DSDS-Recall eskaliert: Chiara D’Amico wütet Backstage

Chiara D’Amico ist Kandidatin bei DSDS 2020. Sie ist zwar in Offenbach geboren, hat aber italienisches Blut und ein feuriges Temperament. Das zeigt sie auch bei einem Schrei-Match mit einer Konkurrentin.

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) auf RTL liegen die Nerven der Kandidaten oft blank. Ein Streit von Chiara D’Amico aus Offenbach eskalierte völlig.

Offenbach - Chiara D’Amico ist in Offenbach geboren, hat aber italienische Wurzeln – und das südländische Temperament scheint die DSDS-Kandidatin in sich zu tragen. Denn im Recall-Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ sorgte sie für den ersten Eklat vor laufenden Kameras. Unbemerkt von Dieter Bohlen und dem Rest der Jury, aber vor den Augen der anderen Kandidaten. Eine befürchtete sogar eine Prügelei. Der Grund dafür war eine Jacke.

Bei DSDS 2020 (RTL) bahnt sich ein großer Streit zwischen Chiara D’Amico und Lorna an

Aber der Reihe nach. Die Vorbereitungen für das große Recall-Finale von DSDS (RTL) laufen auf Hochtouren. Bald werden die Kandidaten vor der Jury mit Dieter Bohlen performen müssen. Da plötzlich stößt die in Offenbach geborenen Chiara D’Amico ein entsetztes „Oh mein Gott“ aus. Der Grund: Ihre weiße Jacke ist von den heißen Glühbrinen des Schminkspiegels völlig demoliert worden. Große Brandlöcher sind auf dem Rücken zu sehen.

Und die Kandidatin von „Deutschland sucht den Superstar“ weiß sofort wie es dazu kam. „Wem gehört die Sch***-Tasche?“, fragt Chiara D’Amico wütend in die Runde. Denn die, so ihre Theorie, hat ihre Jacke an die Glühbirnen gedrückt. Schnell ist die Besitzerin der Tasche ausfindig gemacht. Es ist die blonde DSDS-Kandidatin Lorna Hysa.

DSDS 2020 (RTL) Schrei-Match bei Deutschland sucht den Superstar vor laufenden RTL-Kameras

„Komm mal mit, bitte“, fordert Chiara D’Amico die Blondine auf. Die ist sich keiner Schuld bewusst und beschuldigt die aus Offenbach stammende Chiara D’Amico die Schuld immer bei anderen zu suchen. Das bringt die DSDS-Kanidatin richtig in Rage. Sie fängt an ihre Kontrahentin anzuschreien. Die gibt Contra: „Das ist nicht meine Schuld, wenn du so unitelligent bist“, schreit die blonde Lorna.

Nach einem längeren Schrei-Match der beiden Kandidatinnen von „Deutschland sucht den Superstar“ reicht es Chiara D’Amico: „Geh performen, tschüss“, schreit sie ihre Kontrahentin an. Eine andere Kandidatin fürchtet bereits eine Prügelei.

„Dein Job, von Anfang an, auch letztes Jahr war Streit (...) du sagst doch die ganze Zeit, du bist die schlechteste Sängerin, das ist wahr“, faucht Lorna. Denn Chiara D‘Amico hat bereits letztes Jahr bei „Deutschland sucht den Superstar“ vor Dieter Bohlen gestanden, kam aber nur bis zum Recall. Der Schlag saß, vor Wut hat Chiara D’Amico Tränen in den Augen. „Ich verbrauche meine Zeit nicht mit dir“, schimpft Chiara D’Amico und verlässt den Backstage von DSDS 2020 (RTL).

DSDS 2020 (RTL): Chiara D’Amico überzeugt Dieter Bohlen und den Rest der Jury

Als unintelligent und schlechte Sängerin betitelt zu werden, zerrte sicherlich an den Nerven von Chiara D’Amico. Die aus Offenbach stammende 18-Jährige ist sichtlich verletzt. Doch die Show muss weitergehen. Bereits in der Vorrunde war es knapp und Dieter Bohlen schockte Chiara D’Amico ganz schön. Doch diesmal überzeugte die 18-Jährige die Jury direkt mit ihrem Können – Und kam weiter.

Anders übrigens als ihre Feindin Lorna, sie schaffte es nicht unter die besten sieben und kommt nicht in die Live-Show von DSDS 2020 (RTL). Wie es mit Chiara D’Amico weitergeht, kann man jeden Samstag ab 20.15 Uhr bei „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL mitverfolgen. Zum Nachschauen gib es die Folgen auf TVNOW.