Tränen, Panik, Durchfall: So viel Angst hatte Daniela Katzenberger vor ihrem Schlagerbooom-Auftritt wirklich

Man sollte meinen, Daniela Katzenberger wäre öffentliche Auftritte gewohnt. Doch vor dem Auftritt von Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ ging es ihr gar nicht gut.

Kitzbühel – Die Gesangskarriere von Daniela Katzenberger (36) gestaltet sich schwierig, wie in ihrer Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ zu sehen ist. Bei einem Auftritt beim „Schlagerbooom“ von Florian Silbereisen (41) plagte die Katze Lampenfieber aus der Hölle.

„Es kommt wieder aus allen Löchern“: Daniela Katzenberger vor Silbereisen-Show in Panik

Bei dem TV-Event von Florian Silbereisen, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, sollte Katzenberger ihre neue Single „So bin ich und so bleib ich“ vorstellen. Bereits vor der ersten Probe gestand sie ihrem Mann Lucas Cordalis (55) allerdings ihre große Angst vor dem großen Auftritt: „Ich kotze alles voll.“ Mehrmals habe sie an eine Absage gedacht, heißt es in der Sendung. Letztendlich fuhr Katzenberger aber doch nach Österreich.

Als sie in Kitzbühel ihren Produzenten Christian Geller (48) vor dem Stadion traf, kündigte Katzenberger an: „Ich bin so aufgeregt. Ich hab Durchfall.“ Ihre Tage habe sie auch noch, so die geplagte Katze weiter: „Es kommt wieder aus allen Löchern.“ Als dem Reality-Star in der Garderobe mitgeteilt wurde, dass das Publikum aus 6.000 Leuten vor Ort besteht und etwa sechs Millionen weiteren vor dem Fernseher, wurde es nicht besser. Katzenberger: „Das ist mehr als Respekt, das ist Angst.“

Die Unsicherheit hätte sie früher sogar dazu gebracht, die Schule zu schwänzen, wenn sie ein Referat hätte halten müssen, erklärt der Reality-Star weiter. „Wenn 30 Schulkinder schon dafür sorgen können, dass du Schule schwänzt vor Durchfall und Aufregung – jetzt frag mich mal, wie es mir geht, wenn ich vor 6.000 Menschen singen soll und für sechs Millionen vor dem Fernseher.“

Daniela Katzenberger bei Florian Silbereisens „Schlagerboom“: Ein Klopf-Therapeut sollte helfen

In der Sendung trat Katzenberger neben Größen wie Anastacia (54), den No Angels oder Howard Carpendale (77) auf. Ihr Name klinge daneben wie ein „Fail“, so die Katze. Um der Nervosität Herrin zu werden, hatte sie sich im Vorfeld sogar in die Hände eines „Klopf-Therapeuten“ begeben. Dieser brachte ihr bei, auf bestimmten Punkten unter dem Schlüsselbein die Aufregung „wegzuklopfen“ und bei sich zu bleiben. Einen Tag vor dem Auftritt schien das aber nicht mehr zu helfen: „Ich klopfe mir heute noch die Brüste flach“, verzweifelte Katzenberger.

Wie Zuschauer des „Schlagerboooms“ wissen, ging der Auftritt am 1. Juli letztendlich ohne größere Patzer über die Bühne. Auch sahen anstatt der befürchteten sechs Millionen Menschen „nur“ etwa vier Millionen zu. Wie Katzenberger den Auftritt erlebte, zeigt in ihrer Sendung mittwochs auf RTLZWEI oder schon vorher auf RTL+. Doch der Auftritt von Daniela Katzenberger fiel bei den Schlagerbooom-Zuschauern gnadenlos durch. Verwendete Quellen: RTL+