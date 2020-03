Sarah Lombardi: Liebe offiziell! Ihr Fußballer postet süße Worte - Sie singt „es ist vorbei“

Sarah Lombardi soll den Fußballer Julian Büscher daten. Nun scheinen sich die Hinweise auf eine Beziehung zu verdichten, Fans spekulieren über einen Instagram-Beitrag. Ein Detail scheint den Liebes-Hammer zu verraten.

Sarah Lombardi soll frisch verliebt sein.

soll frisch verliebt sein. Bei ihrem Neuen soll es sich um Julian Büscher handeln.

handeln. Der Fußball-Profi hat den Liebes-Hammer offenbar durch einen Instagram-Post verraten.

Update vom 30. März 2020: Julian Büscher und Sarah Lombardi sind sich offenbar einig. Konsequent spricht keiner der beiden direkt über die anhaltenden Liebes-Gerüchte zu ihnen. Im Februar küssten sie sich bei einem Fußballspiel, seitdem heizen eher subtilere Botschaften die Gerüchteküche an.

Sarah Lombardi und Julian Büscher ein Paar? “Du gibst dem Ganzen wieder einen Sinn“

Wieder einmal sah man Sarah und Julian gemeinsam auf Instagram. Der Fußballer postete in seiner Story, wie sie Hand in Hand auf Inline-Skates unterwegs waren. Sie sehen glücklich miteinander aus und Julian verheimlicht auch nicht, wie wichtig Sarah offenbar mittlerweile für ihn ist. „Du gibst dem Ganzen wieder einen Sinn“, ist unter dem Tag zum Profil der Sängerin zu lesen.

Sarah Lombardi singt „Geile Zeit“ von Juli: Im Song geht es um das Ende einer Beziehung

Sarah Lombardi ist natürlich ebenfalls im Netz aktiv und alles andere als auf den Mund gefallen. In letzter Zeit verzückt sie ihre Follower immer wieder mit kurzen Gesangsvideos. Im neuesten Clip performt sie eine Passage aus dem Juli-Hit „Geile Zeit“:

„Ja ich weiß, es war `ne geile Zeit,

uns war kein Weg zu weit, du fehlst hier,

Ja, ich weiß, es war `ne geile Zeit,

hey, es tut mir leid, es ist vorbei,

es ist vorbei.“

Wieso sich die 27-Jährige für diesen Song entschieden hat, dürfte ihr Geheimnis bleiben. In den Kommentaren sind sich zumindest ihre Fans einig: Sarah hat eine Hammer-Stimme. Nur einer fragt: „Ist das an deinen Ex-Freund oder an Pietro?“

Sarah Lombardi frisch verliebt? Ein Detail auf Instagram-Foto scheint den Liebes-Hammer zu verraten

Update vom 10. März 2020: Ein Bild, das Fußballer Julian Büscher vergangene Woche auf Instagram* gepostet hatte, heizte die Gerüchteküche in Sachen Liebesbeziehung an. Die Fans waren sich sicher, dass es sich bei der dunkelhaarigen Frau, die auf seinem Handy-Bildschirm zu erkennen war, um Sarah Lombardi handeln müsse. Ein Detail bei dem Post des 26-Jährigen könnte nun ein weiterer Hinweis darauf sein. Denn Büscher postete das Emoji eines kleinen Äffchens als Kommentar zu seinem Foto - und das hat offensichtlich eine ganz bestimmte Bedeutung. Wie RTL wissen will, bedeutet das Äffchen-Emoji, dass er offenbar an Sarah denkt. Schon in früheren Instagram-Posts war das Äffchen versteckt. Und auch Sarah hatte es in ihrer Instagram-Story am Montag zu einem Schnappschuss einer Mango-Bowl gepostet.

Sarah Lombardi frisch verliebt? Instagram-Bild heizt Gerüchteküche an - „So schön!“

Update vom 6. März 2020: Über eine neue Liebe von Sängerin Sarah Lombardi wurde schon eine ganze Zeit lang spekuliert. Nachdem sie Fußballer Julian Büscher nach einem Spiel seines TuS Haltern geküsst hatte (wir berichteten), konnte die Liebe eigentlich als offiziell angesehen werden. Eine offizielle Bestätigung gab es bislang allerdings immer noch nicht.

Doch ein Großteil der Fans von Sarah Lombardi scheinen sich nun sicher zu sein: Am 15. Dezember 2019 soll das Paar zusammengekommen sein. Verrät ein Instagram-Posting von Julian Büscher das Paar?

Sarah Lombardi und Julian Büscher: Verrät Instagram-Post das Paar?

