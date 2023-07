DSDS-Star Juliette Schoppmann wurde die Gebärmutter entfernt

Von: Melanie Habeck

Anfang 2023 heiratete Juliette Schoppmann ihre Partnerin Tahnee Schaffarczyk. Doch nun wird ihr privates Glück getrübt, denn die DSDS-Zweitplatzierte von 2002 musste sich einer Operation unterziehen.

Köln – 2002 wurde Juliette Schoppmann (43) durch ihre Teilnahme an der ersten DSDS-Staffel bekannt. Zwar musste sie sich im Finale Alexander Klaws (39) geschlagen geben, trotzdem gehört die Sängerin in der Rolle des Vocal-Coaches nach wie vor zur Familie der RTL-Castingshow. Darüber hinaus nimmt sie mit ihrer Ehefrau Tahnee Schaffarczyk (31) regelmäßig einen Podcast auf – und schneidet in der neuesten Folge nun ein äußert privates Thema an.

Wegen Endometriose: Juliette Schoppmann ließ sich die Gebärmutter entfernen

In ihrem Podcast „Fühl Vergnügen“ erklärt Juliette Schoppmann, dass sie sich vor einer Woche einer Operation unterziehen musste. „Da wurde mir die Gebärmutter entfernt und deswegen ist mein Lachen gedämpft, weil es noch wehtut“, berichtet die 43-Jährige. Grund für den Eingriff sei ihre Endometriose-Erkrankung gewesen. Dabei handelt es sich um eine krankhafte Wucherung der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle, die auch auf andere Organe springen kann. Betroffene Frauen leiden dadurch oft unter starken Schmerzen.

Juliette Schoppmann verrät in ihrem Podcast „Fühl Vergnügen“, dass sie sich die Gebärmutter operativ entfernen ließ. Grund für den Eingriff war ihre Endometriose-Erkrankung. © RTL & dpa / Henning Kaiser

Juliette Schoppmann erläutert im Podcast auch, warum zahlreiche Betroffene unbehandelt bleiben. „Es ist wahnsinnig nervig, weil das eine Krankheit ist, die unheilbar ist. Sie ist ziemlich tricky, weil man sie nicht unbedingt über Ultraschall erkennt und sie mit vielen verschiedenen Symptomen kommen kann.“ Daher sei es ihr auch wichtig, öffentlich über das Thema zu sprechen. „Es gehört einfach zum Leben mit dazu und ist nichts Schlimmes“, stellt die Sängerin klar.

Zuletzt geriet der DSDS-Star wegen seines Auftritts im „Kölner Treff“ in die Schlagzeilen: Das 14-minütige Gespräch mit Juliette Schoppmann und Tahnee wurde aus der Mediathek entfernt. Verwendete Quellen: Podcast „Fühl Vergnügen“ – Folge 10