„Lüge!“ - Der Wendler wettert gegen Ex-Frau Claudia und ihre Aussagen im Dschungelcamp

Im Dschungelcamp spricht Claudia Norberg offen über die Trennung vom Wendler. Beim Trennungsgrund sind sich die beiden aber nicht einig.

Claudia Norberg (49) ist Kandidatin im Dschungelcamp 2020.

(49) ist Kandidatin im Dschungelcamp 2020. Seit über einem Jahr ist sie von Schlagerstar Michael Wendler (47) getrennt, der seitdem mit der 19-jährigen Laura Müller zusammen ist.

(47) getrennt, der seitdem mit der 19-jährigen zusammen ist. Viele Zuschauer sind auf ihre Enthüllungen im Dschungelcamp gespannt.

Update vom 12.01.2020: Auch an Tag 2 im Dschungelcamp sprach Claudia Norberg wieder ganz offen über die Trennungsgründe zwischen ihr und Michael Wendler nach knapp 30 Jahren Beziehung. Als Sonja Kirchberger sie fragte, ob es an der neuen Frau lag, antwortete Claudia offen: „Ja, natürlich auch. Ich hatte aber nicht gedacht, dass der Disput, den wir damals hatten, dann dazu beigetragen hat. In der ganzen Situation hat er sie dann getroffen. Dann hat er sich halt in dieses Mädchen verliebt. Das war nicht angenehm alles.“

Das sieht der Wendler aber anders! Der Bild verriet er: „Das was meine Ex gestern sagte, ist ganz klar eine Lüge und das ist ihr auch bewusst. Meine Ex selbst beendete die Beziehung und Ehe und verlangte die Scheidung.“ Weiter erklärte er vehement: „Das alles geschah einige Wochen, bevor ich und Laura unser erstes Date hatten und dann später zusammenkamen! Laura war nicht der Trennungsgrund!“

Ursprünglicher Artikel: Claudia Norberg redet Klartext über Beziehung zum Wendler - und über Playboy-Fotos von Laura

Viele IBES-Zuschauer freuen sich besonders auf die Ex-Liebe des Wendlers, wie auch dieser Tweet eines Zuschauers unterstreicht.

Aus irgendeinem Grund freue ich mich am meisten auf Claudia Norberg und darauf, was sie so über ihren Ex-Mann zu sagen hat. #ibes pic.twitter.com/HHij3hA5D0 — Carolin (@caropedia) January 10, 2020

Sydney - Danni Büchner will es genau wissen: Im Dschungelcamp zieht sie sich mit Claudia Norberg an den Weiher zurück und löchert die Wendler-Ex mit Fragen. Was diese denn vom Playboy-Shooting ihrer Nachfolgerin Laura Müller halte? „Im Grunde ist es mir egal. Das ist jetzt auch nicht mehr meine Welt. Da gibt es für mich wichtigere Sachen im Leben“, sagt Norberg, die darauf hofft, vielleicht im Dschungel selbst eine neue Liebe zu finden.

Claudia Norberg: Sie will die Playboy-Fotos von Laura Müller auf keinen Fall sehen

Im Interview mit RTL reagierte sie vor dem Start des Dschungelcamps deutlich emotional auf das Playboy-Shooting von Laura Müller. „Nein, nein. Ich möchte diese Fotos gar nicht sehen!“, lehnt sie schnell ab, als ein Redakteur ihre ein Tablet mit den Playboy-Aufnahmen reicht. „Alle anderen gucken sich das aus Neugierde und Unterhaltung an. Für mich ist es das reale Leben. Deshalb bitte ich da um Verständnis, dass das für mich etwas anderes ist“, sagt die 49-Jährige und gratuliert sogar noch zum Shooting.

Claudia Norberg vertraut sich Danni Büchner an

„Klar hatten wir Meinungsverschiedenheiten“ Im Dschungel muss sie Danni Büchner nun Rede und Antwort stehen. „Hattet ihr nur glückliche Jahre und nie Streit?“, will die Kult-Auswanderin, die scheinbar eine Mega-Gage im Dschungel kassiert, wissen. „Klar hatten wir mal eine Meinungsverschiedenheit und eine Krise, dann habe ich eine Nacht im Wohnzimmer geschlafen.“

Büchner glaube nicht daran, dass der Schlagerstar respektvoll mit seiner Ex umgehe: „Als Außenstehender wirkt das nicht so.“ Sie löchert weiter: „Unterstützt er dich? Kriegst du Hilfe?“ Claudia Norberg antwortet knapp: „Ich habe meine Mama jetzt.“

Danni Büchner zweifelt Gefühle des Wendlers für Laura Müller an

Auch die Beziehung zwischen der 19-jährigen Laura Müller und Michael Wendler sieht Büchner skeptisch. Sie bezweifelt, dass man sich nach 30 Jahren Beziehung inklusive zehn Jahren Ehe direkt wieder neu verlieben kann. Claudia Norberg versichert: „Ja, aber es ist so passiert. Der hat sich verliebt.“ Elena Miras will eine andere Version der Trennung kennen und die Bombe im Dschungel platzen lassen.

