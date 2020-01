Dschungelcamp 2020: Tränenreiche Beichte - Aus diesem Grund hatte Elena Miras Probleme mit dem Jugendamt

Emotionen pur im Dschungelcamp 2020. Bei der Nachtwache schockiert Elena Miras mit einem Jugendamt-Erlebnis - Toni Trips reagiert fassungslos.

Im Dschungelcamp 2020 (alle Infos im aktuellen Dschungel-Ticker) flossen bei der Nachtwache von Elena Miras und Toni Trips reichlich Tränen.

Vor allem Miras‘ Emotionen nahmen überhand, als auf ein Erlebnis mit dem Jugendamt zu sprechen kam.

Toni Trips reagierte schockiert.

München - An den ersten beiden Tagen im Dschungelcamp 2020 sind die TV-Zuschauer* bereits voll auf ihre Kosten gekommen. Ein Teilnehmer musste gleich zu Beginn seine Sachen packen, Details zur Trennung zwischen Claudia Norberg und dem Wendler kamen ans Tageslicht und reichlich Tränen und Emotionen rundeten Tag zwei ab.

Mit Günther Krause musste der erste Kandidat das Camp schon am ersten Tag verlassen - der Grund dafür stimmt einen allerdings eher traurig.* Die Entscheidung, ob es für den Politiker ein Nachrücker geben wird, ist offenbar gefallen.* Die Nachricht über den frühen Auszug des 66-Jährigen bestimmte jedoch nur kurz die Schlagzeilen des Dschungelcamps. Pikante Details über den wirklichen Trennungsgrund zwischen dem Wendler und seiner Ex-Frau Claudia Norberg waren schnell ein viel interessanteres Thema, vor allem weil Elena Miras dabei bestimmte Insidernews zu haben scheint.*

Dschungelcamp 2020: Miras: „Ich werde so emotional, wenn ich das erzähle“

Wem bis dahin die Emotionen noch ein wenig zu kurz kamen, musste nur die Nachtwache von Elena Miras und Toni Trips abwarten. Unter Tränen erzählt die gebürtige Schweizerin von Mobbingattacken im Netz und von ihrer Angst um ihre einjährige Tochter Aylen. Als Trips die „Sommerhaus der Stars“-Siegerin tröstet und in den Arm nimmt, brechen aus Miras die Emotionen heraus. Schluchzend berichtet Miras von einem Brief vom Jugendamt, den sie ungefähr einen Monat nach ihrem „Sommerhaus“-Sieg erhalten hatte. „Ich werde so emotional, wenn ich das erzähle.“

Ihre schockierenden Erinnerungen wieder hervorzuholen, fällt der 27-Jährigen sichtlich schwer. „Es wurde komplett das Jugendamt eingeschaltet…“, berichtet sie weiter. „Jemand hat mich gemeldet, dass ich eine schlechte Mutter bin. Es wurde komplett das Jugendamt eingeschaltet.“ „Was?!“, reagiert Toni fassungslos. „Das ist nicht dein Ernst?! Wie krass ist das denn?“

Miras emotional im Dschungelcamp 2020: „Ich würde nie meine Tochter anschreien“

Doch warum wurde Elena Miras beim Jungendamt gemeldet? „Der Grund dafür war, dass ich im Fernsehen so viel geflucht habe“, erklärt die „Love-Island“-Teilnehmerin. Tatsächlich polarisierte Miras im „Sommerhaus der Stars“ wegen ihrer nicht gerade gepflegten Ausdrucksweise. „Deswegen hat man mich gemeldet - weil ich anscheinend so auch mit meiner Tochter umgehe, was ja komplett nicht der Wahrheit entspricht.“

Vielmehr beteuert Elena: „Ich würde nie meine Tochter anschreien oder so etwas. Im Leben nicht! Meine Tochter ist mein ganzes Leben.“ Sie sei eben eine ehrliche Natur und wenn sie etwas störe, dann haut sie das auch einfach raus. „Einige kommen damit klar und andere nicht.“ Daher glaubt sie auch, dass es nach ihrem Aufenthalt im Dschungelcamp einige Hasskommentare geben wird. „Wenn ich rauskomme, werde ich mit Sicherheit Hate haben“, prophezeit sie.

Auch Toni Trips hat eine schwierige Vergangenheit hinter sich. Im Camp beichtet sie, dass sie früher jede Woche vermisst gemeldet wurde. Unterdessen erhebt ein Ex-Kandidat schwere Vorwürfe gegen das Dschungelcamp.

Rubriklistenbild: © TV NOW