Das neueste Posting zieht doch scheinbar einige Fans auf die Instagram-Seite des Fußballers. Hat er dort ein Bild von Sarah Lombardi gepostet? Einige Follower scheinen sich sicher zu sein: „Das ist doch Sarah, oder?“

In dem Posting ist zunächst nur der Fußballer selbst zu erkennen. In seiner Hand hält er ein Handy, welches er schräg hält, sodass man einen Blick darauf werfen kann. Blickt man genau hin, dann ist dort eine dunkelhaarige Frau zu erkennen.

Für einige Fans und Follower ist die Sache deshalb klar: Bei der Frau handelt es sich natürlich, wie einige meinen, um Sarah Lombardi. Eine Followerin gerät sogar schon ins Schwärmen und schreibt: „So schön! Ich wünsche den beiden alles Gute!“

Julian Büscher selbst heizt die Gerüchte mit seinem Kommentar unter dem Bild auch noch an. Dort schreibt er zwar nur das Datum: „15/12/19“. Doch für Sarahs Follower ist auch das ein klares Zeichen: die Liebe zwischen den beiden entstand an diesem Tag. Ob Sarah und Julian das noch offiziell bestätigen, bleibt wohl noch abzuwarten.

Sarah Lombardi neu verliebt? Hinweise verdichten sich

Update vom 1. März 2020: Die Liebe zwischen Sarah Lombardi und dem Fußballer Julian Büscher kann eigentlich als offiziell betrachtet werden. Die beiden küssten sich nach einem Spiel seines TuS Haltern am See, wo Sarah Zuschauerin war, erstmals in der Öffentlichkeit. Doch noch immer warten Fans auf die Bestätigung.

Auch Bilder in der Instagram-Story der früheren DSDS-Kandidatin lassen keine Zweifel. Kürzlich postete sie ein Bild, das sie mit Söhnchen Alessio im Bett zeigt. Dabei trägt Lombardi ein Trikot. Als Text schrieb sie nur „Guten Morgen“. Ist das ein Hinweis, dass sie sogar im Trikot schläft? Es wäre ein klarer Liebesbeweis an Büscher.

Sarah Lombardi schläft im Trikot ihres Freundes

Nur was für ein Trikot es ist, wirft Fragen auf. Es ist ein schwarzes und Büscher spielt bekanntlich für Haltern, die in schwarzen Trikots auflaufen. Doch Sarahs Leibchen ist keines von Haltern, sondern vom kanadischen Klub Cavalry FC. Dort spielte Büscher vor seiner Haltern-Zeit knapp ein Jahr.

+ Sarah Lombardi im Trikot.

Hat Lombardi, von der pikante alte Bilder auftauchten, gar kein Haltern-Trikot? Warum posiert sie in einem alten Trikot? Haben sich die beiden womöglich in Kanada kennengelernt und Sarah schwelgt in positiven Erinnerungen? Es darf fleißig spekuliert werden. Die Fotos sind inzwischen wieder offline.

Sarah Lombardi guckt im Stadion Fußballer-Freund zu - Fiese Trikot-Panne

Update vom 23. Februar 2020: Die neue Liebe von Sarah Lombardi ist immer noch nicht offiziell bestätigt. Doch große Zweifel gibt es nicht mehr: Sie wurde kürzlich schließlich schon beim Knutschen fotografiert (siehe unten). Julian Büscher ist der Glückliche, Fußballer beim TuS Haltern. Der hatte unlängst wieder ein Spiel mit seinem Klub, bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln im Franz-Kremer-Stadion. Es war erst seine zweite Partie für den neuen Klub. Diese endete 1:1.

Wie der Express berichtet, war Sarah Lombardi gemeinsam mit Söhnchen Alessio im Stadion. Das Blatt zeigt auch ein Foto. Darauf sind Sarah Lombardi und Julian Büscher am Rande des Spiels gemeinsam zu sehen.

Kurios: Julian Büscher hat bei seinem neuen Klub noch kein eigenes Trikot. Dabei spielt er doch schon seit gut drei Wochen für Haltern. Das Leibchen eines anderen Spielers musste mit seinem Namen beklebt werden. Eine unangenehme Panne für den TuS Haltern, schließlich sind doch derzeit aufgrund seiner Promi-Freundin viele Extra-Augen auf den Neuzugang gerichtet.

Einen Spielbericht zum 1:1 finden Sie hier bei 24vest.de*

Sarah Lombardi: Neuer Fußballer-Freund - Bilder zeigen alles

Update vom 17. Februar 2020: Der TuS Haltern war bislang wohl höchstens wegen Christoph Metzelder im Fokus der Bild-Zeitung. Die Gerüchte um Sarah Lombardi und Fußballer Julian Büscher zogen jetzt die Fotografen zu einem Spiel des Oberligisten.

