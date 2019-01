Dschungelcamp 2019: Domenico bringt den IBES-Fans DEN neuen Running Gag

Twitter-User sind begeistert: Domenico de Cicco bringt IBES-Fans ordentlich zum Lachen. Ein falsches Sprichwort ist der Auslöser. #Steindrüber

Es ist DER neue Running Gag unter den IBES-Fans: Domenico de Cicco und sein „falsches“ Sprichwort „Stein drüber“ ist schon fast legendär. Die Twitter-Gemeinde ist nicht sicher. Weiß der Ex von Evelyn Burdecki einfach nicht, wie das Sprichwort richtig heißt? Oder beweist Domenico mit dem Spruch Grips und Humor?

#IBES Domenico ist vielleicht gar nicht so blöd wie er tut/aussieht/klingt. Vielleicht meint er es so. Wortwörtlich. #SteinDrüber aber feste... — Heiter bis wahnsinnig (@BisHeiter) 16. Januar 2019

Ganz schön böse von dem User. Aber: „Schwamm drüber“ - hier die besten Reaktionen auf Twitter.

„Komm Evelyn, Stein drüber“. Und sie ist einverstanden... da fällt ihm jetzt aber ein Schwamm vom Herzen. #IBES — Bauschwilli (@Bauschwilli) 16. Januar 2019

Dschungelcamp 2019: „Einfach Stein drüber“

Evelyn und Domenico waren mal ein Paar. Am Dienstag gab es mächtig Zoff zwischen den beiden und am Mittwoch lies Domenico im Camp eine Bombe platzen: Er unterstellte seiner Ex eine Affäre mit einem bekannten Promi. An Tag 6 will Domenico sich vertragen und sagt laut Bild zu seiner Ex-Freundin: „Evelyn, wollen wir einen Stein drauf legen?“

Ladies and Gentlemen, hier sehen sie die Steine die Domenico bereits drubergelegt hat. pic.twitter.com/1qHw6NcQMX — Johnny (@x_jona87996) 16. Januar 2019

Dieser Twitter-User bebilderte Domenicos Ausspruch dann gleich mal passend...

Ein lustiges Meme aus dem Film „Das Leben des Brian“ brachte dieser Nutzer zum Hashtag #steindrüber ein. Die Szene heißt „Steinigungsszene“.

Hä? Warum haben die jetzt Beef? Es geht doch so einfach. #ibes pic.twitter.com/BAkOPM06OM — kitty kate (@kathrinska) 16. Januar 2019

Streiten ist so unnötig! Einfach „Stein drüber“ - dann passt wieder alles.

Wie das Camp aussieht, wenn Domenico überall einen Stein drüber gelegt hat. #IBES pic.twitter.com/pbKTglLkiA — Confusa (@JasmexiLexi) 16. Januar 2019

Einen Berg aus Steinen sieht bald auch dieser User im Camp.

So sähe es nach Ansicht dieses User übrigens aus, wenn nicht Domenico sondern Yotta einen „Stein drauflegen“ würde...

„Stein drüber“ - das neue Sprichwort von Domenico

Die Twitter-User überschlagen sich in ihrer Begeisterung für die 13. Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Viele behaupten, dass die ersten sechs Folgen witziger gewesen seien, als die letzten zwölf Staffel zusammen. Die User auf Twitter ordnen sich auch bereits Teams zu. „Team Currywurst“ will beispielsweise Chris Töpperwien als Sieger, viele melden sich aber auch unter „Team Evelyn“. Nur Ex-GNTM-Kandidatin Gisele Oppermann kommt durchweg schlecht weg im Web.

