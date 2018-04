Echo 2018: Erster Gewinner steht schon fest - Ein Mega-Star gleich viermal nominiert

Helene Fischer, Peter Maffay, Milky Chance - die Namen der Nominierten beim Echo 2018 sind nicht von schlechten Eltern. Insgesamt 90 Nominierungen in 18 Kategorien sind schon bekannt gemacht worden - ein Star ist gleich viermal vertreten.

München/Berlin - Am 12. April ist es wieder so weit: In der Messe Berlin werden die Echos verliehen. Seit Donnerstag (8. März) können 550 Jury-Mitglieder über die Nominierten abstimmen. Dabei haben sie die Qual der Wahl, denn kaum ein Nominierter hätte den Preis nicht verdient. Zwar gibt es einige Preise zu vergeben, aber schon die Liste der Nominierten kann sich sehen lassen.

Helene Fischer hat Nominierungen in zwei Kategorien erhalten (Schlager und Album des Jahres), während es der Brite Ed Sheeran gleich viermal auf die Liste geschafft hat. Luis Fonsi, der Verantwortliche hinter dem Dauerbrenner des Sommers 2017 „Despacito“ ist für seinen Ohrwurm auch zweimal nominiert - in internationalen Kategorien.

Er und viele andere Stars haben ihrer Freude über die Nominierungen für den Echo 2018 schon via Twitter Ausdruck verliehen. Eine ungläubige Maite Kelly etwa schrieb „Stimmt das wirklich?“ über die Nominierung ihres Albums „Sieben Leben für Dich“. Ihr Bruder Paddy Kelly ist in der Kategorie Künstler International ebenfalls nominiert. Auch als Kelly Family sind die beiden noch zweimal zusätzlich für das Comeback-Album „We Got Love“ nominiert.

+ Gleich viermal nominiert: der britische Sänger Ed Sheeran © dpa / Jens Kalaene

Doch auch weniger lang bekannte Interpreten aus dem Show-Geschäft werden dabei sein. Die Social-Media-Lieblinge und Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, die unter dem Band-Namen „Die Lochis“ firmieren, sind ebenso eingeladen wie Felix Jaehn, der Dance-DJ, der kürzlich Schlagzeilen mit seiner sexuellen Orientierung machte.

Bei der Gala im April werden aber nicht nur Preise verliehen: Auch Live-Auftritte von Depeche Mode, Imagine Dragons und Taylor Swift sollen geboten sein. Alle drei sind mit ihren Alben ebenfalls für eine der begehrten Echo-Trophäen nominiert. Der Höhepunkt der Show soll übrigens der Auftritt von Musik-Star Kylie Minogue werden, die extra aus Australien nach Berlin kommen wird. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Shawn Mendes („Stitches“) zusammen mit der deutschen Popmusikerin Alice Merton („No Roots“) auftreten wird.

Echo 2018: Erster Preisträger steht schon fest

Der erste Echo-Preisträger steht schon vor der Show am Donnerstag fest. Klaus Voormann wird mit dem Echo für sein Lebenswerk ausgezeichnet. „Klaus Voormann ist ein eher stiller Weltstar“, so Dr. Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender, Chairman & CEO des Bundesverbandes Musikindustrie (BMVI) in einer Pressemitteilung. „Seine Beiträge zur Rockgeschichte sind aber umso beeindruckender. Als Bassist und Produzent schuf er die Grundlage für zahllose Hits, mit seinen Plattencovern setzte er die Musik von so unterschiedlichen Acts wie die Bee Gees, Wet Wet Wet, Fools Garden, Liam Gallagher und natürlich die Beatles ins Bild. Seine unglaubliche Bandbreite und die Fähigkeit immer wieder Meilensteine zu schaffen, machen Leben und Werk von Klaus Voormann bis heute aus. Er ist zweifellos ein Künstler von Weltrang und wir sind stolz darauf, ihn mit dem Echo für sein Lebenswerk ehren zu dürfen.“

Echo 2018: Wer moderiert?

Es ist vielleicht die größte Neuigkeit der diesjährigen Verleihung: Zum ersten Mal wird es kein Moderatoren-Duo geben. Beim ECHO gilt nämlich auch dieses Jahr das Motto „von Musikern für Musiker“, deswegen werden verschiedene Künstler durch die Verleihung führen und ihre Musikerkollegen auszeichnen. Zu den Presentern gehören Die Lochis, The BossHoss, Judith Holofernes, Rea Garvey, Mark Foster sowie Poetry-Slammerin Julia Engelmann.

Im Folgenden haben wir für Sie die 18 Kategorien mit den insgesamt 90 Nominierungen aufgelistet. Außerdem haben wir für Sie zusammengefasst, wie Sie den Echo 2018 live im TV und im Live-Stream sehen können.