Sarah Lombardi liebt einen Fußballer: Sieges-Küsse am Seitenrand

Und siehe da: Die 27-Jährige stand tatsächlich am Seitenrand und sorgte für handfeste Liebesbeweise. Das verliebte Grinsen, das sie nicht aus dem Gesicht zu bekommen scheint, ist dabei noch der kleinste Beleg. Nach dem 3:0-Sieg über Homberg wurde Julian mit innigen Küssen beglückwünscht.

Die Bild-Fotos (Artikel hinter Bezahlschranke) lassen also eigentlich keine Fragen offen. Trotzdem möchte Sarah nicht mit der Presse sprechen.

Pietro Lombardi freut sich für Sarah: Wenn Alessio involviert wird, ist er aber hellhörig

Ex-Mann Pietro stand der Bild für einen O-Ton dagegen zur Verfügung. „Ist doch schön für Sarah!“, freut er sich zwar, will aber doch lieber nicht allzu viel darüber wissen: „Ansonsten juckt mich die Beziehung nicht.“ Frei nach dem Motto „Hauptsache Alessio geht‘s gut“ räumt er ein: „Nur, wenn mein Sohn eine Rolle dabei spielt.“ Aktuell steht für ihn ohnehin etwas anderes im Fokus. Er sitzt mit Dieter Bohlen in der Jury von DSDS 2020 (RTL)*.

Sarah Lombardi: Liebes-Hit! Sie soll mit Fußball-Profi zusammen sein - er wechselte erst nach Deutschland

Update vom 3. Februar 2020: Bei den Fans von Julian Büscher hat Sarah Lombardi offenbar nicht den besten Ruf. Mehrere Anhänger schießen unter seinem Instagram-Foto mit dem neuen Trikot gegen die Sängerin. „Hey du bist viel zu klug für eine Sarah Lombardi. Die wird nur deinen Namen in den Dreck ziehen“, heißt es da. Und: „Julian tue dir das nicht an mit der Lombardi“. Nicht sehr nett - schließlich sollte man den beiden doch ihr Glück gönnen, wenn sie wirklich zusammen sind.

Sarah Lombardi frisch verliebt? Ein Fußball-Star soll ihr Neuer sein - er wechselte gerade nach Deutschland

Unser Artikel vom 2. Februar 2020: Haltern am See - Liebes-Hammer bei Sarah Lombardi (27)! Die einstige DSDS-Zweite, die mit Pietro Lombardi einen gemeinsamen Sohn hat, soll wieder Schmetterlinge im Bauch haben. Diesmal ist es kein Geringerer als ein Fußball-Star. Sein Name: Julian Büscher.

Der Name des 26-Jährigen dürfte nur absoluten Fußball-Experten etwas sagen. Aber: Er soll während seiner Zeit beim US-Klub D.C. United stattliche 94.700 Dollar verdient haben, nagt also sicher nicht am Hungertuch. Zuletzt spielte er in Calgary in Kanada. Und: Er hat frisch bei einem neuen Verein unterschrieben. Inzwischen backt Julian Büscher beruflich kleinere Brötchen: TuS Haltern am See heißt der neue Arbeitgeber. Der Regionalligist sieht den Deal als Kracher-Transfer: „Paukenschlag zum Deadline-Day in der Regionalliga-West: TuS Haltern am See verpflichtet den gebürtigen Dülmener und Ex-MSL-Spieler von Washington D.C. und L.A. Galaxy sowie heutigen Profispieler des kanadischen Premier-League-Clubs Calvary FC aus Calgary/Kanada“, heißt es laut Halterner Zeitung in der Pressemitteilung.

Sarah Lombardi und Julian Büscher ein Paar?

Auch die neue Bekanntheit des Julian Büscher könnte ein paar Extra-Zuschauer bringen. Die Beziehung mit Sarah Lombardi wurde zunächst nicht offiziell bestätigt. Laut Bild (Bezahlinhalt) war er aber mit der Sängerin in Ägypten, und die beiden wurden auch gemeinsam in Köln gesichtet. Beide wollten sich auf Anfrage der Zeitung nicht äußern.

Sarah Lombardi wurde einst durch DSDS bekannt

Sarah Lombardi wurde einst durch DSDS bekannt, wo sie sich auch hüllenlos zeigte. Dort lernte sie - die damals noch Sarah Engels hieß - auch ihren späteren Mann kennen. Gemeinsam bekamen sie den Sohn Alessio. Das Liebes-Aus beschäftigte über viele Wochen die Medien. Jetzt könnte Sarah Lombardi ein neues Glück gefunden haben.

Sarahs Ex-Freund Roberto Ostuni spricht inzwischen über das Liebesaus. Auf Instagram habe er vom Ende der Beziehung erfahren.

