Jan Marten singt Peter-Wackel-Song

DSDS-Superstar Jan Marten spricht im extratipp.com Interview über Dieter Bohlen und Ballermann-Musik

Jan Marten am Ballermann? Der DSDS-Superstar packt im exklusiven extratipp.com Interview über seine Zukunftspläne aus.

Berlin - Jan Marten ist frisch gebackener DSDS*-Superstar 2021 - obwohl: So möchte er sich gar nicht mal nennen. Authentisch, ehrlich und humorvoll verrät der norddeutsche Sänger in einem extratipp.com-Interview, was sich hinter den Kulissen von DSDS 2021 abspielte. Dabei packt er nicht nur über Dieter Bohlen* und Maite Kelly*, sondern auch über seine Meinung zum Ballermann aus.