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Album des Jahres“

Helene Fischer setzt ihren bemerkenswerten Erfolgskurs auch 2018 fort. Die Kelly Family gibt es erst seit letztem Jahr wieder. Trotzdem sind die Kellys schon vertreten.

Künstler Album Helene Fischer Helene Fischer The Kelly Family We Got Love Kollegah & Farid Bang Jung Brutal Gutaussehend 3 Ed Sheeran Divide Die Toten Hosen Laune der Natur

+ Schon 2016 räumte Helene Fischer beim Echo ab. Auch dieses Jahr ist sie nominiert. © dpa / Jens Kalaene

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Hit des Jahres“

Ed Sheeran hat als einziger eine Gewinnchance von 40% in der Kategorie „Hit des Jahres“ - gleich zwei seiner Hits sind nominiert. Aber Despacito war der Hit des letzten Sommers.

Künstler Hit Bausa Was Du Liebe Nennst Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee Despacito Imagine Dragons Thunder Ed Sheeran Perfect Ed Sheeran Shape Of You

Germany!!! I’m super happy to receive these 3 nominations at the ECHO Awards. Danke an meine… https://t.co/vweCMxxplh — Luis Fonsi (@LuisFonsi) 8. März 2018

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Künstler Pop National“

Wincent Weiss ist ganz aus dem Häuschen, wie er auch auf Twitter mitteilte: er flippe schier aus, denn für sein Album „Irgendwas Gegen Die Stille“ ist er in der Kategorie „Künstler Pop National“ nominiert.

2 Echo Nominierungen. Ich flipp einfach völlig aus :D — Wincent Weiss (@Wincent_Weiss) 8. März 2018

Künstler Album Mark Forster Tape Peter Maffay MTV Unplugged Johannes Oerding Kreise Adel Tawil So Schön Anders Wincent Weiss Irgendwas Gegen Die Stille

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Künstlerin Pop National“

Yvonne Catterfeld veröffentlichte ihr siebtes Studioalbum „Guten Morgen Freiheit“ im März 2017. Ein Jahr später ist sie damit für einen Echo in der Kategorie „Künstlerin Pop National“ nominiert.

+ Mit ihrem Album Guten Morgen Freiheit nominiert: Yvonne Catterfeld © dpa / Britta Pedersen Künstlerin Album Yvonne Catterfeld Guten Morgen Freiheit Julia Engelmann Poesiealbum Lina Ego Alice Merton No Roots Kerstin Ott Herzbewohner



Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Band Pop National“

Die Lochis sind aus der Generation Social Media, aber auch ältere Semester sind noch in der Kategorie „Band Pop National“ vertreten. So etwa die Söhne Mannheims mit ihrem Album „MannHeim“.

Band Album Deine Freunde Keine Märchen Die Lochis #Zwilling Milky Chance Blossom Radio Doria 2 Seiten Söhne Mannheims MannHeim

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Schlager“

Ein Kampf der Gigantinnen: Helene Fischer und Andrea Berg sind in der Kategorie „Schlager“ nominiert. Beide haben enormen Fan-Gemeinden in der Schlager-Szene. Maite Kelly freut sich auf Twitter über so hochkarätige Nominierte.

Künstler(in) Album Andrea Berg 25 Jahre Abenteuer Leben Fantasy Bonnie & Clyde Helene Fischer Helene Fischer Maite Kelly Sieben Leben Für Dich Ben Zucker Na Und

Stimmt das wirklich? Ich glaube das ja nicht - zum zweiten Mal eine Echo-Nominierung für mein Album "Sieben Leben für dich"??? Das ist doch verrückt! Und dann auch noch mit so tollen Kollegen am Start - Glückwunsch auch an Euch alle: Andrea Berg, Fantasy, Helene Fischer und … pic.twitter.com/Mi49WqElnj — Maite Kelly (@maite_kelly) 8. März 2018

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Volkstümliche Musik“

Auch die Kastelruther Spatzen und die Amigos gibt es noch. Doch in der Kategorie „Volkstümliche Musik“ tümmelt sich jetzt auch frische Konkurrenz. Kasalla kommt aus Köln, und Voxxclub aus München.

Künstler Album Amigos Zauberland Kasalla Mer Sin Eins Kastelruther Spatzen Die Tränen Der Dolomiten Santiano Im Auge Des Sturms Voxxclub Donnawedda

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Hip-Hop/Urban National“

Nein, nicht Spongebob Schwammkopf! In der Kategorie „Hip-Hop/Urban National“ ist unter anderem der Rapper Spongebozz für einen Echo nominiert, der sein Auftreten an die beliebte Zeichentrickfigur angelehnt hat.

