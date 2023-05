Neben Dieter Bohlen: RTL gibt erstes Jury-Mitglied für DSDS bekannt

Von: Anna Quasdorf

Teilen

Eine DSDS-Jury zum Wohle von Dieter Bohlen? RTL gibt bekannt: Lediglich Pietro Lombardi wird in der kommenden Staffel dabei sein.

Deutschland – „Deutschland sucht den Superstar“ geht in die nächste Runde: Wie Chefjuror Dieter Bohlen in der ersten Liveshow verkündete, wird die Castingshow auch im kommenden Jahr fortgesetzt. RUHR24 weiß, wer schon fest in der Jury sitzen wird.

RTL kündigte weitere Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ in den Liveshows an

Mit der Verkündung in der Liveshow widersprach Dieter Bohlen allen Meldungen, dass die 20. Staffel die letzte sein würde. Natürlich wird auch Bohlen, der im vergangenen Jahr erstmals nicht zur Jury gehörte, wieder die Talente bewerten. Nun steht auch fest, dass Pietro Lombardi als Juror zu „DSDS“ zurückkehren wird (alle News zu Promis und TV bei RUHR24).

Der Sänger verdankt seine Karriere der Castingshow und Dieter Bohlen. Lombardi gewann vor zwölf Jahren die achte Staffel und war bereits in den Jahren 2019 und 2020 Teil der Jury. Nach zwei Jahren Pause kehrte er in diesem Jahr an der Seite von Bohlen, Leony und Katja Krasavice zurück.

Pietro Lombardi wird in der neuen Staffel wieder in der Jury von DSDS sitzen

Wer in der nächsten Staffel neben Bohlen und Lombardi in der Jury sitzen wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass die diesjährige Jury in dieser Zusammensetzung nicht wieder vor die Kamera treten wird. Krasavice hatte dies zuletzt gegenüber der Bild-Zeitung bestätigt und bezeichnete Bohlen als „einfach nur peinlich“. Vergangene Woche veröffentlichte die Rapperin zudem einen Disstrack, in dem sie das Jurypult von „Deutschland sucht die Superbitch“ mit einem Vorschlaghammer zerstört (alle TV-News bei RUHR24).

Pietro Lombardi kennt seine Rolle als „DSDS“-Juror schon – er hat nicht nur die Show gewonnen, sondern saß bereits drei Jahre in der Jury. © Henning Kaiser/dpa

„Deutschland sucht den Superstar“ gehört zu den erfolgreichsten Castingshows im deutschen Fernsehen. Seit 2002 läuft die Sendung auf RTL und hat zahlreiche erfolgreiche Musiker hervorgebracht, darunter Alexander Klaws, Mark Medlock und Pietro Lombardi. Doch in den letzten Jahren musste die Show auch immer wieder mit Kritik umgehen.