RTL) gerade eine lange Auszeit auf Mallorca. Gemeinsam mit Langzeitfreundin Carina Walz und seinem jüngsten Sohn Maximilian macht der Hamburger Urlaub. Auszeit trifft es allerdings nicht wirklich, denn während er die Sonne genießt, legt er die Arbeit doch nicht ganz beiseite. Fleißig postet er Werbung auf seinem Instagram-Kanal. Irritierend ist jedoch, wer bei einem neuen Posting von der Balearen-Insel hinter der Kamera steht. nordbuzz.de kennt die Details.

Seit mehr als 13 Jahren ist DSDS-Juror Dieter Bohlen nun mit seiner Freundin Carina Walz zusammen. Nach mehreren gescheiterten Ehen scheint der Poptitan nun sein Glück gefunden zu haben. Gemeinsam haben Dieter und Carina die beiden Kinder Amelie (*2011) und Maximilian (*2013). Auf seinem Instagram-Kanal gewährt Dieter Bohlen (RTL) immer wieder Einblicke in sein Leben, so nun auch in den Mallorca-Urlaub mit seiner Familie. Ob Töchterchen Amelie auch dabei ist, wird in dem Video allerdings nicht deutlich. //*nordbuzz.de ist Teil des DIppen-Digital-Netzwerks.