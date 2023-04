Zukunft von „Das Supertalent“ im TV: RTL gibt Statement ab

Von: Anna Quasdorf

Nach dem umstrittenen Comeback von „Deutschland sucht den Superstar“ gibt RTL nun auch ein Statement zu „Das Supertalent“ ab.

Deutschland – Im vergangenen Sommer klang es noch so, als würde die nächste Staffel die letzte von „Deutschland sucht den Superstar“ bei dem Kölner TV-Sender RTL sein. Doch dann machte der Privatsender einen Rückzieher: Die Show wird auch 2024 eine Staffel bekommen. Wie es jetzt mit „Das Supertalent“ weitergehen wird, weiß RUHR24.

Weitere Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ mit Dieter Bohlen bestätigt

Die positive Resonanz der aktuellen Staffel mit Dieter Bohlen als Jurychef hat RTL und UFA Show & Factual dazu bewogen, weiterzumachen. Auch wenn die Quoten nicht mehr so hoch sind wie in früheren Jahren, stiegen sie in den vergangenen Wochen wieder deutlich an.

Während der laufenden Staffel sorgte Dieter Bohlen mit umstrittenen Aussagen für Aufsehen. Auch innerhalb der Jury kam es deswegen zu Streit. Dennoch blieben Konsequenzen für den 69-Jährigen aus. Nach der vorübergehenden Trennung von Bohlen und RTL haben sich die beiden nun wieder gefunden. Doch es scheint vorerst nur für „Deutschland sucht den Superstar“ ein Comeback bei RTL zu geben.

Nach Comeback von „Deutschland sucht den Superstar“: Wie geht es mit „Das Supertalent“ weiter?

Die Zukunft von „Das Supertalent" bleibt hingegen unklar. In den vergangenen Jahren füllte die Show die zweite Jahreshälfte bei RTL. Doch ohne Dieter Bohlen schwanden auch hier die Zuschauerzahlen und so wurde die Sendung schließlich in eine „kreative Pause" geschickt. Ein Comeback ist zumindest für dieses Jahr nicht geplant.

„Das Supertalent“ bei RTL wurde für das Jahr 2023 abgesetzt. Das soll auch erstmal so bleiben. © STAR-MEDIA/Imago

Wie ein RTL-Sprecher gegenüber DWDL bestätigte, sei ein Comeback „derzeit nicht geplant“. Stattdessen hat RTL eine ganze Reihe von Events und großen Familienshows auf dem Tisch, um die Samstagabend-Show-Lücke zu füllen. Es bleibt abzuwarten, ob die neuen Programmverantwortlichen von RTL die Bohlen-freie Zeit besser überbrücken werden als ihre Vorgänger.