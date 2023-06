„DSDS hat mehr Aufmerksamkeit verdient“: Ramon Roselly entsetzt über negative Reaktionen zur neuen Staffel

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Nach der TV-Rückkehr von Dieter Bohlen und der Verkündung einer neuen DSDS-Staffel waren nicht alle Reaktionen positiv. Das kann Schlagerstar und DSDS-Gewinner Ramon Roselly nicht verstehen.

Mörbisch – DSDS bekommt überraschend eine weitere Staffel. Viele sehen das kritisch, besonders nach dem berüchtigten „Durchnudeln“-Eklat von Dieter Bohlen Anfang des Jahres. Andere freuen sich einfach, dass ihre Lieblingscastingshow wieder zurück ins TV kommt. Wie sieht DSDS-Gewinner und Schlager-Star Ramon Roselly (29) die Sache? Das hat er uns im exklusiven IPPEN.MEDIA-Interview verraten.

Dieter Bohlen verkündet: DSDS bekommt eine neue Staffel – Reaktionen geteilt

Es ist wohl DIE TV-Sensation des Jahres: RTL hatte eigentlich angekündigt, nach der Jubiläumsstaffel von DSDS den Stecker zu ziehen, hat es sich aber scheinbar dann doch anders überlegt. Denn in der ersten Liveshow verkündigte Dieter Bohlen höchstpersönlich, dass es eine 21. Staffel geben wird. Die Reaktionen darauf sind geteilt.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Viele finden, dass das Format nach 20 Jahren auserzählt ist – nicht zuletzt auch wegen Dieter Bohlen. Denn nach einem Altherren-Kommentar über das Liebesleben von DSDS-Kandidatin Jill Lange tobte ein öffentlicher Machtkampf zwischen dem Poptitan und Jury-Kollegin Katja Krasavice. Auch viele Zuschauer waren der Meinung, dass Dieter Bohlen und seine veralteten Ansichten nicht mehr ins TV gehören und straften den Sender mit eiserner Verweigerung. Zwar waren die Quoten immer noch gut, aber ein Abwärtstrend war deutlich zu sehen.

Auf der anderen Seite hat Dieter Bohlen – und das muss man ihm lassen – viele, viele treue Fans, die es feiern, dass DSDS eine weitere Staffel bekommt. Schlagerstar und DSDS-Gewinner Ramon Roselly hat uns im exklusiven IPPEN.MEDIA-Interview erzählt, wo er in dieser Diskussion steht.

Pleite, Zahnpasta-Werbung und Knast: So ging es für die DSDS-Gewinner nach der Show weiter Während die Teilnehmer bei DSDS auf den großen Durchbruch hoffen, scheitert die Karriere vieler Gewinner bereits kurz nach der Zeit in der Castingshow. Das wurde aus den DSDS-Stars.

„DSDS hat mehr Aufmerksamkeit verdient“: Ramon Roselly entsetzt über negative Reaktionen zur neuen Staffel

„Ich freue mich total“, verrät Ramon Roselly. „Ich bin großer DSDS-Fan, freu mich das der Dieter wieder da ist“. Er freue sich auf eine schöne Show und ist gespannt, was in der neuen Staffel auf Fans und TV-Zuschauer zukommt. „Ich persönlich finde, dass DSDS mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Weils einfach so schön ist, gerade die Live-Shows“, so der Schlagersänger. Er war in den letzten beiden Staffel live vor Ort und kann von der Atmosphäre dort nur schwärmen: „Das ist schon wirklich grandios. Es lohnt sich, das anzuschauen“.

Nach der TV-Rückkehr von Dieter Bohlen und der Verkündung einer neuen DSDS-Staffel waren nicht alle Reaktionen positiv. Das kann Schlagerstar und DSDS-Gewinner Ramon Roselly nicht verstehen. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Harald Deubert

Apropos Ramon Roselly: Der Schlagerstar hat vor seinem Auftritt bei der „Starnacht am Neusiedler See“ mit IPPEN.MEDIA außerdem noch über sein peinlichstes Bühnenerlebnis gesprochen: Ramon Roselly ist bei einem Konzert die Hose gerissen. Verwendete Quellen: Ramon Roselly Interview mit IPPEN.MEDIA im Rahmen der „Starnacht am Neusiedler See“