Künstler Album 187 Strassenbande Sampler 4 Kollegah & Farid Bang Jung Brutal Gutaussehend 3 Kontra K Gute Nacht Raf Camora Anthrazit Spongebozz Started From The Bottom/Krabbenkoke Tape

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Dance National“

Felix Jaehn, Robin Schulz, Alle Farben - schon bei den Namen fangen die Beine an zu wippen. In der Kategorie „Dance National“ sind echte Partylöwen nominiert.

+ DJ Felix Jaehn ist in der Kategorie Dance National nominiert. © dpa / Jens Kalaene Künstler Album/Single Alle Farben Bad Ideas, Little Hollywood Alex Christensen & The Berlin Orchestra Classical 90s Dance Gestört Aber Geil #Zwei Felix Jaehn I Robin Schulz Uncovered





Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Rock National“

Die Toten Hosen sind beim Echo keine Fremden. Aber können sie sich in der Kategorie „Rock National“ gegen die starke Konkurrenz durchsetzen?

+ Die Toten Hosen auf der Echo-Verleihung 2013 © dpa / Britta Pedersen Künstler Album Beatsteaks Yours Eisbrecher Sturmfahrt Kraftklub Keine Nacht Für Niemand SDP Die Bunte Seite Der Macht Die Toten Hosen Laune Der Natur



Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Künstler International“

Und nochmal Ed Sheeran: in der Kategorie „Künstler International“ könnte der Brite eine Trophäe für sein Album „Divide“ mit nach Hause nehmen. Oder wird der Echo an den Mann gehen, der uns Despacito beschert hat?

Künstler Album/Single Jason Derulo If I‘m Lucky, Tip Toe, Swalla Eminem Revival Luis Fonsi Despacito & Mis Grandes Exitos Michael Patrick Kelly ID Ed Sheeran Divide

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Künstlerin International“

Ob sie einen Echo gewinnt oder nicht, ist noch nicht sicher. Fest steht allerdings, dass Taylor Swift auf der Preisverleihung auftreten wird.

+ Nicht nur zur Preisverleihung da: Taylor Swift soll beim Echo auch auftreten. © AFP / KEVORK DJANSEZIAN Künstlerin Album Camila Cabello Camila Dua Lipa Dua Lipa Rita Ora Your Song, Anywhere P!nk Beautiful Trauma Taylor Swift Reputation





Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Band International“

Große Namen der Musikindustrie drängen sich in der Kategorie „Band International“. Kaum jemandem sagen Depeche Mode, die Kelly Family oder Linkin Park nichts. Eine besonders spannende Gruppe.

Band Album Depeche Mode Spirit Imagine Dragons Evolve The Kelly Family We Got Love Linkin Park One More Light Sunrise Avenue Heartbreak Century

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Newcomer National“

Bausa, Rin, Zuna? Wem diese Namen nichts sagen, der muss sich keine Sorgen machen. Es handelt sich ja um die Newcomer der Branche. Bei den Neulingen wird es mit Sicherheit spannend.

+ Deutscher Shooting-Star: Wincent Weiss ist unter anderem als Newcomer National nominiert. © dpa / Silas Stein Künstler Album Bausa Powerbausa Rin Eros Wincent Weiss Irgendwas Gegen Die Stille Ben Zucker Na Und?! Zuna Mele7



Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Newcomer International“

Offenbach ist eine Stadt in Hessen, Ofenbach aber ist ein französisches DJ-Duo. Mit ihrem Hit „Katchi“ sind sie derzeit in jedem Radio zu hören.

Künstler Album Camila Cabello Camila DJ Khaled Grateful Luis Fonsi Despacito & Mis Grandes Exitos French Montana Jungle Rules Ofenbach Be Mine, Katchi

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Produzent National“

Ihre Namen kennt man nicht unbedingt, und dennoch gebührt den Produzenten die Ehre einer Echo-Nominierung. Schließlich gäbe es ohne sie die ganze herrliche Musik nicht.

Produzent Album Thorsten Brötzmann (und weitere) Helene Fischer Cratez (und weitere) Powerbausa Andreas Herbig (und weitere) So Schön Anders Peter Keller (und weitere) MTV Unplugged Alexis Troy (und andere) Eros

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Bestes Video National“

Künstler Single Bausa, Adal Giorgis/1Take Films Was du Liebe nennst Beatsteaks feat. Deichkind, Auge Altona/Mookwe L auf der Stirn Kat Frankie, Julia Patey/Massuda Kassem (Mutter & Vater) Bad Behaviour Fünf Sterne Deluxe, Roman Schaible/Paul‘s Boutique Moin Bumm Tschack Marteria feat. Teutilla, Specter Berlin/Sascha Pollack Aliens

Echo 2018: Nominierte in der Kategorie „Kritikerpreis National“