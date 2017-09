Dieter Bohlen schwärmt von Bruce Darnell

Blutsbrüdaz

Seit vielen Jahren sitzen Dieter Bohlen und Bruce Darnell Seite an Seite in der Jury der RTL-Castingshow "Das Supertalent". Seinen "Zwilling" lobt der Pop-Titan in den höchsten Tönen.